የኮከብ መንቀጥቀጦች ኃይለኛ የኃይል ፍንዳታ ከህዋ ላይ ሊገልጹ ይችላሉ፣ አዲስ ምርምርን ይጠቁማል

በቶኪዮ ዩኒቨርሲቲ የተደረገ አዲስ ጥናት “የኮከብ መንቀጥቀጥ” ፈጣን የሬዲዮ ፍንዳታ በመባል ከሚታወቀው የጠፈር ሃይል ፍንዳታ በስተጀርባ ሊሆን እንደሚችል ጠቁሟል። እንደ ሬድዮ ሞገድ የሚታወቁት እነዚህ ምልክቶች ለመጀመሪያ ጊዜ የተገኙት በ2007 ሲሆን በቢሊዮን የሚቆጠሩ የብርሃን አመታትን ሊጓዙ የሚችሉ ሲሆን ይህም በሰከንድ ትንሽ ክፍል ብቻ ነው የሚቆዩት።
የእነዚህ ፍንዳታዎች መንስኤ እንቆቅልሽ ሆኖ ቢቆይም፣ አሁን ያለው ንድፈ ሐሳብ እንደሚያመለክተው አንዳንዶች በኒውትሮን ኮከቦች የሚመነጩ ሲሆን ይህም እጅግ በጣም ግዙፍ ኮከብ በሚወድቅበት ጊዜ ነው. በተለይም ጠንካራ መግነጢሳዊ መስክ ያላቸው የኒውትሮን ኮከቦች የሆኑት ማግኔታሮች ፈጣን የሬዲዮ ፍንዳታ ሲለቁ ተስተውለዋል።
ቀደም ሲል የተደረጉ ጥናቶች በተደጋጋሚ ፈጣን የሬዲዮ ፍንዳታ እና በመሬት መንቀጥቀጥ እና በፀሀይ ነበልባሎች የኃይል ስርጭት መካከል ያለውን ተመሳሳይነት ጠቁመዋል። ሆኖም የቶኪዮ ዩኒቨርሲቲ አዲስ ጥናት “የሮያል አስትሮኖሚካል ሶሳይቲ ወርሃዊ ማሳወቂያዎች” ላይ በወጣው ፍንዳታ እና የእሳት ቃጠሎ መካከል የተለያዩ ልዩነቶችን ሲያገኝ በፈጣን የሬዲዮ ፍንዳታ እና በመሬት መንቀጥቀጥ መካከል ያለውን ተመሳሳይነት ገልጿል።
ይህ ፈጣን የሬዲዮ ፍንዳታ የሚከሰተው በ "ኮከብ መንቀጥቀጥ" ምክንያት ነው የሚለውን መላምት ይደግፋል ይህም የኒውትሮን ኮከብ ገጽታ በድንገት ሲቀየር ይከሰታል። ከመሬት መንቀጥቀጥ ጋር በሚመሳሰል መልኩ፣ የከዋክብት መንቀጥቀጦች ከፍተኛ መጠን ያላቸውን ነገሮች፣ የኑክሌር ፊዚክስ እና የመሬት መንቀጥቀጦችን ባህሪ ለመረዳት ግንዛቤዎችን ሊሰጡ ይችላሉ።
በቶኪዮ ዩኒቨርሲቲ የስነ ፈለክ ጥናት ክፍል ባልደረባ የሆኑት ፕሮፌሰር ቶሞኖሪ ቶታኒ እንደተናገሩት የኒውትሮን ኮከብ ውስጠኛው ክፍል በአጽናፈ ሰማይ ውስጥ በጣም ጥቅጥቅ ያለ አካባቢ ስለሆነ በሩቅ አልትራሬንስ ኮከቦች ላይ የመሬት መንቀጥቀጦችን ማጥናት አዲስ እይታዎችን ይሰጣል ። ይህ ጥናት በጣም ከፍተኛ መጠን ባላቸው ነገሮች እና በኑክሌር ፊዚክስ መሰረታዊ ህጎች ላይ አዳዲስ ግንዛቤዎችን ለማግኘት እድሎችን ይከፍታል።
በፕሮፌሰር ቶታኒ እና የድህረ ምረቃ ተማሪው ዩያ ቱዙኪ የተደረገው ጥናት በሁለት አቅጣጫዊ ቦታ ያለውን ዝምድና ተንትኖ ወደ 7,000 የሚጠጉ ፈጣን የሬዲዮ ፍንዳታ ከተለያዩ ምንጮች ያለውን የጊዜ እና የኢነርጂ ግንኙነት ፈትሸ። በተጨማሪም ከጃፓን የተገኘ መረጃን በመጠቀም የመሬት መንቀጥቀጦችን ያጠኑ እና የፀሐይ ጨረሮችን በሂኖድ ዓለም አቀፍ ተልዕኮ መዛግብት ተንትነዋል።
በፈጣን የሬዲዮ ፍንዳታ፣ በመሬት መንቀጥቀጥ እና በፀሀይ ነበልባሎች መካከል ያለውን ተመሳሳይነት ዓለም አቀፋዊነት ለማረጋገጥ ተጨማሪ ጥናቶች ይካሄዳሉ። ከእነዚህ ኃይለኛ የጠፈር ክስተቶች በስተጀርባ ያሉትን ዘዴዎች መረዳት ስለ አጽናፈ ዓለማችን ተፈጥሮ አስገራሚ ግኝቶችን ሊያሳይ ይችላል።
ምንጮች:
- የቶኪዮ ዩኒቨርሲቲ
- የሮያል አስትሮኖሚካል ሶሳይቲ ወርሃዊ ማሳወቂያዎች