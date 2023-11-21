የሳይንስ ሊቃውንት የኦዞን ሽፋን መልሶ ማግኛ ሊሆኑ የሚችሉ ተግዳሮቶችን አግኝተዋል

በኔቸር ኮሙኒኬሽንስ ላይ በቅርቡ በወጣ ጥናት ላይ የሳይንስ ሊቃውንት የኦዞን ሽፋን እያገገመ ነው የሚለውን በሰፊው ተቀባይነት ያለው አስተሳሰብ ላይ ጥርጣሬ አድሮባቸዋል። ከቀደምት ግምገማዎች በተቃራኒ እነዚህ ግኝቶች የኦዞን ቀዳዳ አለመዘጋቱ ብቻ ሳይሆን በትክክል እየሰፋ ሊሆን ይችላል.
እ.ኤ.አ. በ1987 የፀደቀው የሞንትሪያል ፕሮቶኮል ከ100 በላይ ኦዞን የሚያበላሹ ኬሚካሎችን መጠቀምን በተሳካ ሁኔታ አቋርጦ ነበር ፣ ከእነዚህም መካከል ክሎሮፍሎሮካርቦን (ሲኤፍሲ) በተለምዶ በኤሮሶል ርጭቶች ፣ ፈሳሾች እና ማቀዝቀዣዎች ውስጥ ይገኛሉ ። ይህ እገዳ የኦዞን ሽፋንን ለመፈወስ እንደ ትልቅ እርምጃ ተወድሷል።
ይሁን እንጂ የኒውዚላንድ ተመራማሪዎች እንደ አውሮፓውያኑ አቆጣጠር ከ26 ጀምሮ በጸደይ ወቅት በአንታርክቲክ የኦዞን ጉድጓድ ውስጥ ያለው የኦዞን መጠን በ2004 በመቶ ቀንሷል። ይህ የሚያመለክተው ቀዳዳው በትልቅ መጠን መቆየቱ ብቻ ሳይሆን ጠልቆ በመሄዱ የኦዞን መጠን እንዲቀንስ አድርጓል።
ጥናቱ እነዚህን አስደንጋጭ ግኝቶች በአንታርክቲክ ዋልታ አዙሪት፣ ትልቅ የሚወዛወዝ ቀዝቃዛ አየር እና ዝቅተኛ ግፊት ከደቡብ ዋልታ በላይ ያለውን ለውጥ ነው ብሏል። የጥናቱ ደራሲዎች የእነዚህን ለውጦች ልዩ መንስኤዎች በጥልቀት አልመረመሩም; ነገር ግን የፕላኔቷ ሙቀት መጨመር፣ የአየር ወለድ ብናኞች እና እሳተ ገሞራዎች እና የፀሐይ ዑደት ለውጦች ለኦዞን መመናመን አስተዋጽኦ ሊያደርጉ እንደሚችሉ አምነዋል።
በኦታጎ ዩኒቨርሲቲ የፒኤችዲ ተማሪ እና የጥናቱ መሪ ሃና ኬሴኒች በከባቢ አየር ተለዋዋጭነት እና በአንታርክቲክ የኦዞን ቀዳዳ መካከል ያለውን ትስስር አፅንዖት ሰጥተው ነበር፣ “ስለዚህ የሞንትሪያል ፕሮቶኮል ሲኤፍሲዎችን በመቀነስ ረገድ የማይታበል ተሳክቶለታል። ጊዜን እና የአካባቢ አደጋዎችን ለመከላከል በቅርብ ጊዜ የቆዩት የአንታርክቲክ የኦዞን ጉድጓዶች ከከባቢ አየር ተለዋዋጭ ለውጦች ጋር በቅርብ የተሳሰሩ ይመስላል።
በየጥ
የኦዞን ሽፋን እያገገመ ነው?
በኔቸር ኮሙኒኬሽንስ ላይ በቅርቡ የታተመው ጥናት ግኝቶች የኦዞን ሽፋን እያገገመ ነው የሚለውን ሀሳብ ይሞግታል። ጥናቱ እንደሚያመለክተው የኦዞን ቀዳዳ ሊዘጋ የማይችል እና እንዲያውም እየሰፋ ሊሆን ይችላል.
የኦዞን ሽፋን እንዲሟጠጥ ያደረገው ምንድን ነው?
የኦዞን ሽፋን መመናመን በዋናነት በኦዞን የሚሟሙ ኬሚካሎች እንደ ክሎሮፍሎሮካርቦን (ሲኤፍሲ) በመሳሰሉት በኤሮሶል ርጭቶች፣ ፈሳሾች እና ማቀዝቀዣዎች ውስጥ ጥቅም ላይ ይውላል። በሞንትሪያል ፕሮቶኮል መሠረት በእነዚህ ኬሚካሎች ላይ የተጣለው እገዳ ደረጃቸውን በመቀነስ እና የኦዞን ሽፋንን መልሶ ለማዳን ውጤታማ ሆኗል.
ለኦዞን መሟጠጥ አስተዋጽኦ የሚያደርጉ ነገሮች ምንድን ናቸው?
የኦዞን መሟጠጥ በተለያዩ ምክንያቶች ተጽዕኖ ሊያሳድር ይችላል, ይህም የፕላኔቷ ሙቀት ብክለት, የአየር ወለድ ቅንጣቶች ከዱር እሳት እና እሳተ ገሞራዎች እና በፀሃይ ዑደት ላይ የተደረጉ ለውጦች. እነዚህ ምክንያቶች የኦዞን ሽፋን ተለዋዋጭነት ላይ ተጽእኖ ሊያሳድሩ እና እንዲሟጠጡ አስተዋጽኦ ያደርጋሉ.
የአንታርክቲክ የዋልታ አዙሪት ሚና ምንድን ነው?
የአንታርክቲክ የዋልታ አዙሪት ከደቡብ ዋልታ በላይ ዝቅተኛ ግፊት እና በጣም ቀዝቃዛ አየር ያለው ትልቅ ሽክርክሪት ነው። በዚህ የከባቢ አየር ክስተት ላይ እንደ ጥንካሬው እና የሙቀት መጠኑ ያሉ ለውጦች የኦዞን ክምችት ላይ ተጽእኖ ሊያሳድሩ እና ለኦዞን ጉድጓድ ዘላቂነት አስተዋጽኦ ያደርጋሉ.
የጥናቱ ግኝቶች አስፈላጊነት ምንድን ነው?
የጥናቱ ግኝቶች የኦዞን ንብርብሩን መልሶ ለማግኘት ሊፈጠሩ የሚችሉ ተግዳሮቶችን አጉልቶ ያሳያል። ኦዞን የሚቀንሱ ኬሚካሎችን ለመቀነስ ጥረት ቢደረግም የአንታርክቲክ የኦዞን ቀዳዳ ምንም አይነት መሻሻል እንዳላሳየ እና እንዲያውም እየተባባሰ ሊሄድ እንደሚችል ይጠቁማሉ። ለኦዞን ጉድጓድ ዘላቂነት አስተዋጽኦ የሚያደርጉትን ውስብስብ ተለዋዋጭ ሁኔታዎች ለመረዳት ተጨማሪ ምርምር ያስፈልጋል.