የአተሞች፣ ሞለኪውሎች እና የቁስ ነገሮች መሰረታዊ ነገሮች

አተሞች የቁስ አካል መሰረታዊ የግንባታ ብሎኮች ናቸው። በአዎንታዊ የተሞሉ ፕሮቶኖች እና ያልተሞሉ ኒውትሮኖችን የያዘ፣ በአሉታዊ ቻርጅ ኤሌክትሮኖች የሚሽከረከር ኒውክሊየስን ያቀፈ ነው። ሁለት ወይም ከዚያ በላይ አተሞች በቋሚ መጠን እና መዋቅር ሲተሳሰሩ፣ ሞለኪውል በመባል የሚታወቅ የኬሚካል ንጥረ ነገር ይፈጥራሉ። ለምሳሌ ውሃ (H2O) ከአንድ የኦክስጂን አቶም ጋር የተቆራኙ ሁለት የሃይድሮጂን አቶሞች የተዋቀረ ሞለኪውል ነው።
ቁስ የሚያመለክተው ቦታን የሚይዝ እና ብዛት ያለው ማንኛውንም ነገር ነው። እንደ ጠንካራ, ፈሳሽ ወይም ጋዝ ባሉ የተለያዩ ግዛቶች ውስጥ ሊኖር ይችላል. ጠጣር፣ ልክ እንደ ክሪስታሎች፣ የተመጣጠነ የአተሞች ወይም ሞለኪውሎች አቀማመጥ ያለው የተደራጀ መዋቅር አላቸው። እንደ ውሃ ወይም ዘይት ያሉ ፈሳሾች በነፃነት ይፈስሳሉ ነገር ግን የማያቋርጥ መጠን ይይዛሉ። በሌላ በኩል ጋዞች ምንም አይነት ቋሚ ቅርፅ ወይም መጠን የላቸውም እና በነፃነት በሚንቀሳቀሱ ሞለኪውሎች የተዋቀሩ ናቸው.
ከባቢ አየር በምድር ወይም በሌሎች የሰማይ አካላት ዙሪያ ያሉ ጋዞች ፖስታ ነው። ደመና፣ የውሃ ጠብታዎችን ወይም የበረዶ ቅንጣቶችን ያቀፈ፣ በነፋስ የሚነዱ በምድር ከባቢ አየር ውስጥ የሚጓዙ ብዙ የአየር ወለድ ቅንጣቶች ናቸው። ኮመቶች በበረዶ እና አቧራ አስኳል የተገነቡ የሰማይ አካላት ናቸው። አንድ ኮሜት ፀሐይ አጠገብ ሲያልፍ ሙቀቱ በረዶው እንዲተን ያደርገዋል, ይህም የሚታይ ጅራት ይፈጥራል.
የአካል ክፍሎች ልዩ ተግባራትን የሚያከናውኑ የተለያዩ የአካል ክፍሎች ናቸው. ለምሳሌ ኦቫሪ እንቁላል ለማምረት ሃላፊነት ያለው አካል ነው, እና አንጎል የነርቭ ምልክቶችን የሚሰራ አካል ነው. ረዣዥም የአሚኖ አሲዶች ሰንሰለቶች ያሉት ፕሮቲኖች የሕያዋን ሴሎች፣ ጡንቻዎች እና ሕብረ ሕዋሳት መሠረት የሆኑ አስፈላጊ ሞለኪውሎች ናቸው። በተለያዩ ባዮሎጂያዊ ሂደቶች ውስጥ ወሳኝ ሚና ይጫወታሉ.
በኬሚስትሪ ዓለም ውስጥ ጨዎችን አሲድን ከመሠረት ጋር በማጣመር የተፈጠሩ ውህዶች ናቸው ፣ ብዙውን ጊዜ በውቅያኖስ ውስጥ እንደ የባህር ጨው ይገኛሉ። Supercooling ፈሳሽ ወይም ጋዝ ሳይጠናከር ከቀዝቃዛው ነጥብ በታች የማቀዝቀዝ ሂደትን ያመለክታል። የአተሞች እና ሞለኪውሎች አስደናቂ ባህሪያትን የሚያሳይ ቁስ በተለያዩ ግዛቶች ውስጥ እንዴት ሊኖር እንደሚችል የሚያሳይ ምሳሌ ነው።
ምንጮች:
- ከባቢ አየር: በምድር ዙሪያ ያሉ ጋዞች ፖስታ ፣ ሌላ ፕላኔት ወይም ጨረቃ
- አቶም፡ የኬሚካል ንጥረ ነገር መሰረታዊ አሃድ
- ኬሚካል፡- ከሁለት ወይም ከዚያ በላይ አተሞች የተፈጠረ ንጥረ ነገር በቋሚ መጠን እና መዋቅር አንድ ላይ ነው።
- ደመና፡ በውጭ ሃይል ስር የሚንቀሳቀሱ እንደ የውሃ ጠብታዎች ያሉ የሞለኪውሎች ወይም የንጥሎች ፕላም
- ኮሜት፡- የበረዶ እና አቧራ አስኳል ያለው የሰማይ ነገር
- ክሪስታል፡- የተመጣጠነ፣ የታዘዘ፣ ባለ ሶስት አቅጣጫዊ የአተሞች ወይም ሞለኪውሎች ድርድር የያዘ ጠንካራ
- ፈሳሽ፡- በነፃነት የሚፈስ ነገር ግን የማያቋርጥ መጠን የሚይዝ ቁሳቁስ
- ጉዳይ፡ ቦታን የሚይዝ እና ጅምላ ያለው ነገር
- ሞለኪውል፡- በተቻለ መጠን አነስተኛውን የኬሚካል ውህድ መጠን የሚወክል በኤሌክትሪክ ገለልተኛ የአተሞች ቡድን
- አካል፡- አንድ ወይም ከዚያ በላይ ልዩ ተግባራትን የሚያከናውኑ የተለያዩ የአካል ክፍሎች
- ፕሮቲን፡- ከአንድ ወይም ከዛ በላይ ረጅም የአሚኖ አሲዶች ሰንሰለት የተሰራ ውህድ
- ጨው፡- አሲድን ከመሠረት ጋር በማጣመር የተሰራ ውህድ
- ባህር፡- የውቅያኖስ አካል የሆነ ውቅያኖስ ወይም ክልል
- ጠንካራ: ጠንካራ እና የተረጋጋ ቅርጽ; ፈሳሽ ወይም ጋዝ አይደለም
- ሱፐር አሪፍ፡ የፈሳሽ ወይም የጋዝ ቅፅል ቀስ በቀስ ከቀዝቃዛው ነጥብ በታች ጠንከር ያለ መሆን
- በጣም የቀዘቀዘ፡ ለአንዳንድ ፈሳሽ ወይም ጋዝ ቀዝቀዝ ያለ ጠንካራ ሳይሆን ከቀዝቃዛው ነጥብ በታች የሆነ ቅጽል