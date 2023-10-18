ፀሐይ ስትሞት ምን ይሆናል?

ሳይንቲስቶች በመጨረሻው ደረጃ ላይ ምን እንደሚመስል ለማወቅ የኛን ፀሀይ እጣ ፈንታ ሲያጠኑ ቆይተዋል። በቅርብ ጊዜ የተደረጉ ጥናቶች እንደሚያሳዩት ለፀሀይ ከፍተኛ እድል ያለው ውጤት ፕላኔታዊ ኔቡላ, የብርሃን አረፋ የጋዝ እና የጠፈር አቧራ ትሆናለች. ይህ የተለየ ውጤት ያቀረቡት ቀደምት ንድፈ ሐሳቦች የተገላቢጦሽ ነው።
ፀሀይ በአሁኑ ጊዜ ወደ 4.6 ቢሊዮን አመታት ያስቆጠረች ሲሆን በ 10 ቢሊዮን አመታት ውስጥ ህይወቷን መጨረሻ ላይ እንደምትደርስ ተተነበየ. በመንገዳው ላይ, ቀይ ግዙፍ የሆነበት ለውጥን ያመጣል. የኮከቡ እምብርት ይቀንሳል፣ የውጪው ንብርብሮች እየሰፉ ይሄዳሉ፣ እንደ ምድር ያሉ ፕላኔቶችን ሊዋጡ ይችላሉ።
ይሁን እንጂ በምድር ላይ ላለው ሕይወት እውነተኛው አደጋ የሚመጣው የፀሐይ ብርሃን እየጨመረ በመምጣቱ ነው። እያረጀች ስትሄድ ፀሀይ በየቢሊየን አመት በ10% ገደማ ብሩህ እየሆነች ነው። ይህ ቀስ በቀስ የብሩህነት መጨመር ውሎ አድሮ ውቅያኖሶቻችንን በመትነን ፕላኔቷን ለመኖሪያነት አልባ ያደርጋታል።
ከቀይ ግዙፍ ምዕራፍ በኋላ ፀሀይ ወደ ታች እየጠበበች ነጭ ድንክ ትሆናለች እና በመጨረሻም ህይወቷን እንደ ፕላኔት ኔቡላ ያበቃል። ይህ የሚሆነው እየሞተ ያለ ኮከብ የጋዙን እና አቧራውን ፖስታ ወደ ህዋ አስወጥቶ ዋናውን ሲገልጥ ነው። ከዚያም ዋናው ወደ 10,000 ዓመታት ለሚደርስ አጭር ጊዜ በደመቀ ሁኔታ ያበራል, ይህም ፕላኔታዊ ኔቡላ ይፈጥራል. እነዚህ ኔቡላዎች እጅግ በጣም ብሩህ እና ከትልቅ ርቀት ሊታዩ ይችላሉ.
የአለም አቀፉ የስነ ፈለክ ተመራማሪዎች ቡድን በቅርቡ ያካሄደው ጥናት የኛ ፀሀይ ልክ እንደሌሎች ኮከቦች ሁሉ ነጭ ድንክ ከዚያም ፕላኔታዊ ኔቡላ እንደምትሆን ለማወቅ የኮምፒውተር ሞዴሊንግ ተጠቅሟል። ይህ በተስተዋሉ ብሩህነት እና በፕላኔቶች ኔቡላዎች የንድፈ ሃሳባዊ ሞዴሎች መካከል ያለውን የረጅም ጊዜ ግጭት ይፈታል ።
የፕላኔቶች ኔቡላዎች በአብዛኛው በአጽናፈ ሰማይ ውስጥ ይገኛሉ እና እንደ ሄሊክስ ኔቡላ እና የድመት አይን ኔቡላ ባሉ ታዋቂ ምሳሌዎች ውስጥ ታይተዋል። እነዚህ ኔቡላዎች በፕላኔቶች ስም ተሰይመዋል ምክንያቱም በመልክታቸው ተመሳሳይ በሆነ መልኩ ቀደም ባሉት ጊዜያት በቴሌስኮፖች ይገለጣሉ።
ጥናቱ ስለ ኮከቦች የሕይወት ዑደት እና ስለ ኮስሞስ ያለን ግንዛቤ ጠቃሚ ግንዛቤን ይሰጣል። በተጨማሪም በሩቅ ጋላክሲዎች ውስጥ በተለያየ ዕድሜ ላይ ያሉ ኮከቦችን ለመለካት የሚያስችል መንገድ ያቀርባል. ጥናቱ በተፈጥሮ አስትሮኖሚ መጽሔት ላይ ታትሟል.
ምንጮች:
- ጥናት በተፈጥሮ አስትሮኖሚ ውስጥ ታትሟል