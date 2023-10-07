የከተማ ሕይወት

አዳዲስ ቴክኖሎጂዎችን እና የ AI ሃይልን ይፋ ማድረግ

ሳይንስ

አዲስ ጥናት በቀደምት ጋላክሲዎች ምስጢር ላይ ብርሃን ፈነጠቀ

Byገብርኤል Botha

ጥቅምት 7, 2023
አዲስ ጥናት በቀደምት ጋላክሲዎች ምስጢር ላይ ብርሃን ፈነጠቀ

በቅርብ ጊዜ በተመራማሪዎች የተደረገ ጥናት የኮምፒዩተር ማስመሰያዎችን በመጠቀም ግዙፍ እና የጎለመሱ ጋላክሲዎች በአጽናፈ ሰማይ የመጀመሪያ ደረጃ ላይ እንዳሉ ማብራሪያ ሊሰጥ ይችላል። ካለፈው አመት ጀምሮ ሲሰራ የነበረው የጄምስ ዌብ የጠፈር ቴሌስኮፕ ከዚህ እንቆቅልሽ ዘመን ጋላክሲዎችን በማየት ስለ ጽንፈ ዓለማችን የመጀመሪያ ታሪክ አስደናቂ እይታ ሰጥቷል።

ጥናቱ እንደሚያመለክተው በእነዚህ ቀደምት ጋላክሲዎች ውስጥ የኮከብ አፈጣጠር በተረጋጋ ፍጥነት ሳይሆን በትልቅ ፍንዳታ የተከሰተ ሲሆን ይህም እንደ እኛ ሚልክ ዌይ ባሉ ትላልቅ ጋላክሲዎች ውስጥ የተለመደ ነው። ይህ ግኝት ጠቃሚ ነው ምክንያቱም የስነ ፈለክ ተመራማሪዎች መጠኑን ለመለየት በተለምዶ የጋላክሲን ብሩህነት ይጠቀማሉ እና እነዚህ ቀደምት ጋላክሲዎች በነዚህ ኃይለኛ የኮከብ አፈጣጠር ፍንዳታ ምክንያት በጣም ትልቅ እና የበለጠ ግዙፍ ሆነው ይታዩ ይሆናል።

የጥናቱ መሪ የሆኑት ጉኦቻኦ ሱን ሲገልጹ እነዚህ ቀደምት ጋላክሲዎች እንደተጠበቀው ትንሽ ሊሆኑ ይችላሉ ነገርግን ብሩህነታቸው ከእውነተኛ ግዙፍ ጋላክሲዎች ጋር ሊወዳደር የሚችለው በድንቅ የከዋክብት አፈጣጠር ምክንያት ነው። ይህ ክስተት የኮከብ አፈጣጠር እንቅስቃሴ በጊዜ ሂደት የሚለዋወጥበት “bursty star formation” በመባል ይታወቃል።

የዚህ ጥናት ግኝቶች ከመደበኛው የኮስሞሎጂ ሞዴል መውጣትን የማይፈልግ ማብራሪያ ሊሰጡ ይችላሉ. ለዚህ የምርምር ፕሮጀክት የተካሄዱት የማስመሰያ ዘዴዎች፣ የ Relativistic Environments (FIRE) በመባል የሚታወቁት በነዚህ ቀደምት ጋላክሲዎች ውስጥ የታዩትን የብርሃን ብልጭታዎች የሚያመነጩ የኮከብ አፈጣጠር ፍንዳታ ላይ ብርሃን ፈንጥቋል።

በኮስሚክ ንጋት ወቅት ግዙፍ ጋላክሲዎች መኖራቸው መጀመሪያ ላይ የሳይንስ ሊቃውንትን የሚጠብቁት ነገር ሲፈታተን፣ ይህ ጥናት ምስጢሩን ሊፈታ የሚችል ነው። የጄምስ ዌብ የጠፈር ቴሌስኮፕ ከሳይንስ ከሚጠበቁት ነገሮች ጋር ቢጣጣምም ስለ አጽናፈ ሰማይ ያለንን ግንዛቤ መፈታተኑን እና ማስፋፋቱን ይቀጥላል።

ምንጮች:
- ጥናት በአስትሮፊዚካል ጆርናል ደብዳቤዎች ላይ ታትሟል
- Guochao Sun፣ በሰሜን ምዕራብ ዩኒቨርሲቲ የስነ ፈለክ ጥናት የድህረ ዶክትሬት ባልደረባ
- ክላውድ-አንድሬ ፋቸር-ጊጉየር፣ በሰሜን ምዕራብ ዩኒቨርሲቲ የስነ ፈለክ ተመራማሪ

By ገብርኤል Botha

ተዛማጅ ለጥፍ

ሳይንስ

የጥቁር ሆልስ የማይመስል የፎቶን ቀለበት ለመያዝ አዲስ ፕሮፖዛል

ጥቅምት 8, 2023 ሮበርት አንድሪው
ሳይንስ

የሥነ ፈለክ ተመራማሪዎች የኖቫ አሰላለፍ ምስጢር በM87 ውስጥ ከጋላክቲክ ጄት ጋር አግኝተዋል

ጥቅምት 8, 2023 ሮበርት አንድሪው
ሳይንስ

ህይወትን በመረዳት የባዮኬሚስትሪ እና ኦርጋኒክ ኬሚስትሪ አስፈላጊነት

ጥቅምት 8, 2023 Mampho Brescia

አመለጠዎት

ሳይንስ

የጥቁር ሆልስ የማይመስል የፎቶን ቀለበት ለመያዝ አዲስ ፕሮፖዛል

ጥቅምት 8, 2023 ሮበርት አንድሪው 0 አስተያየቶች
ሳይንስ

የሥነ ፈለክ ተመራማሪዎች የኖቫ አሰላለፍ ምስጢር በM87 ውስጥ ከጋላክቲክ ጄት ጋር አግኝተዋል

ጥቅምት 8, 2023 ሮበርት አንድሪው 0 አስተያየቶች
ሳይንስ

ህይወትን በመረዳት የባዮኬሚስትሪ እና ኦርጋኒክ ኬሚስትሪ አስፈላጊነት

ጥቅምት 8, 2023 Mampho Brescia 0 አስተያየቶች
ሳይንስ

የስነ ፈለክ ተመራማሪዎች TRAPPIST-1 ለ Exoplanets ምልከታዎችን ለመረዳት ያጠናል።

ጥቅምት 8, 2023 ቪኪ Stavropoulou 0 አስተያየቶች