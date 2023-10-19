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ሳይንቲስቶች በ Quasiparticle-powered ልዕለ-ደማቅ ብርሃን ምንጮችን ሐሳብ አቅርበዋል

ByMampho Brescia

ጥቅምት 19, 2023
ሳይንቲስቶች በ Quasiparticle-powered ልዕለ-ደማቅ ብርሃን ምንጮችን ሐሳብ አቅርበዋል

ሳይንቲስቶች ፖርቱጋል ከሚገኘው የኢንስቲትዩት ሱፐር ቴክኒኮ (IST)፣ የሮቼስተር ዩኒቨርሲቲ፣ የካሊፎርኒያ ዩኒቨርሲቲ፣ ሎስ አንጀለስ እና የፈረንሳይ ላቦራቶር ዲ ኦፕቲክ አፕሊኩዌ የተባሉ ሳይንቲስቶች እጅግ በጣም ብሩህ ለመፍጠር በኔቸር ፎቶኒክስ ላይ ጥናት አሳትመዋል። የብርሃን ምንጮች. በብዙ ኤሌክትሮኖች በተመሳሰለ እንቅስቃሴ የተፈጠሩት እነዚህ ኳሲፓርቲሎች በማንኛውም ፍጥነት ከብርሃን እንኳን በፍጥነት እንዲጓዙ እና ኃይለኛ ሀይሎችን ለመቋቋም የሚያስችል ልዩ ባህሪ አላቸው።

Quasiparticles የግለሰብ ቅንጣቶችን በሚቆጣጠሩ የፊዚክስ ህጎች በማይፈቀዱ መንገዶች የመንቀሳቀስ ችሎታ አላቸው። ተመራማሪዎቹ በፕላዝማ ውስጥ የሚገኙትን የኳሲፓርቲሎች ባህሪያት ለማጥናት በሱፐር ኮምፒውተሮች ላይ የላቀ የኮምፒዩተር ሲሙሌሽን አካሂደዋል። ለቫይረስ ቅኝት አጥፊ ያልሆነ ምስል፣ ባዮሎጂካል ሂደቶችን መረዳት፣ የኮምፒውተር ቺፖችን ማምረት እና የሰማይ አካላትን የቁስ ባህሪን ጨምሮ በquasiparticle-based የብርሃን ምንጮች ላይ ተስፋ ሰጪ መተግበሪያዎችን አግኝተዋል።

የታቀዱት በquasiparticle-based የብርሃን ምንጮች እንደ ነፃ ኤሌክትሮን ሌዘር ካሉ ነባር ቅርጾች ላይ በርካታ ጥቅሞች አሏቸው። Quasiparticle-based ምንጮች በጣም ያነሱ እና ለላቦራቶሪዎች፣ ሆስፒታሎች እና ንግዶች የበለጠ ተግባራዊ ናቸው። ለመጓዝ በትንሹ ርቀት፣ ኳሲፓርትቲክሎች በሚያስደንቅ ሁኔታ ደማቅ ብርሃን ሊያወጡ ይችላሉ፣ ይህም ወደ ከፍተኛ የሳይንስ እና የቴክኖሎጂ እድገቶች ሊመራ ይችላል።

ይህ ጥናት ለጨረር ፊዚክስ መስክ አዳዲስ እድሎችን ይከፍታል እና የብርሃን ምንጮችን አብዮት ሊያደርግ ይችላል ይህም በተለያዩ የሳይንስ እና የቴክኖሎጂ መስኮች ሰፊ አተገባበርን ያስችላል።

ምንጭ፡ የሮቼስተር ዩኒቨርሲቲ

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