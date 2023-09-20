በሴፕቴምበር 2023 ሳይንቲስቶች አር ኤን ኤን በተሳካ ሁኔታ ከጠፋው ከታዝማኒያ ነብር በማውጣት ትልቅ ስኬት አግኝተዋል። የተገኘው አር ኤን ኤ ከ130 ዓመት በላይ ዕድሜ ካለው እና በአሁኑ ጊዜ በስዊድን የተፈጥሮ ታሪክ ሙዚየም ውስጥ ከሚገኝ ናሙና ነው። ይህ አስደናቂ ግኝት የጄኔቲክስ ባለሙያዎች የዚህ እንስሳ ጂኖች እንዴት እንደሚሠሩ ጠቃሚ ግንዛቤዎችን ሰጥቷል። የዚህ ጥናት ግኝቶች በሳይንሳዊ መጽሔት ጂኖም ሪሰርች ውስጥ ታትመዋል.
የታዝማኒያ ነብር፣ ታይላሲን በመባልም ይታወቃል፣ በአንድ ወቅት በአውስትራሊያ፣ በኒው ጊኒ እና በታዝማኒያ ይዞር የነበረ ሥጋ በል ማርሳፒያ ነበር። የጠፋበት ትክክለኛ ምክንያት ባይታወቅም የሰው ልጅ ስደት ትልቅ ሚና እንዳለው ይታመናል። የመጨረሻው የታወቀው ቲላሲን ቤንጃሚን በ1936 በምርኮ ሞተ።
የጥናቱ ቀዳሚ ትኩረት የጠፉ ዝርያዎችን ክሎኒንግ ላይ ባይሆንም፣ አሮጌ አር ኤን ኤ ማውጣት፣ መተንተን እና በቅደም ተከተል ማውጣት መቻል የጠፉ ዝርያዎችን እንደገና ለመፍጠር ዕድሎችን ከፍቷል። የጄኔቲክስ ሊቅ ኤሚሊዮ ማርሞል ሳንቼዝ የጥናቱ መሪ ስለእነዚህ በመጥፋት ላይ ባሉ እንስሳት ባዮሎጂ ላይ የበለጠ ምርምር እንዲደረግ ይደግፋሉ። ነገር ግን በህይወት ያሉ የእንስሳት ዘመዶች ላይ በጂን አርትዖት አማካኝነት የጠፉ ዝርያዎችን እንደገና የመፍጠር ሂደት ውስብስብ እና ጊዜ የሚወስድ ነው።
ታይላሲንን ለማስነሳት የሚደረገውን ጥረት የመሩት የሜልበርን ዩኒቨርሲቲ ፕሮፌሰር አንድሪው ፓስክ ናቸው። በአሮጌ ሙዚየም እና በጥንታዊ ናሙናዎች ውስጥ አር ኤን ኤ መገኘቱ ስለጠፋ የእንስሳት ስነ-ህይወት ያለን ግንዛቤ ላይ ከፍተኛ ጥልቀት እንደሚፈጥር ገልጿል። የትንሳኤው ሂደት የጠፉትን ዝርያዎች የቅርብ ዘመድ ዲ ኤን ኤ ማስተካከል፣ የተሻሻሉ ጂኖም ያላቸው ሽሎችን መፍጠር እና ለዘሩ ተስማሚ የሆነች እናት ማግኘትን ያካትታል። ወደ 20 የሚጠጉ የጠፉ ዝርያዎች ጂኖም በቅደም ተከተል ሲቀመጡ፣ ከ2022 ጀምሮ፣ ከእነዚህ ዝርያዎች ውስጥ አንዳቸውም በተሳካ ሁኔታ እንደገና አልተፈጠሩም።
ክሎኒንግ ዝርያው በተሳካ ሁኔታ ከተነሳ በኋላ ሊታሰብበት የሚችል ተመሳሳይ ሂደት ነው. ይሁን እንጂ አሁን ያለው ትኩረት ከክሎኒንግ ይልቅ የጄኔቲክ መልሶ ማቋቋምን መጠቀም ላይ ነው. ክሎኒንግ ዲ ኤን ኤውን ከሶማቲክ ሴል ወደ እንቁላል ሴል በማስተላለፍ አስኳል እና ዲ ኤን ኤ ተወግዶ ወደ ፅንስ ያድጋል። ከዚያም ፅንሱ የጠፉትን ዝርያዎች ህያው የሆነ ብዜት ለማድረግ ወደ ተተኪ እናት ተተክሏል።
በማጠቃለያው፣ አር ኤን ኤ ከታዝማኒያ ነብር በተሳካ ሁኔታ ማውጣቱ ለጄኔቲክ ምርምር አዳዲስ መንገዶችን ይከፍታል እና የጠፉ ዝርያዎችን ትንሣኤ ይከፍታል። የጠፉ ዝርያዎችን እንደገና የመፍጠር ሂደት ውስብስብ እና ፈታኝ ቢሆንም ሳይንቲስቶች በዚህ መስክ የእውቀት ድንበሮችን እየገፉ ነው. ወደፊት ለረጅም ጊዜ የጠፉ ዝርያዎች እንደገና በምድር ላይ ሲራመዱ የማየት እድልን ሊይዝ ይችላል.
ምንጮች:
- ሲ.ኤን.ኤን.
- የአውስትራሊያ ሙዚየም
- ሮይተርስ
- ናሽናል ጂኦግራፊክ