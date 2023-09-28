Actin Filament ጥናት ለፎስፌት መልቀቂያ ሞለኪውላር የጀርባ በር ያሳያል

ከማክስ ፕላንክ የሞለኪውላር ፊዚዮሎጂ ተቋም እና የማክስ ፕላንክ የባዮፊዚክስ ተቋም ተመራማሪዎች ፎስፌት ከአክቲን ፋይበር የሚለቀቅበትን ዘዴ በመረዳት ረገድ ከፍተኛ እመርታ አድርገዋል። Actin filaments የሕዋስ እንቅስቃሴን ጨምሮ የተለያዩ ሴሉላር ተግባራትን የሚቆጣጠሩ በሴሎች ውስጥ አስፈላጊ የፕሮቲን ፋይበር ናቸው። ፎስፌት ከአክቲን ክሮች መውጣቱ ለሴሎች እንቅስቃሴ በጣም አስፈላጊ የሆነውን የመበታተን ሂደት ይጀምራል, ነገር ግን የዚህ ሂደት ዝርዝሮች ሳይንቲስቶች ለረጅም ጊዜ አልቀዋል.
ሳይንቲስቶች ክሪዮጀኒክ ኤሌክትሮን ማይክሮስኮፕ (cryo-EM) እና ሞለኪውላዊ ተለዋዋጭ ማስመሰያዎችን በመጠቀም ፎስፌት ለመውጣት እንደ “ሞለኪውላዊ የጀርባ በር” ሆኖ የሚሰራውን በአክቲን ውስጥ ያለውን ክልል ለይተዋል። በተጨማሪም የተዛባ የጀርባ በር ፎስፌት በፍጥነት እንዲለቀቅ የሚፈቅድ መሆኑን ደርሰውበታል ከአክቲን ሚውታንት ኔማላይን ማይዮፓቲ፣ ከከባድ የጡንቻ በሽታ።
የአክቲን ፋይበር ፖሊመርራይዝድ ከተናጥል የአክቲን ፕሮቲኖች ሲሆን የሴል ሳይቶስኬልተን አካል ናቸው። ፎስፌት ከፋየር ኮር መውጣቱ ክሩ ለመበታተን እድሜው የደረሰ መሆኑን ለሕዋሱ ይጠቁማል። ቀደም ሲል በማክስ ፕላንክ የሞለኪውላር ፊዚዮሎጂ ቡድን የተደረገው ጥናት በአክቲን መስክ ላይ ከፍተኛ ህትመቶችን አስገኝቷል ፣ ይህም ለዚህ ጥናት መሠረት ጥሏል።
ተመራማሪዎቹ ከፍተኛ ጥራት ያላቸውን የአክቲን ፋይበር አወቃቀሮችን በተለያዩ ግዛቶች ወስነዋል እና በአክቲን ውስጥ ፎስፌት ሊያመልጥ የሚችልበት ክፍት ወይም በር አላገኙም። ይህም ፎስፌት እንዲለቀቅ የሚከፍት እና ከዚያም በፍጥነት እንደገና የሚዘጋ የአፍታ የኋላ በር መኖሩን እንዲገምቱ አድርጓቸዋል.
ክሪዮ-ኤም፣ ሞለኪውላዊ ተለዋዋጭ ሲሙሌሽን እና ሚውቴሽን ትንታኔን ባካተተው ሁለገብ አቀራረብ ተመራማሪዎቹ ፎስፌት የሚለቀቀውን ሞለኪውላዊ ዘዴዎችን ከሁለቱም የፋይል ጫፍ እና ከፋይል ኮር ውስጥ ለማወቅ ችለዋል። ፎስፌት ለመውጣት ለአጭር ጊዜ ከመክፈቱ በፊት የጀርባው በር ፎስፌት ከተሰነጠቀ በኋላ በዋናነት ተዘግቶ እንደሚቆይ ደርሰውበታል።
በዚህ ጥናት ውስጥ የተተነተነው Actin mutant N111S ከናማላይን ማይዮፓቲ ጋር የተቆራኘ እና የተከፈተ የጀርባ በር ያሳያል፣ ይህም ፈጣን የፎስፌት ልቀት ያስከትላል። ተመራማሪዎቹ እንደሚጠቁሙት ይህ አልትራፋስት መለቀቅ ለበሽታው የስነ-ሕመም በሽታ መንስኤ ሊሆን ይችላል.
ጥናቱ በሴሎች ውስጥ ስላለው ተለዋዋጭ የአክቲን-ስብስብ ዑደት እና ጉድለት ካለው የአክቲን ድርጅት ጋር በተያያዙ በሽታዎች ላይ ተጨማሪ ምርምር ለማድረግ በር ይከፍታል። ወደፊት የሚደረጉ ምርመራዎች የፎስፌት መለቀቅ በሴሉ ውስጥ እንዴት ቁጥጥር እንደሚደረግ እና በዚህ ሂደት ውስጥ እንዲሰሩ የሚያደርጉ ፕሮቲኖችን ሚና ለማወቅ ያለመ ይሆናል። በተጨማሪም፣ ጥናቱ ከበሽታ ጋር የተያያዙ ሌሎች የአክቲን ሚውቴሽንን ለመፈተሽ መንገድ ይከፍታል፣ ይህም አዳዲስ የሕክምና ዘዴዎችን ለመፍጠር ያስችላል።
ምንጭ፡- ማክስ ፕላንክ ሶሳይቲ