አዲስ መገለጥ፡ ማርስ የሚያበራ አረንጓዴ የምሽት ሰማይ የሚመስለው ላይሆን ይችላል።

ከቀደምት እምነቶች በተቃራኒ የአውሮፓ ተመራማሪዎች በቅርብ ጊዜ የወጡት መገለጦች የማርስ ምሰሶዎች በሚያንጸባርቅ አረንጓዴ የምሽት ሰማይ ውስጥ ተውጠዋል የሚለውን በሰፊው ተቀባይነት ያለው አስተሳሰብ ላይ ጥርጣሬን ይፈጥራሉ። ለዚህ አስደናቂ ክስተት የአየር ግግር መንስኤ እንደሆነ ለረጅም ጊዜ ሲታሰብ, የቅርብ ጊዜ ግኝቶች ግን የተለየ ማብራሪያ ይጠቁማሉ.
ኤርግሎው (Airglow) በምድርም ሆነ በማርስ ላይ የሚከሰት የተፈጥሮ ብርሃን ክስተት የሚመረተው በላይኛው ከባቢ አየር ውስጥ ያሉት አቶሞች እና ሞለኪውሎች ኃይል ሲለቁ ወይም በፀሐይ ብርሃን ion ከተያዙ በኋላ ነፃ ኤሌክትሮኖችን ሲይዙ ነው። ያስከተለው የፎቶኖች ልቀት በምድር ላይ ካሉ አውሮራዎች ጋር ተመሳሳይ የሆነ አስፈሪ ብርሃን ይፈጥራል። ይሁን እንጂ፣ በቅርብ ጊዜ የተደረጉ ጥናቶች የአየር ግስጋሴ በማርስ ላይ ለሚታየው አረንጓዴ ቀለም ብቻ ተጠያቂ ነው የሚለውን አመለካከት ይፈታተናል።
ከቤልጂየም፣ ከስፔንና ከዩናይትድ ኪንግደም የተውጣጡ ሳይንቲስቶች በአውሮፓ የጠፈር ኤጀንሲ ExoMars Trace Gas Orbiter (TGO) በመጠቀም በማርስ ምሰሶዎች ላይ አጠቃላይ ጥናት አካሂደዋል። የሚገርመው ነገር፣ የሚታየው አረንጓዴ ፍካት በአየር ሙቀት ምክንያት ብቻ ሳይሆን በበርካታ ምክንያቶች መካከል ያለው ውስብስብ መስተጋብር ውጤት መሆኑን ደርሰውበታል።
ተመራማሪዎቹ “የሌሊት ብርሃን” ብለው የሚጠሩት ፍካት በክረምት ወቅት በማርስ ምሰሶዎች ላይ ከ40 እስከ 60 ኪሎ ሜትር ከፍታ ላይ እንደሚገኝ ደርሰውበታል። ከቀደምት ግምቶች በተለየ፣ ቡድኑ ከባህላዊ የአየር ሙቀት ይልቅ የዚህ እንቆቅልሽ ክስተት ዋና መንስኤ የሶስት-አካል የኦክስጅን አተሞች ውህደት መሆኑን ይጠቁማል።
እነዚህ አዳዲስ ግኝቶች ወደፊት ወደ ማርስ ለሚደረጉ ተልእኮዎች ጠቃሚ አንድምታ አላቸው። ከታዋቂ እምነት በተቃራኒ፣ በቀይ ፕላኔት ላይ የሚደርሱ ጠፈርተኞች የሚጠበቀው የሚያበራ አረንጓዴ ሰማይ ላያጋጥማቸው ይችላል። ይልቁንስ አሁን እየተረዳናቸው ከነበሩት አዲስ የከባቢ አየር ለውጦች እና ክስተቶች ጋር ማስተካከል ያስፈልጋቸው ይሆናል።
ስለ ማርስ የምሽት ሰማይ አጠቃላይ ግንዛቤን ለመፍጠር ተጨማሪ ጥናትና ምርምር የሚያስፈልገው ቢሆንም፣ እነዚህ ግኝቶች ለረጅም ጊዜ የቆዩ ግምቶችን የሚፈታተኑ እና ለተጨማሪ ፍለጋ እና ሳይንሳዊ ጥያቄዎች በሮች ይከፍታሉ።
በተደጋጋሚ የሚጠየቁ ጥያቄዎች (ተየጥ)
ጥ፡- በማርስ የሌሊት ሰማይ ላይ አረንጓዴ ቀለም እንዲፈጠር ያደረገው ምንድን ነው?
መ፡ በቅርብ ጊዜ የተደረገ ጥናት እንደሚያመለክተው በማርስ ምሰሶዎች ላይ የሚታየው አረንጓዴ ፍካት፣ ከዚህ ቀደም በአየር ግግር ምክንያት ይገለጻል፣ በዋነኛነት የተፈጠረው በሶስት አካል የኦክስጅን አተሞች ውህደት ነው።
ጥ፡ ይህ ግኝት እንዴት ተገኘ?
መልስ፡ የቤልጂየም፣ የስፔን እና የዩናይትድ ኪንግደም ሳይንቲስቶች የማርስን ምሰሶዎች ለማጥናት እና በክረምት ወራት “የሌሊት ብርሃን” ክስተት እንዳለ ለማወቅ በአውሮፓ የጠፈር ኤጀንሲ ExoMars Trace Gas Orbiter (TGO) ተጠቅመዋል።
ጥ፡ ይህ ወደፊት ወደ ማርስ በሚደረጉ የሰው ኃይል ተልእኮዎች ላይ ምን ተጽዕኖ ያሳድራል?
መልስ፡ ግኝቱ ማርስ ላይ የሚደርሱ ጠፈርተኞች የሚያብረቀርቅ አረንጓዴ ሰማይ ያገኛሉ የሚለውን አስተሳሰብ ይፈታተናል። ይልቁንም የተለየ የከባቢ አየር ትዕይንት ሊያጋጥማቸው ይችላል፣ ይህም የሚጠብቁትን እና የዝግጅቶቻቸውን ግምገማ እንደገና ማጤን ያስፈልጋል።
ጥ፡ የእነዚህ ግኝቶች አንድምታ ምንድን ነው?
መ፡ እነዚህ ግኝቶች የማርስን የምሽት ሰማይ እና ውስብስብ የከባቢ አየር ተለዋዋጭነቱን የበለጠ ለመረዳት ተጨማሪ ምርምር እንደሚያስፈልግ ያመለክታሉ። ስለእነዚህ ክስተቶች ጠለቅ ያለ ግንዛቤ ስለ ቀይ ፕላኔት ያለንን እውቀት ያሳድጋል እናም ለወደፊት የአሰሳ ጥረቶች ያሳውቃል።