አዲስ መሠረታዊ ጣዕም፡ አሚዮኒየም ክሎራይድ ከምላስ ምላሽን ያስወግዳል

በዩኤስሲ ዶርንሲፍ የደብዳቤዎች፣ ስነ ጥበባት እና ሳይንሶች ኮሌጅ ተመራማሪዎች በጣዕም ግንዛቤ መስክ ላይ ጉልህ የሆነ ግኝት አግኝተዋል። በኒውሮሳይንቲስት ኤሚሊ ሊማን መሪነት ቡድኑ ስድስተኛ መሠረታዊ ጣዕም እንዳለው የሚያሳይ ማስረጃ አግኝቷል. ኔቸር ኮሙኒኬሽን ላይ ባሳተመው ጥናት ምላስ በጨው ሊኮርይስ ውስጥ የሚገኘውን አሚዮኒየም ክሎራይድ የተባለውን ውህድ በተመሳሳይ የፕሮቲን ተቀባይ አማካኝነት ምላሽ እንደሚሰጥ አረጋግጠዋል።
ለበርካታ አሥርተ ዓመታት ሳይንቲስቶች ምላስ ለአሞኒየም ክሎራይድ ጠንካራ ምላሽ እንዳለው ተገንዝበዋል, ነገር ግን ልዩ የቋንቋ መቀበያዎች አይታወቁም ነበር. ሊማን እና ቡድኗ ቀደም ሲል OTOP1 የተባለውን የኮመጠጠ ጣዕም የመለየት ኃላፊነት ያለበትን ፕሮቲን ለይተው አውቀዋል። ይህ ፕሮቲን ምላስ እንደ ጎምዛዛ የሚሰማው የአሲድ ቁልፍ አካል ለሆኑት የሃይድሮጂን ions ሰርጥ እንደሚፈጥር ደርሰውበታል። ቡድኑ አሚዮኒየም ክሎራይድ ይህን ፕሮቲን እንደምንም ሊያነሳሳው ይችል እንደሆነ አሰበ።
በላብራቶሪ ያደጉ የሰው ህዋሶችን በመጠቀም በተደረጉ ሙከራዎች ተመራማሪዎቹ የኦቶፕ1 ተቀባይ ፕሮቲን ለማምረት የኦቶፕ1 ጂን አስተዋውቀዋል። ከዚያም ሴሎቹን ወደ አሲድ ወይም አሚዮኒየም ክሎራይድ አጋልጠዋል እና ምላሾቹን ይለካሉ. አሚዮኒየም ክሎራይድ የ OTOP1 ቻናል ጠንካራ አክቲቪስት መሆኑን ደርሰውበታል፣ ከአሲዶች ራሳቸው እንኳን የተሻለ። ውህዱ አነስተኛ መጠን ያለው አሞኒያ ይለቀቃል፣ ይህም በሴሉ ውስጥ ያለውን ፒኤች ከፍ ያደርገዋል እና በ OTOP1 ቻናል በኩል የፕሮቶን ፍሰትን ያስከትላል።
ይህ ግኝት አሚዮኒየም ክሎራይድ በአሁኑ ጊዜ ጣፋጭ፣ ጎምዛዛ፣ ጨዋማ፣ መራራ እና ኡማሚን የሚያጠቃልለው መሠረታዊ ጣዕም ዝርዝር ውስጥ ይጨምራል። ከጣዕም ግንዛቤ በስተጀርባ ያሉትን ዘዴዎች መረዳት ለምግብ ሳይንስ አስፈላጊ ነው እና አዲስ ጣዕምን ለማዳበር እና የጣዕም ልምዶችን ለማሻሻል አንድምታ ሊኖረው ይችላል።
ምንጭ፡ ተፈጥሮ ኮሙኒኬሽን (DOI፡ 10.1038/s41467-023-41637-4)