ሴሎች ለጭንቀት እንዴት ምላሽ እንደሚሰጡ ላይ አዳዲስ ግንዛቤዎች

የዊል ኮርኔል ሕክምና ተመራማሪዎች ሴሎች ለጭንቀት ምላሽ የሚሰጡበት ጠቃሚ ዘዴ አግኝተዋል። ሴሎች በሙቀት ወይም በመርዝ በሚጨነቁበት ጊዜ የጭንቀት ቅንጣቶችን ይፈጥራሉ, ነጠብጣብ መሰል ክፍልፋዮች መልእክተኛ አር ኤን ኤ (ኤምአርኤን) ሞለኪውሎችን ወደ ፕሮቲኖች እንዳይተረጎሙ ይከላከላሉ. ይህ የፕሮቲን ምርት መቀዛቀዝ ሴሎች ኃይልን እንዲቆጥቡ እና በጥገና ላይ እንዲያተኩሩ ያስችላቸዋል።
በNature Structural & Molecular Biology ላይ የታተመው ጥናቱ በኤምአርኤን ላይ m6A የተባለ የኬሚካል ማሻሻያ ለጭንቀት ቅንጣቶች መፈጠር ወሳኝ መሆኑን አረጋግጧል። ተመራማሪዎቹ በ m6A-tagged mRNA ከ YTHDF ፕሮቲኖች ጋር እንደሚቆራኙ ደርሰውበታል ይህም በውጥረት ቅንጣቶች ውስጥ ይከማቻል። ጥናቱ እንደሚያሳየው ረዣዥም ኤምአርኤንኤዎች ከፍ ያለ የ m6A ደረጃ ስላላቸው በጭንቀት ቅንጣቶች ውስጥ በተመጣጣኝ ሁኔታ ይገኛሉ።
የጥናቱ ከፍተኛ ደራሲ የሆኑት ዶ/ር ሳሚ ጃፍሬይ m6A በሴል ውጥረት ወቅት ኤምአርኤን ወደ የጭንቀት ቅንጣቶች እንዲገቡ በማድረግ ቀዳሚ ሚና እንደሚጫወት አብራርተዋል። ተመራማሪዎቹ እንደሚገምቱት ቀደም ባሉት ጊዜያት ረዣዥም ኤምአርኤን (MRNAs) በቀላሉ የማይሰራ ወይም ከቫይረሶች የመጋለጥ እድላቸው ሰፊ ነው። ረዣዥም ኤምአርኤንን በውጥረት ቅንጣቶች ውስጥ ለማስቀጠል የሴሉላር ዱካዎች መገንባት አደገኛ ፕሮቲን እንዳይመረቱ ለመከላከል መንገድ ሆኖ ሊሆን ይችላል።
ሴሎች ለጭንቀት እንዴት ምላሽ እንደሚሰጡ ላይ ያለው ይህ አዲስ ግንዛቤ እንደ አልዛይመር እና ኤ ኤል ኤስ ባሉ በሽታዎች ላይ አንድምታ ሊኖረው ይችላል፣ ይህ ዘዴ ያልተለመደ ንቁ ሊሆን ይችላል። በእነዚህ በሽታዎች ውስጥ የጭንቀት ቅንጣቶችን ማነጣጠር እምቅ የሕክምና መተግበሪያዎችን ለመመርመር ተጨማሪ ምርምር ያስፈልጋል.
ምንጮች:
- "የ Mettl3 ንክኪ እና የጭንቀት ምላሽ በM3KO MEFs ውስጥ ማረጋገጥ።" ተፈጥሮ መዋቅራዊ እና ሞለኪውላር ባዮሎጂ። DOI: 10.1038 / s41594-023-01089-2.
የዊል ኮርኔል ሕክምና ተመራማሪዎች ሴሎች ለጭንቀት ምላሽ የሚሰጡበት ጠቃሚ ዘዴ አግኝተዋል። ሴሎች በሙቀት ወይም በመርዝ በሚጨነቁበት ጊዜ የጭንቀት ቅንጣቶችን ይፈጥራሉ, ነጠብጣብ መሰል ክፍልፋዮች መልእክተኛ አር ኤን ኤ (ኤምአርኤን) ሞለኪውሎችን ወደ ፕሮቲኖች እንዳይተረጎሙ ይከላከላሉ. ይህ የፕሮቲን ምርት መቀዛቀዝ ሴሎች ኃይልን እንዲቆጥቡ እና በጥገና ላይ እንዲያተኩሩ ያስችላቸዋል።