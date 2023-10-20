ከመቼውም ጊዜ የተገኘው በጣም ኃይለኛ እና የሩቅ ፈጣን የሬዲዮ ፍንዳታ

ሳይንቲስቶች ፈጣን የሬዲዮ ፍንዳታ (FRB) በመባል የሚታወቀው ከአጽናፈ ሰማይ ጥልቀት የመነጨ ኃይለኛ የኃይል ፍንዳታ በቅርቡ አግኝተዋል። ይህ ልዩ ፍንዳታ እስካሁን ከታዩት በዓይነቱ እጅግ በጣም የራቀ ብቻ ሳይሆን በማይታመን ሁኔታ ኃይለኛ ነው። ፍንዳታው ወደ ምድር ለመጓዝ በግምት ስምንት ቢሊዮን ዓመታት ፈጅቷል። ከአንድ ሰከንድ ባነሰ ጊዜ ውስጥ ከ30 ዓመታት በላይ ፀሐይ የምታወጣውን ተመሳሳይ የኃይል መጠን ለቋል።
ፈጣን የሬዲዮ ፍንዳታ በህዋ ላይ የሚከሰቱ ኃይለኛ የኃይል ፍንዳታዎች ናቸው, እና ትክክለኛው መነሻቸው እስካሁን ድረስ አይታወቅም. አንዳንድ ማብራሪያዎች ከመሬት ውጭ ያሉ ቴክኖሎጂዎችን ወይም የኒውትሮን ኮከቦችን ያካትታሉ። ሆኖም፣ ይህ አዲስ የተገኘ ፍንዳታ ከትንሽ ቡድን የተዋሃዱ ጋላክሲዎች የመጣ ይመስላል፣ ይህም ከምንጮቻቸው ዙሪያ ካሉ ወቅታዊ ንድፈ ሐሳቦች ጋር ይጣጣማል። የፍንዳታው አስደናቂ ጥንካሬ እንዴት እንደሚለቀቁ አሁን ባለን ግንዛቤ ላይ ፈተና ይፈጥራል።
ፈጣን የሬዲዮ ፍንዳታዎችን የመለየት እና የማጥናት ችሎታ ስለ ኮስሞስ መሰረታዊ ጥያቄዎችን ለመመለስ ትልቅ አቅም አለው። እነዚህ ፍንዳታዎች የአጽናፈ ዓለሙን ትክክለኛ ክብደት ለመወሰን ሊረዱ ይችላሉ፣ ግራ የሚያጋባ ጥያቄ እስካሁን የማያዳግም ውጤት አስገኝቷል። ተመራማሪዎች እንደሚያምኑት በአጽናፈ ሰማይ ውስጥ ያለው የጎደለው ነገር ግማሹ መኖር አለበት, በጋላክሲዎች መካከል ባለው ክፍተት ውስጥ ተደብቆ ሊሆን ይችላል. ionized ይዘትን በማወቅ ፈጣን የሬዲዮ ፍንዳታ በኢንተርጋላቲክ ክልሎች ውስጥ ስላለው የቁስ መጠን ግንዛቤን ይሰጣል።
የቅርቡ ፍንዳታ መጀመሪያ ላይ በጃፓን በቴሌስኮፕ ተጠቅሞ የታየ ሲሆን በመቀጠልም ሌሎች ቴሌስኮፖችን በመጠቀም በዝርዝር ተመርምሯል። የአውስትራሊያ ካሬ ኪሎሜትር አራይ ፓዝፋይንደር (ASKAP) ሳይንቲስቶች የፍንዳታውን ምንጭ እንዲጠቁሙ ፈቅዷል። በቺሊ የሚገኘውን የአውሮፓ ደቡባዊ ኦብዘርቫቶሪ (ኢኤስኦ) በጣም ትልቅ ቴሌስኮፕ (VLT) በመጠቀም ተጨማሪ ምርመራ እንደሚያሳየው የጋላክሲው ምንጭ ጋላክሲዎች እስከ ዛሬ ከተገኙት የ FRB ምንጮች ሁሉ የበለጠ የቆየ እና በጣም የራቀ፣ ምናልባትም በትንሽ ጋላክሲዎች ውህደት ውስጥ የሚገኝ ነው።
ይህ አዲስ ግኝት በሳይንስ ጆርናል ላይ በታተመው “ዩኒቨርስን በ redshift 1 የሚመረምር ፈጣኑ የሬዲዮ ፍንዳታ” በሚል ርዕስ ወረቀት ላይ ተመዝግቧል።
ምንጮች: ሳይንስ, ቴክኖሎጂ Swinburne ዩኒቨርሲቲ