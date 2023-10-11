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ግሊሲን፡- ለባዮ-ተኳሃኝ ኤሌክትሮሜካኒካል መሳሪያዎች ተስፋ ሰጪ ቁሳቁስ

Byገብርኤል Botha

ጥቅምት 11, 2023
ግሊሲን፡- ለባዮ-ተኳሃኝ ኤሌክትሮሜካኒካል መሳሪያዎች ተስፋ ሰጪ ቁሳቁስ

በሜካኒካል ውጥረት የኤሌክትሪክ ክፍያዎችን ለማመንጨት ጠቃሚ የሆነው የፓይዞኤሌክትሪክ ተፅእኖ ከመደበኛ ክሪስታሎች ይልቅ በ glycine ውስጥ የበለጠ ቀልጣፋ ሆኖ ተገኝቷል በቅርቡ የተደረገ ጥናት። ተመራማሪዎች የዚህን አሚኖ አሲድ ሜካኒካል ፖሊንግ ማሻሻያ በማድረግ የጂሊንሲን የፓይዞኤሌክትሪክ ምላሽ ማሳደግ ችለዋል።

የሳይንስ ሊቃውንት ይህ የጂሊሲን የፓይዞኤሌክትሪክ ምላሽ እድገት ለትንሽ ባዮኬሚካላዊ ኤሌክትሮሜካኒካል መሳሪያዎች እድገት ወሳኝ ነው ብለው ያምናሉ። ከሰው አካል ጋር የሚጣጣሙ ጥቃቅን እና ናኖስኬል የኤሌክትሪክ መሳሪያዎችን መፍጠር በከፍተኛ የቴክኖሎጂ ህክምና ውስጥ ትልቅ ግኝት ነው.

ጥናቶች እንደሚያሳዩት በሴሎች ላይ ያነጣጠረ የኤሌክትሪክ ማነቃቂያ ቁስልን መፈወስን ያፋጥናል. በተጨማሪም የኤሌትሪክ ኤለመንቶችን ወደ ተለያዩ ተከላዎች ማቀናጀት የአስተዳደር አቅማቸውን ያሻሽላል። አምራቾች በአሁኑ ጊዜ እንደነዚህ ያሉ ኤሌክትሮኒክስ በሚፈጠሩበት ጊዜ ፖሊመሮች እና ባዮኮምፖዚትስ ከሰው ቲሹ ጋር ተመሳሳይ ናቸው. ነገር ግን፣ የሰውን ባዮሎጂ በቅርበት የሚመስሉት ቁሳቁሶች በአብዛኛው በሰው አካል ውስጥ ከሚገኙ ውህዶች የተሠሩ ናቸው።

ለምሳሌ ግላይሲን በማዕከላዊው የነርቭ ሥርዓት ውስጥ እንደ ኒውሮ አስተላላፊ ሆኖ የሚያገለግል እና በብዙ ፕሮቲኖች ውስጥ የሚገኝ መሠረታዊ አሚኖ አሲድ ነው። ግሊሲን በጠንካራ ሁኔታ ውስጥ በሚሆንበት ጊዜ የተለያዩ ውስጣዊ መዋቅሮችን ያሏቸው ክሪስታሎች ይፈጥራል. አንዳንድ ክሪስታል ጠጣሮች የፓይዞኤሌክትሪክ ተፅእኖን ያሳያሉ። የተሞሉ ቅንጣቶች ከፍ ባለ የሙቀት መጠን ለመንቀሳቀስ ይችላሉ, ይህ ክስተት ፌሮኤሌክትሪክ በመባል ይታወቃል. ይህ ንብረት በተለይ ባዮኬሚካላዊ ኤሌክትሮሜካኒካል መሳሪያዎችን በማዘጋጀት ረገድ በጣም ጠቃሚ ነው.

የምርምር ግኝቶቹ ግሊሲን በባዮሜዲካል ምህንድስና መስክ ትልቅ አቅም እንዳለው ይጠቁማሉ። ሳይንቲስቶች የዚህን አሚኖ አሲድ የተሻሻለውን የፓይዞኤሌክትሪክ ምላሽ በመጠቀም አነስተኛ የኤሌክትሪክ መሳሪያዎችን እና ተከላዎችን ተግባራዊነት እና ባዮኬቲንግን የበለጠ ማሻሻል ይችላሉ።

ምንጮች:

- ስፑትኒክ
- በአንቀጹ ውስጥ የተጠቀሰው የምርምር ጥናት

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