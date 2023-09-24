በጄኔቲክ ምርምር ውስጥ ያለ ስኬት፡ CRISPR-Cas ቴክኒክ የበርካታ ጂኖችን በአንድ ጊዜ ለመቀየር ያስችላል።

የኢቲኤች ዙሪክ ተመራማሪዎች በአዋቂ እንስሳት ሴሎች ውስጥ ያሉ በርካታ ጂኖች በአንድ ጊዜ እንዲሻሻሉ የሚያስችል ዘዴ በማዘጋጀት በጄኔቲክ ምርምር ላይ ትልቅ ስኬት አስመዝግበዋል። ይህ አዲስ አቀራረብ፣ የጂን አርትዖት መሳሪያ CRISPR-Casን በመጠቀም፣ የጄኔቲክ በሽታዎችን ጥናት የሚያቃልል ሞዛይክ የሚመስል ንድፍ ይፈጥራል። በአንድ እንስሳ ውስጥ ብዙ ጂኖችን በማስተካከል ተመራማሪዎች የሚፈለጉትን የእንስሳት ሙከራዎች በመቀነስ ስለ ጄኔቲክ በሽታዎች ውስብስብነት አዳዲስ ግንዛቤዎችን ማግኘት ይችላሉ።
በተለምዶ ሳይንቲስቶች በአንድ ጂን ላይ በማተኮር የበሽታዎችን የጄኔቲክ አመጣጥ አጥንተዋል. ይሁን እንጂ ብዙ በሽታዎች በበርካታ ጂኖች ተጽዕኖ ይደረግባቸዋል, ይህም የአንድ ዘረ-መል (ጅን) አስተዋፅኦ ለመወሰን አስቸጋሪ ያደርገዋል. ይህ በተለምዶ ብዙ የእንስሳት ሙከራዎችን ይፈልጋል፣ እያንዳንዱም የተወሰነ የጂን ማሻሻያ ላይ ያነጣጠረ ነው።
በፕሮፌሰር ራንዳል ፕላት መሪነት ተመራማሪዎቹ በአንድ እንስሳ ውስጥ ብዙ የጂን ለውጦችን ለማድረግ CRISPR-Casን በመጠቀም ሞዛይክ የሚመስል ንድፍ ፈጥረዋል። እያንዳንዱ ሴል አንድ ጂን ብቻ ሲቀየር፣ በሰውነት ውስጥ ያሉ የተለያዩ ህዋሶች የተለያዩ ማሻሻያዎች አሏቸው፣ ይህም የነጠላ ሴሎችን ትክክለኛ ትንታኔ ለመስጠት ያስችላል። ይህ ግኝት ተመራማሪዎች የተለያዩ የጂን ለውጦችን በአንድ ሙከራ እንዲያጠኑ ያስችላቸዋል፣ ይህም የምርምር ሂደቱን በእጅጉ ያቃልላል።
ለመጀመሪያ ጊዜ የ ETH ዙሪክ ቡድን ይህንን ዘዴ በአዋቂ አይጦች ላይ በተሳካ ሁኔታ ተተግብሯል. የትኞቹን ጂኖች መለወጥ እንዳለባቸው ለማስተማር adeno-associated ቫይረሶችን (AAV) እንደ ማስተላለፊያ ስርዓት ተጠቅመዋል። ተመራማሪዎቹ የተለያዩ መመሪያዎችን በያዙ የቫይረስ ቅልቅል አይጦችን በመበከል በአንጎል ሴሎች ውስጥ ያሉትን የተለያዩ ጂኖች ማጥፋት ችለዋል። ይህ ዘዴ በሰዎች ላይ ያልተለመደ የጄኔቲክ ዲስኦርደር በሆነው 22q11.2 deletion syndrome ላይ አዳዲስ ግንዛቤዎችን በመስጠት ውጤታማ ሆኖ ተገኝቷል። ተመራማሪዎቹ በአንድ የተወሰነ ክሮሞሶም ክልል ውስጥ ያሉ ሶስት ጂኖች የአንጎል ሴሎች ስራን በአግባቡ አለመወጣት እና እንደ ስኪዞፈሪንያ እና ኦቲዝም ስፔክትረም ዲስኦርደር ካሉ ሁኔታዎች ጋር በመገናኘታቸው ረገድ ከፍተኛ ሚና እንደሚጫወቱ ደርሰውበታል።
የዚህ ዘዴ እምቅ አተገባበር በጣም ሰፊ ነው, ምክንያቱም ሌሎች የዘረመል እክሎችን በበርካታ የጂን ተሳትፎዎች በማጥናት ሊሰራ ይችላል. ተመራማሪዎች በተለያዩ በሽታዎች ላይ ስላለው ያልተለመደ የጂኖች እንቅስቃሴ ጠለቅ ያለ ግንዛቤ በማግኘት እነዚህን ያልተለመዱ ነገሮችን ለማካካስ የታለሙ መድኃኒቶችን ማዘጋጀት ይችላሉ። በተጨማሪም ይህ ዘዴ ሳይንቲስቶች ሙሉ በሙሉ ያደጉ እንስሳትን በቀጥታ እንዲያጠኑ ያስችላቸዋል, ይህም በፅንሶች ወይም በሰለጠኑ ሴሎች ላይ ሙከራዎችን አስፈላጊነት ይቀንሳል.
ተመራማሪዎች ይህንን ዘዴ ማጣራታቸውን ሲቀጥሉ፣ የተሻሻሉ ጂኖች ቁጥር አሁን ካለው 29 ወደ ብዙ መቶ ጂኖች ሊጨምር ይችላል። ይህ ግኝት በጄኔቲክ ምርምር ውስጥ ከፍተኛ እድገትን ይወክላል ፣ ይህም የጄኔቲክ በሽታዎችን ውስብስብነት ለማጥናት እና የታለሙ ህክምናዎችን ለማዘጋጀት አዳዲስ እድሎችን ይሰጣል ።
ምንጮች:
- ETH ዙሪክ የምርምር ዜና፡ https://ethz.ch/en/news-and-events/eth-news/news/2021/05/multiple-genome-alterations.html
- ተፈጥሮ ጆርናል: https://www.nature.com/articles/s41586-021-03431-5