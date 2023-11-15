የሕይወትን አመጣጥ ማሰስ፡ ኮሜቶች እንደ ኮስሚክ አዳኞች

የሕይወትን አመጣጥ ለመረዳት በሚደረገው ጥረት፣ የተመራማሪዎች ቡድን ሕይወት በምድር ላይ እንዴት ሊፈጠር እንደሚችል እና በእኛ ጋላክሲ ውስጥ ባሉ ሌሎች ፕላኔቶች ላይ ሊኖር እንደሚችል ብርሃን የሚፈጥር እጅግ አስደናቂ የሆነ ሞዴል አቅርቧል። በፕላኔታችን ላይ ስላለው የሕይወት አመጣጥ ሁለት ንድፈ ሐሳቦች ቢኖሩም, ይህ አዲስ ሞዴል የህይወት ህንጻዎች በኮሜትሮች የተሰጡበት ሁኔታ ላይ ያተኩራል.
ፕሮሲዲንግስ ኦቭ ዘ ሮያል ሶሳይቲ ኤ በተባለው ጆርናል ላይ የታተመው ጥናቱ እንደሚያመለክተው "ቦውንንግ" ኮሜትዎች ፕሪቢዮቲክ ሞለኪውሎች፣ የህይወት ጥሬ እቃዎች ከራሳችን ጋር በሚመሳሰሉ የከዋክብት ስርዓቶች ላይ ተበታትነው ሊኖሩ ይችላሉ። ቡድኑ በተለይ በፀሐይ-መጠን ከዋክብትን የሚዞሩ ድንጋያማ ፕላኔቶችን ለማስመሰል፣ ውስብስብ ሞለኪውሎች በኮከቦች ወደ እነዚህ ሩቅ ዓለማት መጓጓዝ ይችሉ እንደሆነ ለመረዳት በማሰብ ነበር።
በካምብሪጅ የስነ ፈለክ ጥናት ተቋም የስነ ፈለክ ተመራማሪ የሆኑት ሪቻርድ አንስሎው በምድር ላይ ላለው ህይወት አስፈላጊ የሆኑት ሞለኪውሎች ከኮሜትሮች የተገኙ ሊሆኑ እንደሚችሉ ገልጿል። ይህ ግንዛቤ በእኛ ጋላክሲ ውስጥ ባሉ ሌሎች ፕላኔቶች ላይ ያለውን አስደናቂ የሕይወት እድል ይከፍታል። ሳይንቲስቶች ውስብስብ የሆኑ ሞለኪውሎችን ለማዳረስ የሚያስችሉ የስርዓተ-ፆታ ዓይነቶችን በመለየት የተለያዩ የመነሻ ሁኔታዎችን መሞከር እና የተለያዩ የህይወት ቅርጾችን ለመፍጠር አስተዋፅኦ ያላቸውን ሞለኪውላዊ መንገዶችን መመርመር ይችላሉ።
አንስሎው በመቀጠል ይህ ጥናት በህይወት አመጣጥ መሰረታዊ ጥያቄዎች ላይ አዲስ እይታ ይሰጣል ብሏል። የሳይንስ ሊቃውንት በሥነ ፈለክ እና በኬሚስትሪ ውስጥ የተደረጉ እድገቶችን በማጣመር በሌሎች ፕላኔቶች ላይ ተመሳሳይ መንገዶች መኖራቸውን ለመመርመር እና በዙሪያችን ስላለው አስደናቂ የህይወት ልዩነት ጥልቅ ግንዛቤን ለመክፈት በሚያስደንቅ ሁኔታ ላይ ናቸው።
በየጥ:
ጥ፡- በምድር ላይ ስላለው ሕይወት አመጣጥ ሁለቱ ንድፈ ሐሳቦች ምንድን ናቸው?
መልስ፡ የመጀመሪያው ፅንሰ-ሀሳብ እንደሚያመለክተው የህይወት ግብአቶች በፕላኔታችን ላይ ከሚገኝ የፕሪሞርዲያል ሾርባ የተገኙ ሲሆን ሁለተኛው ንድፈ ሃሳብ ደግሞ እነዚህ ህይወት ያላቸው ሞለኪውሎች ከኮስሞስ ውስጥ ከሌላ ቦታ አምጥተው ወደ ምድር ዘርተዋል።
ጥ፡- የተመራማሪው ቡድን የህይወት ንጥረ ነገሮች ሊደርሱ እንደሚችሉ እንዴት ጠቁመዋል?
መ፡ ቡድኑ በህዋ ላይ የሚርመሰመሱ ኮሜቶች ፕሪቢዮቲክ ሞለኪውሎች በመባል የሚታወቁትን ለህይወት አስፈላጊ የሆኑትን የግንባታ ብሎኮች ከራሳችን ጋር በሚመሳሰሉ የከዋክብት ስርዓቶች ላይ ማሰራጨት እንደሚችሉ ሀሳብ አቅርቧል።
ጥ፡- አለታማ ኤክሶፕላኔቶችን የማጥናት አስፈላጊነት ምንድን ነው?
መ: አለታማ ኤክሶፕላኔቶችን ማጥናት ለሕይወት አስፈላጊ የሆኑ ውስብስብ ሞለኪውሎች በኮሜትሮች ወደ እነዚህ ሩቅ የሰማይ አካላት ሊደርሱ እንደሚችሉ ግንዛቤዎችን ይሰጣል።
ጥ፡- በምድር ላይ ወደ ሕይወት እንዲመሩ ያደረጉት ሞለኪውሎች በሌሎች ፕላኔቶች ላይም ሊኖሩ ይችላሉ?
መ: አዎ፣ ተመሳሳይ ሞለኪውሎች በሌሎች ፕላኔቶች ላይ ሊኖሩ ይችላሉ፣ ይህም ከመሬት ባሻገር ያለውን የህይወት ተስፋ ከፍ ያደርገዋል።
ጥ፡ ይህን ጥናት ጠቃሚ የሚያደርገው ምንድን ነው?
መ፡ ይህ ጥናት ስለ ህይወት አመጣጥ አዲስ እይታን ይሰጣል እና የስነ ፈለክ እና የኬሚስትሪ እድገቶችን በማጣመር በአጽናፈ ሰማይ ውስጥ ባሉ የተለያዩ የህይወት ዓይነቶች ዙሪያ ያሉ መሰረታዊ ጥያቄዎችን ለመመርመር።