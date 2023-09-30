አዲስ ጥናት በዓለም ዙሪያ በሺዎች የሚቆጠሩ ሚስጥራዊ “የተረት ክበቦችን” አገኘ

ተመራማሪዎች ሰው ሰራሽ የማሰብ ችሎታን በመጠቀም በሺዎች የሚቆጠሩ አዳዲስ እንቆቅልሽ የሆኑ “የተረት ክበቦችን” በዓለም ዙሪያ አግኝተዋል። እነዚህ ክብ የዕፅዋት ቅጦች ለረጅም ጊዜ ባለሙያዎችን ያስደምማሉ እና በተለምዶ በናሚብ በረሃ እና በአውስትራሊያ ገጠራማ አካባቢዎች ይገኛሉ። ይሁን እንጂ በቅርቡ በብሔራዊ የሳይንስ አካዳሚ ሂደቶች ላይ የታተመ ጥናት እንደሚያመለክተው ክስተቱ ቀደም ሲል ከታመነው የበለጠ ሰፊ ሊሆን ይችላል.
የአለም አቀፍ የምርምር ቡድን በናሚቢያ እና በአውስትራሊያ ውስጥ ከ15,000 በላይ የሳተላይት ምስሎችን በመጠቀም የነርቭ ኔትወርክን አሰልጥኗል፣ ግማሹም ተረት ክበቦችን ይዟል። በዚህ AI ሲስተም ቡድኑ ከግማሽ ሚሊዮን በላይ መሬት የሳተላይት እይታዎችን ተንትኖ በ263 ደረቅ መሬት አካባቢዎች በ15 ሀገራት ውስጥ የተረት ክበቦችን አገኛ። እነዚህ አዲስ ተለይተው የታወቁ ቦታዎች በአፍሪካ፣ በማዳጋስካር፣ በምእራብ እስያ እና በደቡብ ምዕራብ አውስትራሊያ፣ በተለይም በሞቃታማ እና አሸዋማ አካባቢዎች ውስጥ ይገኛሉ፣ ይህም በየዓመቱ ከአራት እስከ 12 ኢንች ዝናብ ያገኛሉ።
ምንም እንኳን ሰፊ ግኝቶች ቢኖሩም, የእነዚህ ተረት ክበቦች አመጣጥ በባለሙያዎች መካከል የክርክር ርዕስ ሆኖ ይቆያል. አንዳንዶች ከአፈር በታች ምስጦችን እንደሚፈጥርላቸው ያምናሉ, ሌሎች ደግሞ እራሳቸውን የሚያደራጁ ተክሎችን እንደ መንስኤ አድርገው ያቀርባሉ. ስለዚህ፣ ቃሉ በአብዛኛው በራሱ የተሾመ በመሆኑ ለተረት ክበቦች ትክክለኛ ፍቺ ላይ ምንም ስምምነት የለም።
የእነዚህ አዳዲስ ተረት ክበቦች ግኝት ከመልሶች በላይ ብዙ ጥያቄዎችን ያስነሳል። ተባባሪው ደራሲ ፈርናንዶ ማይስትሬ ቡድናቸው ከማንም ጋር ግጭት እንደማይፈልግ አምኗል፣ የእነዚህ ክብ ቅጦች አመጣጥ ቀጣይነት ያለው ምስጢር አምኖ ተቀብሏል። ስለ አወቃቀራቸው ግልጽ ግንዛቤ ለማግኘት ተጨማሪ ምርምር እና የመስክ ስራዎች አስፈላጊ ናቸው.
የጥናቱ ተባባሪ ደራሲ ኤሚሊዮ ጉይራዶ እንደ ተረት ክበብ ምስረታ ላይ ያሉ የተለያዩ መላምቶች እንደየቦታው ወይም ሁኔታው ትክክለኛ ሊሆኑ እንደሚችሉ ይጠቁማል። በተወሰኑ ዞኖች ውስጥ እንደ ምስጦች ያሉ የተለያዩ ምክንያቶች የበለጠ ጉልህ ሚና ሊጫወቱ ይችላሉ። ቢሆንም፣ መደምደሚያ ውጤቶችን ለማቅረብ እና በእነዚህ ተረት ክበቦች የሚታዩትን አስደናቂ ንድፎችን ለማብራት የበለጠ አጠቃላይ ጥናት ያስፈልጋል።
ምንጮች:
- የብሔራዊ የሳይንስ አካዳሚ ሂደቶች
- ኒው ዮርክ ታይምስ
- ሲ.ኤን.ኤን.
- ኒውስ ዊክ