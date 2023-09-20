የታዝማኒያ ነብር፡ ተመራማሪዎች አር ኤን ኤ ከተጠፉት ዝርያዎች በተሳካ ሁኔታ አገገሙ

በትልቅ ስኬት ሳይንቲስቶች አር ኤን ኤ ኤን ኤ ኤን ኤ በ1891 ከጠፋው የታዝማኒያ ነብር ፈልቅቆ አውጥተው በተሳካ ሁኔታ አውጥተዋል። ናሙናዎቹ በስቶክሆልም፣ ስዊድን በሚገኝ ሙዚየም ውስጥ ተከማችተዋል።
አር ኤን ኤ ከታዝማኒያ ነብር ናሙናዎች ማገገሙ ስለ እነዚህ መጥፋት እንስሳት ባዮሎጂ እና ሜታቦሊዝም ጠቃሚ ግንዛቤዎችን ይሰጣል። የአር ኤን ኤ ቅደም ተከተል ስለ ጂን ማሟያዎች እና ስለ ጂን እንቅስቃሴ መረጃ ይሰጣል, እነዚህም የጠፉ ዝርያዎችን ባህሪያት እና ባህሪያት ለመረዳት አስፈላጊ ናቸው.
ከዚህ ቀደም ዲ ኤን ኤ በተሳካ ሁኔታ ከጥንታዊ ፍጥረታት መውጣቱን ያሳያል ነገርግን ይህ ጥናት አር ኤን ኤ ከተጠፉት ዝርያዎች የማገገም አቅም እንዳለው ያሳያል። የታዝማኒያ ነብር ናሙናዎች በክፍል ሙቀት ውስጥ በቁም ሣጥን ውስጥ ቢቀመጡም ፣ አር ኤን ኤ በእንደዚህ ዓይነት ሁኔታዎች በፍጥነት ይወርዳል የሚለውን ግምት ይሞግታል። ይህ ግኝት የጠፉ ዝርያዎችን ለማጥናት እና እንደገና ለመፍጠር አዳዲስ እድሎችን ይከፍታል።
የጠፉ ዝርያዎችን ለመረዳት ካለው ጠቀሜታ ባሻገር አር ኤን ኤ ከጥንት ቫይረሶች የማገገም ችሎታ ያለፉትን ወረርሽኞች ለማጥናት ይረዳል። አር ኤን ኤ ከዲኤንኤ የተቀበለውን የዘረመል መረጃ በማስተላለፍ የፕሮቲን ውህደትን በማስቻል እና ሴሉላር ሜታቦሊዝምን በመቆጣጠር ረገድ ወሳኝ ሚና ይጫወታል።
የታዝማኒያ ነብር፣ ታይላሲን በመባልም የሚታወቀው፣ በአውስትራሊያ እና በአቅራቢያው ባሉ ደሴቶች ላይ የሰው ልጅ እንቅስቃሴ እስኪጠፋ ድረስ ከፍተኛ አዳኝ ነበር። ከ50,000 ዓመታት በፊት ሰዎች ወደ አውስትራሊያ መግባታቸው እና በ18ኛው ክፍለ ዘመን የአውሮፓ ቅኝ ግዛት ተከትሎ የህዝብ ቁጥር እንዲቀንስ እና በመጨረሻም የታዝማኒያ ነብር እንዲጠፋ አድርጓል። በእንስሳት ላይ ስጋት ፈጥረዋል, በዚህም ምክንያት ጭንቅላታቸው ላይ ጉርሻ ደረሰባቸው. የመጨረሻው የታዝማኒያ ነብር በ1936 በምርኮ ሞተ።
የታዝማኒያ ነብርን ጨምሮ የተወሰኑ ዝርያዎችን "ለማጥፋት" የሚደረገው ጥረት በግል ተነሳሽነት ተጀምሯል። በህይወት ካሉ ዘመዶች የጠፉ ዝርያዎችን እንደገና መፍጠር ፈታኝ ሁኔታዎችን ይፈጥራል, ይህ ጥናት በጠፉ እንስሳት ባዮሎጂ ላይ ተጨማሪ ምርምር አስፈላጊነትን ያሳያል.
ምንጮች:
- ሮይተርስ