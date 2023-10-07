አዲስ ጥናት በቀደምት ጋላክሲዎች ምስጢር ላይ ብርሃን ፈነጠቀ

በቅርብ ጊዜ በተመራማሪዎች የተደረገ ጥናት የኮምፒዩተር ማስመሰያዎችን በመጠቀም ግዙፍ እና የጎለመሱ ጋላክሲዎች በአጽናፈ ሰማይ የመጀመሪያ ደረጃ ላይ እንዳሉ ማብራሪያ ሊሰጥ ይችላል። ካለፈው አመት ጀምሮ ሲሰራ የነበረው የጄምስ ዌብ የጠፈር ቴሌስኮፕ ከዚህ እንቆቅልሽ ዘመን ጋላክሲዎችን በማየት ስለ ጽንፈ ዓለማችን የመጀመሪያ ታሪክ አስደናቂ እይታ ሰጥቷል።
ጥናቱ እንደሚያመለክተው በእነዚህ ቀደምት ጋላክሲዎች ውስጥ የኮከብ አፈጣጠር በተረጋጋ ፍጥነት ሳይሆን በትልቅ ፍንዳታ የተከሰተ ሲሆን ይህም እንደ እኛ ሚልክ ዌይ ባሉ ትላልቅ ጋላክሲዎች ውስጥ የተለመደ ነው። ይህ ግኝት ጠቃሚ ነው ምክንያቱም የስነ ፈለክ ተመራማሪዎች መጠኑን ለመለየት በተለምዶ የጋላክሲን ብሩህነት ይጠቀማሉ እና እነዚህ ቀደምት ጋላክሲዎች በነዚህ ኃይለኛ የኮከብ አፈጣጠር ፍንዳታ ምክንያት በጣም ትልቅ እና የበለጠ ግዙፍ ሆነው ይታዩ ይሆናል።
የጥናቱ መሪ የሆኑት ጉኦቻኦ ሱን ሲገልጹ እነዚህ ቀደምት ጋላክሲዎች እንደተጠበቀው ትንሽ ሊሆኑ ይችላሉ ነገርግን ብሩህነታቸው ከእውነተኛ ግዙፍ ጋላክሲዎች ጋር ሊወዳደር የሚችለው በድንቅ የከዋክብት አፈጣጠር ምክንያት ነው። ይህ ክስተት የኮከብ አፈጣጠር እንቅስቃሴ በጊዜ ሂደት የሚለዋወጥበት “bursty star formation” በመባል ይታወቃል።
የዚህ ጥናት ግኝቶች ከመደበኛው የኮስሞሎጂ ሞዴል መውጣትን የማይፈልግ ማብራሪያ ሊሰጡ ይችላሉ. ለዚህ የምርምር ፕሮጀክት የተካሄዱት የማስመሰያ ዘዴዎች፣ የ Relativistic Environments (FIRE) በመባል የሚታወቁት በነዚህ ቀደምት ጋላክሲዎች ውስጥ የታዩትን የብርሃን ብልጭታዎች የሚያመነጩ የኮከብ አፈጣጠር ፍንዳታ ላይ ብርሃን ፈንጥቋል።
በኮስሚክ ንጋት ወቅት ግዙፍ ጋላክሲዎች መኖራቸው መጀመሪያ ላይ የሳይንስ ሊቃውንትን የሚጠብቁት ነገር ሲፈታተን፣ ይህ ጥናት ምስጢሩን ሊፈታ የሚችል ነው። የጄምስ ዌብ የጠፈር ቴሌስኮፕ ከሳይንስ ከሚጠበቁት ነገሮች ጋር ቢጣጣምም ስለ አጽናፈ ሰማይ ያለንን ግንዛቤ መፈታተኑን እና ማስፋፋቱን ይቀጥላል።
ምንጮች:
- ጥናት በአስትሮፊዚካል ጆርናል ደብዳቤዎች ላይ ታትሟል
- Guochao Sun፣ በሰሜን ምዕራብ ዩኒቨርሲቲ የስነ ፈለክ ጥናት የድህረ ዶክትሬት ባልደረባ
- ክላውድ-አንድሬ ፋቸር-ጊጉየር፣ በሰሜን ምዕራብ ዩኒቨርሲቲ የስነ ፈለክ ተመራማሪ