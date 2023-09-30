ሳይንቲስቶች አንቲባዮቲክን የሚቋቋም በሽታ አምጪ ተህዋሲያን መጨመርን ያስጠነቅቃሉ

ሳይንቲስቶች አንቲባዮቲኮችን አላግባብ መጠቀማቸውን እና መድኃኒቱን የሚቋቋሙ በሽታ አምጪ ተህዋሲያን እየጨመሩ መሄዳቸውን ያሳስባሉ። አንድ ትልቅ ጥናት በውቅያኖስ ክልል ውስጥ ገዳይ መድሃኒትን የሚቋቋም በሽታ አምጪ ተህዋሲያን በተለይም ባክቴሪያ ኤ. ባውማንኒ በርካታ ወረርሽኞችን አግኝቷል። ይህ አስቸኳይ እርምጃ እንዲወሰድ አድርጓል እና እያደገ የመጣውን የመቋቋም ቀውስ ለመቅረፍ ዓለም አቀፋዊ ምላሽ እንዲሰጥ ጠይቋል።
በምርመራ ላይ ከሚገኙት በሽታ አምጪ ተህዋሲያን አንዱ ካርባፔነም የሚቋቋም Acinetobacter baumannii (CRAB) ሲሆን ይህም አስቀድሞ በተወሰኑ የፓሲፊክ ውቅያኖሶች ላይ ከባድ የጤና ችግሮች እያስከተለ ነው። እነዚህ በሽታ አምጪ ተህዋሲያን አንቲባዮቲኮችን በመቋቋም ኢንፌክሽኑን ለማከም አስቸጋሪ እና የሆስፒታል ቆይታን በእጅጉ ያራዝማሉ። በአንዳንድ ሁኔታዎች, ወደ ሞት እንኳን ሊመሩ ይችላሉ.
ለእነዚህ አስደንጋጭ ግኝቶች ምላሽ ለመስጠት, ሳይንቲስቶች አፋጣኝ ጣልቃ ገብነት እንዲደረግ ያሳስባሉ. ተገቢውን አንቲባዮቲክ አጠቃቀም ለመምራት ፕሮግራሞችን መተግበር፣ የክትትል እርምጃዎችን ማሻሻል፣ የኢንፌክሽን መቆጣጠሪያ አሰራሮችን ማሻሻል እና የህብረተሰቡን የግንዛቤ ማስጨበጫ ዘመቻዎች እንዲጀምሩ ይመክራሉ።
ከኦታጎ ዩኒቨርሲቲ መሪ ደራሲ ሳኪሳ ባሊቫኑዋላ በኒው ዚላንድ ውስጥ ንቁ ስልቶችን እና መፍትሄዎችን አስፈላጊነት አፅንዖት ሰጥተዋል። ውጤታማ መድሃኒቶች መገኘት አሁንም ውስን ሊሆን ይችላል, ስለዚህ አጠቃላይ እቅድ ለማዘጋጀት የትብብር ጥረት ያስፈልጋል.
ተጨማሪ ወረርሽኞችን ለመከላከል እና ያሉትን ተግዳሮቶች ለመቋቋም እየታገሉ ያሉ የጤና አጠባበቅ ሥርዓቶችን ለማስወገድ በፍጥነት እርምጃ መውሰድ አስፈላጊ ነው። የህብረተሰቡን ጤና ለመጠበቅ አለም አቀፉ ማህበረሰብ የአንቲባዮቲኮችን አላግባብ መጠቀምን ለመቅረፍ እና መድሀኒት የሚቋቋሙ በሽታ አምጪ ተህዋስያንን ለመከላከል በአንድነት መሰባሰብ አለበት።
ምንጭ፡ Newshub