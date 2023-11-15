የጨረቃ በረዶን ማሰስ፡ ዘላቂ የሆነ የጨረቃ መሠረተ ልማት ፍለጋን በጥልቀት ይመልከቱ

በጨረቃ ላይ የጠፈር ጣቢያ መገንባት እንደ ሳይንሳዊ ልብ ወለድ ነገሮች ሊመስል ይችላል፣ ነገር ግን የቅርብ ጊዜ የጨረቃ ተልእኮዎች ወደዚያ እውነታ እያቀረብን ነው። የእነዚህ ተልእኮዎች ትኩረት ዘላቂ የሆነ የጨረቃ መሠረተ ልማትን ለመመስረት ወሳኝ በሆኑ በቋሚነት ጥላ በተጠለሉ ክልሎች (PSRs) ውስጥ እምቅ የጨረቃ በረዶ ማጠራቀሚያዎችን ማግኘት ነው።
እ.ኤ.አ. በነሀሴ 2023 የህንድ ቻንድራያን-3 ላንደር በደቡብ ዋልታ አካባቢ የጨረቃን ወለል በተሳካ ሁኔታ ነካው ፣ይህም በረዶ ይይዛል። ይህ ስኬት ለህንድ ብቻ ሳይሆን ለመላው የሳይንስ ማህበረሰብም ጠቃሚ ነው።
እንደ ፕላኔቶች ሳይንቲስት በተለይ በቻንድራያን-3 ቪክራም ላንደር እና በሮቨር ፕራግያን የተሰበሰበው መረጃ ላይ ፍላጎት አለኝ። እነዚህ መለኪያዎች በረዶ ሊይዙ የሚችሉ የጨረቃ አካባቢዎችን በቅርብ እንድናይ ይሰጡናል። ከዚህ ቀደም የተደረጉ ምልከታዎች እንደሚያሳዩት በረዶ በቋሚነት ጥላ በተጠለሉ አንዳንድ ክልሎች ውስጥ እንዳለ ነገር ግን የእነዚህ የበረዶ ክምችቶች መጠን, ቅርፅ እና ስርጭት በጣም የተለያየ ነው.
በጨረቃ ላይ ያለውን የውሃ አመጣጥ መረዳት በከባቢ አየር እና ስፔስ ፊዚክስ ላብራቶሪ ውስጥ ለቡድኔ ቁልፍ ግብ ነው። ኮሜቶች ወይም አስትሮይድ በጨረቃ ላይ መውደቅ፣ የእሳተ ገሞራ እንቅስቃሴን እና የፀሐይ ንፋስን ጨምሮ የተለያዩ አማራጮችን እንቃኛለን። እያንዳንዳቸው እነዚህ ክስተቶች ለየት ያለ የኬሚካላዊ አሻራ ይተዋል, ይህም የውሃውን ምንጭ ለማወቅ ይረዳናል. ለምሳሌ፣ የእሳተ ገሞራ እንቅስቃሴ በረዶውን ከፈጠረ፣ በጨረቃ የበረዶ ክምችቶች ውስጥ ከፍተኛ መጠን ያለው ሰልፈር እናገኛለን ብለን እንጠብቃለን።
ሰልፈር, ልክ እንደ ውሃ, በጨረቃ ላይ ተለዋዋጭ ንጥረ ነገር ነው. በጨረቃው ገጽ ላይ ያልተረጋጋ እና በቀላሉ የሚተን እና ወደ ጠፈር ጠፍቷል. ስለዚህ, ሰልፈር በቀዝቃዛው የጨረቃ ክፍሎች ውስጥ ሊከማች ይችላል.
የቪክራም ላንደር በቋሚነት ጥላ በሌለው ክልል ውስጥ ባይነካውም የሙቀት መጠንን መለካት እና በጨረቃ ወለል ላይ በአፈር እህል ውስጥ ያለውን ሰልፈር መለየት ችሏል። ይህ የሰልፈር መለኪያ ስለ ጨረቃ ውሃ ምንጭ ፍንጭ ሊሰጥ ስለሚችል ትኩረት የሚስብ ነው።
ግኝቶቻችንን ለመርዳት እንደ ቪክራም እና ፕራግያን ያሉ የጠፈር መንኮራኩሮች በዋጋ ሊተመን የማይችል መሳሪያ ናቸው። እ.ኤ.አ. በ 2009 የተጀመረው የናሳ የጨረቃ ጥናት ኦርቢተር (LRO) ጨረቃን ከምህዋር እየተከታተለ እና በጨረቃ ምሰሶዎች ላይ ስላለው ስርጭት ፣ቅርጽ እና የውሃ ብዛት አስፈላጊ መረጃዎችን ሲያቀርብ ቆይቷል። የአልትራቫዮሌት እና የኢንፍራሬድ ቅርብ ምልከታዎች ከ LRO እና Chandrayaan-1 ኦርቢተር የተወሰኑት በቋሚነት ጥላ በሌለባቸው ክልሎች የውሃ በረዶን በእርግጠኝነት አግኝተዋል። ይሁን እንጂ የበረዶ ስርጭቱ ውስንነት ምክንያቶች ግልጽ አይደሉም.
ወደ ፊት በመመልከት ናሳ ዕይታውን በጨረቃ ደቡብ ምሰሶ ላይ አድርጓል። የጠፈር ተመራማሪዎችን ለማሰማራት አላማ ካለው የአርጤምስ III ተልዕኮ በፊት ለጨረቃ በረዶ ጥልቅ ምርመራ፣ የንግድ የጨረቃ ክፍያ አገልግሎት ፕሮግራም ከ2023 ጀምሮ በረዶ ለመፈለግ ብዙ ላንደር እና ሮቨር ይልካል።
እርግጠኛ ያልሆኑ ነገሮች የአርጤምስ ምረቃ ጊዜን ይከተላሉ፣ ነገር ግን የመጀመሪያው ተጓዥ ተልእኮ የሆነው አርጤምስ II በ2024 መጨረሻ ወይም በ2025 መጀመሪያ ላይ ይጀምራል ተብሎ ይጠበቃል። ይህ ተልእኮ ከጨረቃው የሩቅ አቅጣጫ የሚያልፍ እና ወደ ምድር የሚመለስበትን አቅጣጫ ይከተላል። የጨረቃን ወለል ጥናት ለማገዝ የጨረቃ ኮምፓክት ኢንፍራሬድ ኢሜጂንግ ሲስተም (L-CIRIS)፣ የሙቀት መለኪያዎችን እና የገጽታ ስብጥር ጥናቶችን ማድረግ የሚችል ኢንፍራሬድ ካሜራ በ2026 መጨረሻ ላይ በንግድ ላንደር ላይ ለመጀመር እየተዘጋጀ ነው።
የጨረቃ በረዶ መኖሩን እና ባህሪያትን ማሰስ ዘላቂ የጨረቃ መሠረተ ልማትን ለማቋቋም ወሳኝ እርምጃ ነው. እነዚህ ቀጣይ ተልእኮዎች እና የሚያገኟቸው ግኝቶች በጨረቃ እና ከዚያም በላይ ለሚደረጉ አስደሳች የወደፊት ጥረቶች መንገድ ይከፍታሉ።
በየጥ
ከጨረቃ የበረዶ ክምችት ጋር በተያያዘ በቋሚነት ጥላ ያለባቸው ክልሎች (PSRs) ጠቀሜታ ምንድነው?
በቋሚነት ጥላ ያለባቸው ክልሎች በጨረቃ ላይ ቀጥተኛ የፀሐይ ብርሃን የማያገኙ ቦታዎች ናቸው። እነዚህ ክልሎች ለጨረቃ የበረዶ ክምችቶች ፍለጋ አስፈላጊ ናቸው, ምክንያቱም በበረዶ መልክ ውሃን ለመጠበቅ የሚያስችል የተረጋጋ, ቀዝቃዛ ሁኔታዎችን ስለሚያቀርቡ.
በጨረቃ ላይ ሊሆኑ የሚችሉ የውሃ ምንጮች ምንድ ናቸው?
በጨረቃ ላይ ያለው ውሃ በጨረቃ ወለል ላይ በሚወድቁ ኮከቦች ወይም አስትሮይድ ፣ በእሳተ ገሞራ እንቅስቃሴ ወይም በፀሀይ ንፋስ ሊመጣ ይችላል። እያንዳንዳቸው እነዚህ ክስተቶች የውሃ ምንጭን ለመፈለግ የሚያገለግል ልዩ የኬሚካል ፊርማ ይተዋል.
ለምንድን ነው ሰልፈር ከጨረቃ በረዶ ጋር ለማጥናት አስፈላጊ አካል የሆነው?
ሰልፈር በጨረቃ ላይ ተለዋዋጭ ንጥረ ነገር ነው እናም ስለ ውሃ ምንጭ ፍንጭ ይሰጣል። የእሳተ ገሞራ እንቅስቃሴ በረዶውን ከፈጠረ በጨረቃ የበረዶ ክምችቶች ውስጥ ከፍተኛ መጠን ያለው ሰልፈር እናገኛለን ብለን እንጠብቃለን።
የጨረቃ በረዶን ለማጥናት ምን መሳሪያዎች እና ተልእኮዎች ጥቅም ላይ ይውላሉ?
እንደ ህንዳዊው ቻንድራያን-3 ቪክራም ላንደር ያሉ የጠፈር መንኮራኩሮች እና የእሱ ሮቨር ፕራግያን እንዲሁም የናሳ የጨረቃ ሪኮንኔስንስ ኦርቢተር (LRO) የጨረቃ በረዶን ለማጥናት ወሳኝ መሳሪያዎች ናቸው። እነዚህ ተልእኮዎች በጨረቃ ላይ ያለውን የውሃ ስርጭት፣ ቅርፅ እና ብዛት ለመረዳት በመለኪያ፣ ምልከታ እና ኬሚካላዊ ትንተና መረጃዎችን ይሰጣሉ።
የጨረቃ በረዶን ለመመርመር የወደፊት እቅዶች ምንድ ናቸው?
ናሳ የአርጤምስ ተልእኮዎችን አቅዷል፣ ዓላማውም ጠፈርተኞችን በጨረቃ ወለል ላይ በረዶን ለመመርመር ነው። ከአርጤምስ III ተልእኮ በፊት፣ የንግድ የጨረቃ ክፍያ አገልግሎት ፕሮግራም ከ 2023 ጀምሮ በረዶ ለመፈለግ ብዙ ላንደር እና ሮቨር ይልካል። የጨረቃ ንጣፎችን በማጥናት እርዳታ.