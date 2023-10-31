የኒውትሮን ኮከብ ግጭቶች፡ አስደናቂውን የኪሎኖቫ ሃይል ማሰስ

ኪሎኖቫ በመባል የሚታወቀው የኒውትሮን ኮከብ ግጭት በምድር ላይ ስላለው ሕይወት ሊያመጣ የሚችለውን ስጋት በመመርመር ሳይንቲስቶች በቅርቡ ጥልቅ ጥናት አድርገዋል። እነዚህ የጠፈር ክስተቶች በአጽናፈ ሰማይ ውስጥ እጅግ በጣም ፈንጂ እና ኃይለኛ ሲሆኑ በፕላኔታችን ላይ ያላቸው ተጽእኖ በአቅራቢያቸው ላይ የተመሰረተ ነው. ከኢሊኖይ ኡርባና ሻምፓኝ ዩኒቨርሲቲ በሃይል ፐርኪንስ በተመራው በዚህ ጥናት ተመራማሪዎች እንዳረጋገጡት በ36 የብርሃን አመታት ውስጥ የሚከሰት ኪሎኖቫ የመጥፋት ደረጃን ሊፈጥር የሚችል ጨረር ሊፈጥር ይችላል። ያ ወደ 212 ትሪሊየን ማይል ርቀት ወደሚገኝ አስደናቂ ርቀት ይተረጎማል፣ ይህም ከፍተኛ የአደጋ ቀጠና ያደርገዋል።
ይሁን እንጂ ጥሩ ዜናው እንዲህ ዓይነቱ አሰቃቂ ክስተት የመከሰቱ አጋጣሚ በሚያስደንቅ ሁኔታ ጠባብ ነው. ኪሎኖቫዎች በፍጥነት በመከሰታቸው ምክንያት በጣም አልፎ አልፎ እና ለመለየት አስቸጋሪ ናቸው. ሳይንቲስቶች ለላቀ ችሎታው ምስጋና ይግባቸውና የጄምስ ዌብ የጠፈር ቴሌስኮፕን በመጠቀም በቅርብ ጊዜ ለማየት ችለዋል። እነዚህ የሰማይ ክስተቶች የሚከሰቱት ሁለት የኒውትሮን ኮከቦች በአንድ ላይ ሆነው በምህዋራቸው ጠመዝማዛ ሲወጡ እና ሲጋጩ፣ ከዚያም ከሱፐርኖቫ በ10,000 እጥፍ የሚያበሩ ፍንዳታዎች ሲቀሰቀሱ፣ ይህም በግማሽ ሰከንድ ውስጥ ከፍተኛ መጠን ያለው ሃይል ሲለቁ ነው።
የመጀመርያው ፍንዳታ ለጥቂት ሰኮንዶች ብቻ የሚቆይ ኃይለኛ የጋማ ጨረሮችን ይፈጥራል። በዚህ ጨረራ መያዙ በፍጥነት ለሞት የሚዳርግ ቢሆንም፣ ፍንዳታው ከግጭት መሃል ወደ ውጭ ባለው ጠባብ አቅጣጫ ምክንያት የመከሰቱ እድሉ ዝቅተኛ ነው። ኪሎኖቫዎች በዙሪያው ባሉ ቅንጣቶች እና አቧራዎች ላይ የኤክስ ሬይ ልቀትን ያመነጫሉ ፣ ይህም ክስተቱ ከተፈጸመ በ16.3 የብርሃን ዓመታት ውስጥ ከሆንን አደጋ ሊፈጥር ይችላል። ነገር ግን፣ ከሁሉም በላይ አሳሳቢ የሆነው መዘዙ ከፍንዳታው በሁሉም አቅጣጫዎች የሚወጣው የጠፈር ጨረሮች ነው። እነዚህ ነገሮች ወደ ምድር ከደረሱ፣ ተከላካይ የሆነውን የኦዞን ንብርባችንን ያስወግዳሉ፣ ይህም ለብዙ ሺህ ዓመታት ለጎጂ ለአልትራቫዮሌት ጨረሮች ተጋላጭ እንድንሆን ያደርገናል።
እንደ እድል ሆኖ፣ የኪሎኖቫ ብርቅነት ማለት እንደ አስትሮይድ ተጽእኖ፣ የፀሀይ ፍላየር ወይም ሱፐርኖቫ ፍንዳታ ያሉ ሌሎች አደጋዎችን የመጋፈጥ እድላችን ከፍተኛ ነው ማለት ነው፣ ይህም በፕላኔታችን ላይ ያለውን ህይወት የመጉዳት እድሉ ከፍተኛ ነው። ስለዚህ እነዚህ የኒውትሮን ኮከቦች ግጭቶች በእውነት የሚማርኩ እና አእምሮን የሚሰብሩ ክስተቶች ቢሆኑም፣ የሰው ልጅን አደጋ ላይ የሚጥል እምቅ ችሎታቸው በጣም አናሳ ነው።
በተደጋጋሚ የሚጠየቁ ጥያቄዎች (ተየጥ)
ኪሎኖቫ ምንድን ነው?
ኪሎኖቫ ሁለት የሚዞሩ የኒውትሮን ከዋክብት አንድ ላይ ሲሽከረከሩ እና ሲጋጩ የሚከሰተ የጠፈር ክስተት ሲሆን ይህም ኃይለኛ ፍንዳታ ከኃይለኛ የኃይል ልቀቶች ጋር ይመጣል።
አንድ ኪሎኖቫ ስጋት ለመፍጠር ወደ ምድር ምን ያህል ቅርብ መሆን አለበት?
በቅርብ በተደረጉ ጥናቶች መሰረት ኪሎኖቫ ከምድር በ36 የብርሃን አመታት ውስጥ የመጥፋት ደረጃን ሊያስከትል የሚችል ክስተት መከሰት ይኖርበታል።
ከኪሎኖቫ ጋር የተያያዙ ሊሆኑ የሚችሉ አደጋዎች ምንድናቸው?
ከስጋቶቹ መካከል የመጀመርያው የጋማ ጨረሮች ፍንዳታ ከተጋለጡ ለሞት ሊዳርገው ይችላል፣ እንዲሁም በዙሪያው ባሉ ቅንጣቶች እና አቧራ ላይ የሚፈጠረው የኤክስ ሬይ ልቀት በፕላኔታችን በ16.3 የብርሀን አመታት ውስጥ ከተከሰተ ጎጂ ሊሆን ይችላል። ይሁን እንጂ ዋነኛው ስጋት የኦዞን ንብርባችንን የሚያራግፍ የጠፈር ጨረሮች ሲሆን ይህም ለረጅም ጊዜ ለጎጂ ለአልትራቫዮሌት ጨረር እንድንጋለጥ ያደርጋል።
ኪሎኖቫዎች የተለመዱ ናቸው?
አይ፣ ኪሎኖቫዎች በሚገርም ሁኔታ ብርቅ ናቸው እና ጊዜያዊ ተፈጥሮ ስላላቸው ለመለየት አስቸጋሪ ናቸው። ሳይንቲስቶች የጄምስ ዌብ የጠፈር ቴሌስኮፕ ተጠቅመው ማየት የቻሉት በቅርብ ጊዜ ነው።
በምድር ላይ የበለጠ ተጽዕኖ ሊያሳድሩ የሚችሉ ሌሎች ምን አደጋዎች አሉ?
በምድር ላይ ያለውን ህይወት የመነካት ከፍተኛ እድል የሚፈጥሩ ሌሎች አደጋዎች የአስትሮይድ ተጽእኖዎች፣ የፀሐይ ጨረሮች እና የሱፐርኖቫ ፍንዳታዎች ያካትታሉ። እነዚህ ክስተቶች ከኪሎኖቫ ጋር ሲነፃፀሩ በጣም የተለመዱ ናቸው.