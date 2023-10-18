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ሳይንስ

የታቀደው ሳይንሳዊ ህግ የአጽናፈ ሰማይን የዝግመተ ለውጥ ጎዳና ያሳያል

Byሮበርት አንድሪው

ጥቅምት 18, 2023
የታቀደው ሳይንሳዊ ህግ የአጽናፈ ሰማይን የዝግመተ ለውጥ ጎዳና ያሳያል

ሳይንቲስቶች ሕያዋን ፍጥረታትን ብቻ ሳይሆን ማዕድናትን፣ ፕላኔቶችን፣ ከዋክብትን እና በአጽናፈ ዓለማት ውስጥ ያለ ማንኛውም ነገር በዝግመተ ለውጥ ላይ ተግባራዊ የሚሆን አዲስ አዲስ ሕግ አቅርበዋል። ይህ ህግ "የተግባር መረጃን የማሳደግ ህግ" ተብሎ የሚጠራው, ስርዓቶች ከጊዜ ወደ ጊዜ ይበልጥ ውስብስብ እንዲሆኑ የሚገፋፉ ሁለንተናዊ የመምረጫ ጽንሰ-ሐሳቦችን ይለያል.

ከዚህ ህግ በስተጀርባ ያለው የምርምር ቡድን ፈላስፎችን፣ አስትሮፊዚስቶችን፣ ማዕድን ተመራማሪዎችን እና የመረጃ ሳይንቲስቶችን ያቀፈ ሁለገብ ቡድን ነው። አላማቸው የተወሳሰቡ ስርዓቶች ለምን ወደተሻለ ተግባራዊ መረጃ የሚሸጋገሩበትን መሰረታዊ እንቆቅልሽ ለመፍታት ነበር። ተመራማሪዎቹ ግኝታቸውን በፒኤንኤኤስ መጽሔት ላይ በታተመ ጥናት ይገልጻሉ።

በአዲሱ ህግ መሰረት የተለያዩ የስርዓቱ አወቃቀሮች ለአንድ ወይም ከዚያ በላይ ተግባራት ከተመረጡ የስርዓቱ ተግባራዊ መረጃ ይጨምራል እናም ይሻሻላል. ይህ ህግ እንደ አተሞች፣ ሞለኪውሎች እና ህዋሶች ባሉ በርካታ አካላት ባቀፉ ስርዓቶች ላይ ተፈጻሚ ይሆናል። እነዚህ ክፍሎች በተደጋጋሚ ሊደረደሩ እና ሊደረደሩ ይችላሉ, በተግባራዊነት ላይ ተመስርተው የተመረጡትን ብዙ አወቃቀሮችን ይቀበላሉ, ጥቂቶች ብቻ ይተርፋሉ.

በዳርዊን የዝግመተ ለውጥ ንድፈ ሃሳብ ላይ በማስፋፋት ተመራማሪዎቹ ህይወት የሌላቸው ስርዓቶች የዝግመተ ለውጥ ሂደቶችን እንደሚያልፉ ሃሳብ ያቀርባሉ ልብ ወለድ ውቅሮች የስርዓቱን ተግባራት ሲያሻሽሉ. ከእነዚህ ተግባራት አንዱ መረጋጋት ነው.

የሳይንስ ማህበረሰብ ለዚህ መሰረታዊ ህግ አዎንታዊ ምላሽ ሰጥቷል. በፔንስልቬንያ ዩኒቨርሲቲ የቲዎሬቲካል ባዮሎጂስት የሆኑት ስቱዋርት ካውፍማን ጥናቱን “በጣም ጥሩ፣ ደፋር፣ ሰፊ እና ለውጥ አምጭ” ብለውታል። የቤልግሬድ የስነ ፈለክ ኦብዘርቫቶሪ ሚላን ሲርኮቪች በአስትሮባዮሎጂ፣ በስርዓተ-ሳይንስ እና በዝግመተ ለውጥ ንድፈ-ሀሳብ መገናኛ ላይ እንደ "ንጹህ አየር" በማለት አሞካሽተውታል።

ይሁን እንጂ ሁሉም ሰው አያምንም. የካምብሪጅ ዩኒቨርሲቲ የሥነ ፈለክ ተመራማሪው ማርቲን ሪዝ የተለያዩ ቁሳቁሶች፣ አከባቢዎች እና አወቃቀሮች ግዑዝ በሆነው ዓለም ውስጥ መፈጠር የግድ ከዳርዊን ባዮሎጂ ምርጫ ጋር የሚመሳሰል አዲስ መሰረታዊ መርሆ አያስፈልገውም ሲሉ ተከራክረዋል።

ይህ አዲስ ህግ በዩኒቨርስ ውስጥ ያሉ ውስብስብ ስርዓቶችን ዝግመተ ለውጥን በሚመሩ ዘዴዎች ላይ ጠቃሚ ግንዛቤዎችን ይሰጣል ፣ ይህም ከጊዜ ወደ ጊዜ ተግባራዊ መረጃን ለመጨመር ምስጢራዊ ክስተት ላይ ብርሃን ይሰጣል። (ምንጭ፡ ዘ ጋርዲያን ፒኤንኤኤስ)

By ሮበርት አንድሪው

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