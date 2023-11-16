ስለ ኮንዶ ተፅእኖ አዲስ ግንዛቤዎች፡ እንግዳ የሆኑ ክስተቶችን ይፋ ማድረግ

በኮሎኝ ዩኒቨርሲቲ የሙከራ ፊዚክስ ኢንስቲትዩት ሳይንቲስቶች በአንድ ሰው ሰራሽ አቶም ውስጥ የሚገኘውን የኮንዶን ተፅእኖ በቀጥታ በመመልከት እጅግ አስደናቂ የሆነ ግኝት አድርገዋል። የኮንዶ ተጽእኖ በማግኔቲክ ቆሻሻዎች ምክንያት ኤሌክትሮኖች በብረት ውስጥ እንደገና ማሰባሰብ ነው, እና በቀጥታ ምልከታው አሁን ባለው የመለኪያ ቴክኒኮች ውስንነት ምክንያት አስቸጋሪ ነበር. በዶ/ር ዉተር ጆሊ እየተመራ፣ የምርምር ቡድኑ ይህን ክስተት በሰው ሰራሽ ምህዋር ውስጥ ባለ አንድ አቅጣጫዊ ሽቦ ከብረታ ብረት graphene ወረቀት በላይ በሚንሳፈፍ አዲስ ዘዴ ተጠቀመ። በኔቸር ፊዚክስ ጆርናል ላይ የታተመው ግኝታቸው “Modulated Kondo screening along ማግኔቲክ መስታወት መንትያ ድንበሮች በ monolayer MoS2” በሚል ርዕስ መጣጥፍ፣ በኮንደንደንስ ፊዚክስ ላይ አዲስ ብርሃን ፈነጠቀ።
የኮንዶ ተጽእኖ የሚከሰተው በብረት ውስጥ የሚያልፉ ኤሌክትሮኖች ከማግኔት አቶም ጋር በተለይም ከስፒን-የአንደኛ ደረጃ ቅንጣቶች መግነጢሳዊ ምሰሶ ጋር ሲገናኙ ነው። የአቶሚክ ስፒን ተጽእኖን ለመቀነስ የኤሌክትሮን ባህር በአተም አቅራቢያ ይሰበሰባል, ይህም ኮንዶ ሬዞናንስ የተባለ የጋራ ባህሪ ይፈጥራል. ይህ ተፅዕኖ ከማግኔቲክ አተሞች ጋር መስተጋብር የሚፈጥሩ ብረቶችን ለመግለጽ በብዛት ጥቅም ላይ ውሏል። ነገር ግን፣ ተመሳሳይ የሙከራ ምልክቶችን የሚያመርቱ የአማራጭ መስተጋብር መኖሩ ስለ ኮንዶው ተጽእኖ በላያቸው ላይ ነጠላ መግነጢሳዊ አተሞች ጥርጣሬን አስከትሏል።
የሳይንስ ሊቃውንት ቡድን ባለ አንድ አቅጣጫዊ ገመዳቸውም ኤሌክትሮኖችን በቋሚ ሞገዶች ውስጥ በማጥመድ ለኮንዶ ተፅእኖ ተጋላጭ ናቸው ፣ ይህም እንደ የተራዘመ የአቶሚክ ምህዋሮች ሊቆጠር ይችላል። የፍተሻ መሿለኪያ ማይክሮስኮፕ በዚህ የምህንድስና ምህዋር፣ ከኤሌክትሮን ባህር ጋር ያለውን ትስስር፣ እና በምህዋር እና በባህሩ መካከል ያለውን አስተጋባ ሽግግር ፍንጭ አሳይቷል። ጥሩ የብረት መርፌን በመጠቀም ሙከራው ኤሌክትሮኖችን በመለካት የአቶሚክ ትክክለኛነትን አግኝቷል፣ ይህም የኮንዶ ውጤትን በመመልከት ታይቶ የማይታወቅ ትክክለኛነት እንዲኖር አስችሏል።
ተመራማሪዎቹ በነጠላ መግነጢሳዊ አተሞች ውስጥ በኮንዶ ተፅእኖ ዙሪያ ቀደም ሲል የነበሩትን እርግጠኛ ያልሆኑ ጥርጣሬዎች የሚፈታተኑ ግኝቶቻቸውን አስፈላጊነት አፅንዖት ሰጥተዋል። "ለረዥም ጊዜ የኮንዶ ድምጽ ብቻ ይለካ ነበር። ነገር ግን በእነዚህ መለኪያዎች ላይ ለሚታዩ ምልክቶች ሌሎች ማብራሪያዎች ሊኖሩ ይችላሉ፣ ልክ የዝሆኑ ግንድ እባብ ሊሆን እንደሚችል ሁሉ” ሲል ሙከራዎቹን ያደረገው የዶክትሬት ተማሪ ካሚኤል ቫን ኤፌረን ተናግሯል።
የሙከራ ፊዚክስ ኢንስቲትዩት እንደ ግራፊን እና ሞኖላይየር ሞሊብዲነም ዲሰልፋይድ (MoS2) ያሉ ባለ ሁለት ገጽታ ቁሶችን በማሰስ ላይ ያተኮረ ነው። ቡድኑ በMoS2 ሁለት ክሪስታል መዋቅሮች መካከል ያለው በይነገጽ አንዱ ክሪስታል የሌላኛውን የመስታወት ምስል ሆኖ ሲያገለግል የብረት የአተሞች ሽቦ እንደሚያመነጭ አረጋግጧል። ተመራማሪዎቹ የመግነጢሳዊ ግዛቶችን እና የኮንዶ ድምጽን በሚገርም ዝቅተኛ የሙቀት መጠን -272.75 ዲግሪ ሴልሺየስ (-459.95 ዲግሪ ፋራናይት) በአንድ ጊዜ በመለካት የኮንዶ ተጽእኖ መኖሩን አረጋግጠዋል። በተጨማሪም፣ አቀራረባቸው ከቲዎሬቲካል ትንበያዎች ጋር የተጣጣመ፣ በኮንደንሴድ ቁስ ፊዚክስ ፈር ቀዳጅ ፊሊፕ ደብሊው አንደርሰን የተቀረፀውን የረዥም ጊዜ መላምት ያረጋግጣል።
በዚህ ግኝት ላይ በመመሥረት፣ ሳይንቲስቶች አሁን ይበልጥ ያልተለመዱ ክስተቶችን ለመመርመር ማግኔቲክ ገመዶቻቸውን ለመጠቀም አቅደዋል። እነዚህን ባለ አንድ-ልኬት ሽቦዎች በሱፐርኮንዳክተር ወይም በኳንተም ስፒን-ፈሳሽ ላይ በማስቀመጥ፣ ዓላማቸው ከኤሌክትሮኖች ውጪ ካሉ ኳሲፓርቲሎች የሚወጡ ብዙ የሰውነት ክፍሎችን ለማጥናት ነው። በእነዚህ መስተጋብር የመነጩ አስደናቂ የቁስ ሁኔታዎች ጥልቅ ግንዛቤ ልቦለድ ክስተቶችን በአዲስ ደረጃ ለመዳሰስ በሮች ይከፍትላቸዋል።
በተደጋጋሚ የሚጠየቁ ጥያቄዎች (ተየጥ)
የኮንዶ ተጽእኖ ምንድነው?
የኮንዶ ተጽእኖ የሚያመለክተው በማግኔቲክ ቆሻሻዎች ምክንያት በብረት ውስጥ ኤሌክትሮኖችን እንደገና ማሰባሰብን ነው. በብረት ውስጥ የሚጓዙ ኤሌክትሮኖች መግነጢሳዊ አቶም ሲያጋጥሟቸው በአቶም እሽክርክሪት ተጽዕኖ ይደረግባቸዋል። የአቶሚክ ስፒን ተጽእኖን ለመቀነስ ኤሌክትሮኖች በአቶም ዙሪያ ይሰበሰባሉ, በዚህም ምክንያት ኮንዶ ሬዞናንስ ተብሎ የሚጠራ የተለየ የጋራ ባህሪን ያመጣል.
በአንድ ሰው ሰራሽ አቶም ውስጥ የኮንዶ ተፅእኖን የመመልከት አስፈላጊነት ምንድነው?
በአንድ ሰው ሰራሽ አቶም ውስጥ የኮንዶን ተፅእኖ በቀጥታ መከታተል በኮንደንደንድ ቁስ ፊዚክስ መስክ ትልቅ ግኝት ነው። ስለ ኤሌክትሮኖች እና መግነጢሳዊ ቆሻሻዎች ባህሪ ጠቃሚ ግንዛቤዎችን ይሰጣል ፣የቲዎሬቲካል ትንበያዎችን ያረጋግጣል እና ለተጨማሪ ያልተለመዱ ክስተቶች ፍለጋ መንገድ ይከፍታል።
ሳይንቲስቶች በሰው ሰራሽ አቶም ውስጥ የኮንዶን ተፅእኖ እንዴት ተመለከቱ?
የምርምር ቡድኑ አንድ-ልኬት ሽቦ ከብረታ ብረት graphene ወረቀት በላይ የሚንሳፈፍ አዲስ ዘዴ ተጠቅሟል። ኤሌክትሮኖችን በሽቦው ውስጥ በቆሙ ሞገዶች በማጥመድ፣ ከተራዘመ የአቶሚክ ምህዋር ጋር ተመሳሳይ የሆነ ሰው ሰራሽ ምህዋር በተሳካ ሁኔታ ፈጥረዋል። ይህ ከትክክለኛ ኤሌክትሮኖች መለኪያዎች ጋር በማጣመር የቃኝ መሿለኪያ ማይክሮስኮፕ በመጠቀም የኮንዶ ተፅእኖን በቀጥታ ለመመልከት አስችሏል።
የዚህ ግኝት የወደፊት አንድምታዎች ምንድን ናቸው?
ተመራማሪዎቹ ግኝቶቻቸውን የበለጠ ያልተለመዱ ክስተቶችን ለመመርመር አቅደዋል። ከኤሌክትሮኖች ውጭ ካሉ ኳሲፓርቲሎች የሚወጡ ብዙ የሰውነት ክፍሎችን ለመዳሰስ የማግኔት ገመዶቻቸውን ከሱፐርኮንዳክተሮች ወይም ከኳንተም ስፒን-ፈሳሾች ጋር ያላቸውን ግንኙነት ለማጥናት አስበዋል ። እነዚህን የቁስ ሁኔታዎች መረዳቱ እና መጠቀሙ አዳዲስ ሳይንሳዊ እድሎችን ያሳያል እና ስለ መሰረታዊ ፊዚክስ ያለንን ግንዛቤ ያጎለብታል።