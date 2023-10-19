የሥነ ፈለክ ተመራማሪዎች ኃይለኛ የኃይል ፍንዳታን ከአጽናፈ ሰማይ ጥልቀት ያገኙታል።

የሥነ ፈለክ ተመራማሪዎች ፈጣን የሬዲዮ ፍንዳታ አግኝተዋል፣ በአይነቱ እጅግ በጣም ርቆ የሚገኝ፣ ወደ ምድር ለመድረስ ስምንት ቢሊዮን ዓመታት ተጉዟል። በሚሊሰከንዶች ብቻ የሚቆዩ እነዚህ ኃይለኛ የኃይል ፍንዳታዎች መነሻዎች አሏቸው እስካሁን ሙሉ በሙሉ ያልተረዱ ናቸው። አዲስ የተገኘው ፍንዳታ ከትንሽ የጋላክሲዎች ስብስብ የመጣ ይመስላል፣ ስለ ምንጫቸው ወቅታዊ ንድፈ ሐሳቦችን ይደግፋል። ይሁን እንጂ የፍንዳታው ጥንካሬ ሳይንቲስቶች እንዴት እንደሚለቀቁ ያላቸውን ግንዛቤ ይፈታተናል።
ተመራማሪዎች ፈጣን የሬዲዮ ፍንዳታ ስለ አጽናፈ ሰማይ እንቆቅልሽ ጠቃሚ ግንዛቤን ይሰጣል ብለው ያምናሉ። ሳይንቲስቶች እነዚህን ፍንዳታዎች በማጥናት በአጽናፈ ዓለም ውስጥ ያለውን የቁስ ወይም “የተለመደ ቁስ” መጠን ለመወሰን ተስፋ ያደርጋሉ። በአሁኑ ጊዜ ይህንን አስቸጋሪ ነገር ለመለካት የተደረገው ሙከራ እርስ በርሱ የሚጋጭ ውጤት አስገኝቷል። ይህ ጉዳይ በጋላክሲዎች መካከል ባለው ክፍተት ውስጥ ተደብቆ ሊሆን እንደሚችል ይታመናል, ነገር ግን በጣም ሞቃት እና የተለመዱ ዘዴዎችን በመጠቀም ለመለየት የተበታተነ ነው. ፈጣን የሬዲዮ ፍንዳታ፣ በአንጻሩ፣ ይህን ionized ቁስ ተረድቶ የመለካት ዘዴን ሊሰጥ ይችላል።
የዚህ ኃይለኛ ፍንዳታ ግኝት የተገኘው በጃፓን ቴሌስኮፕ በመጠቀም ነው። ግኝቱን ለማረጋገጥ እና ስለ እሱ ተጨማሪ መረጃ ለመሰብሰብ ተጨማሪ ቴሌስኮፖች ጥቅም ላይ ውለዋል. የጥናቱ ውጤት በሳይንስ መጽሔት ላይ ታትሟል.
ፈጣን የሬዲዮ ፍንዳታ መንስኤ ምን እንደሆነ ባይታወቅም ሳይንቲስቶች ወደፊት የሚደረጉ ምርምሮች በመነሻዎቻቸው ላይ ብርሃን እንደሚሰጡ እና የአጽናፈ ዓለሙን እንቆቅልሾች ለመፍታት እንደሚረዱ ተስፋ ያደርጋሉ።
ምንጮች:
- "በአጽናፈ ሰማይ ጥልቀት ውስጥ የተፈጠረ ኃይለኛ የብርሃን ፍንዳታ" - ኢንዲፔንደንት