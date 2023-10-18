የአክሶሎትል እጅ እድሳት ምስጢር መክፈት

የሳይንስ ሊቃውንት የጠፉትን እግሮች እንደገና በማደግ በሚያስደንቅ ችሎታው የሚታወቀው አክሎቴል በተባለው የሳላማንደር ዓይነት ለረጅም ጊዜ ሲደነቁ ኖረዋል። ሆኖም ግን፣ አክሎቶች አፒካል-ኤክቶደርማል-ሪጅ (AER) ሴሎች አላቸው ወይስ አይኖራቸውም የሚለው ጥያቄ፣ ለእጅ እግር መዳበር እና ለሰው እና ለሌሎች እንስሳት ዳግም መወለድ አስፈላጊ ናቸው ተብሎ የሚታሰበው፣ የክርክር ርዕሰ ጉዳይ ሆኖ ቆይቷል።
እጅግ አስደናቂ በሆነ ጥናት፣ ከEPFL እና TU ድሬስደን የተውጣጡ ተመራማሪዎች በመጨረሻ የአክሶሎትል እግርን እንደገና የሚያድግበትን ዘዴ ፈትነዋል። ሳይንቲስቶች አክሎት፣ ሰው፣ አይጥ፣ ዶሮዎችና እንቁራሪቶችን ጨምሮ ከተለያዩ የነጠላ ህዋሶች ግልባጭ ቅጂ በመፍጠር የጂን-አገላለጽ መገለጫዎችን በማነፃፀር የእጅና እግር እድገትና ዳግም መወለድ ውስጥ ያሉትን ጂኖች መለየት ችለዋል።
ከቀደምት እርስ በርስ የሚጋጩ ሪፖርቶች በተቃራኒ፣ ይህ ጥናት እንደሚያሳየው axolotls በእርግጥ ከኤአር ሴል ጋር ተመሳሳይነት ያላቸው ህዋሶች እንዳላቸው ያሳያል። እነዚህ ሴሎች ሰውን ጨምሮ በተለያዩ ዝርያዎች ውስጥ የእጅና እግር እድገት ውስጥ ወሳኝ ሚና ይጫወታሉ. ተመራማሪዎቹ እጅና እግር በሚታደስበት ጊዜ በተወሰኑ የቲሹ ክፍሎች ላይ የተገለጹትን ጂኖች የበለጠ ለማወቅ የስፔሻል ትራንስክሪፕቶሚክስ ተጠቅመዋል።
የሚገርመው፣ ጥናቱ አክሶሎትልስ እጅና እግር በሚታደስበት ወቅት የኤኤአር ሴሎችን ሙሉ በሙሉ አያድሱም በማለት ገልጿል ይህም በተለምዶ እነዚህ ህዋሶች እጅና እግርን ለማደስ አስፈላጊ ናቸው የሚለውን እምነት በመሞገት ነው። በምትኩ፣ axolotl የእጅና እግርን እንደገና ለማደግ ብዙ የሕዋስ ዓይነቶችን ያካተተ የተከፋፈለ አካሄድ ይጠቀማል። ይህ ግኝት በአክሶሎትስ ውስጥ ስለ እጅና እግር ማደስ ያለንን ግንዛቤ ከማስፋት በተጨማሪ ሰዎችን ጨምሮ ለአጥቢ እንስሳት ሊታደስ የሚችል መድሃኒት ቴክኒኮችን በተመለከተ አዳዲስ ግንዛቤዎችን ይሰጣል።
ተመራማሪዎቹ የአክሶሎትስን የመልሶ ማልማት ችሎታዎች በዝግመተ ለውጥ ከሰዎች ጋር ከሚቀርቡት የእንቁራሪት ታድፖሎች ጋር አወዳድረው ነበር። እነዚህ ዝርያዎች በእድሳት ሂደት ውስጥ የተለያዩ የሕዋስ ዓይነቶችን እንደሚጠቀሙ ደርሰውበታል, ይህም የእጅ እግርን እንደገና ለማደስ ብዙ መንገዶች ሊኖሩ እንደሚችሉ ይጠቁማሉ.
ይህ እጅግ አስደናቂ ጥናት ስለ አስደናቂው የእጅና እግር እድሳት ዓለም አዳዲስ ግንዛቤዎችን ይሰጣል እና በሰዎች ላይ የመልሶ ማቋቋም ተስፋ ሰጪ ተስፋዎችን ይሰጣል።
የዜና ማመሳከሪያ
Jixing Zhong, Rita Aires, Georgos Tsissios, Evangelia Skoufa, Kerstin Brandt, Tatiana Sandoval-Guzman, Can Aztekin. ባለብዙ-ዝርያዎች አትላስ የአክሶሎትል እጅና እግር እድገት እና እንደገና መወለድ ፓራዶክስን ይፈታል። ተፈጥሮ ግንኙነቶች 10 ኦክቶበር 2023. DOI: 10.1038/s41467-023-41944-w
ምንጮች:
- የተፈጥሮ ግንኙነቶች (ዩአርኤል የሌለው መጽሔት)