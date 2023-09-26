ሳይንቲስቶች ስለወደፊቱ ልዕለ አህጉር ይተነብያሉ፣ ነገር ግን ኒውዚላንድ የዚህ አካል አትሆንም።

አዲስ የወጡ ጥናቶች እንደሚያሳዩት በ250 ሚሊዮን ዓመታት ውስጥ የምድር ምድር እንደገና አንድ ሱፐር አህጉር ትመሰርትና ሰባቱን አህጉራት ወደ አንድ ግዙፍ መሬት ይዋሃዳሉ። ይህ ሱፐር አህጉር በዘመናችን አፍሪካን ያማከለ ሲሆን አውስትራሊያ ወደ እስያ እና አፍሪካ ከአውሮፓ ጋር ትጋጫለች። አንታርክቲካ፣ ሰሜን አሜሪካ እና ደቡብ አሜሪካ ከሌሎቹ ጋር ይቀላቀላሉ። ሆኖም፣ እነዚህ የመሬት ይዞታዎች ሲሰባሰቡ፣ ኒውዚላንድ፣ አኦቴሮአ በመባልም የሚታወቀው፣ ከአውስትራሊያ የባህር ዳርቻ ርቆ ይቆያል።
የቴክቶኒክ ፕሌትስ እንቅስቃሴ፣ እንዲሁም አህጉራዊ ተንሸራታች በመባል የሚታወቀው፣ በሚቀጥሉት 250 ሚሊዮን አመታት አህጉሮችን አንድ ላይ ያመጣል ተብሎ ይጠበቃል። አውስትራሊያ በ25 ሚሊዮን ዓመታት ውስጥ ወደ ደቡብ ምስራቅ እስያ ደሴት ሰንሰለቶች ወደ ሰሜን አቅጣጫ ትሸጋገራለች ተብሎ ይጠበቃል፣ ነገር ግን በአውስትራሊያ ሳህን ላይ ባለው ቦታ ምክንያት ኒውዚላንድ ከአውስትራሊያ ጋር ትገናኛለች ተብሎ አይጠበቅም። በምትኩ፣ ኒውዚላንድ በአውስትራሊያ ሰሃን ወደ ሰሜን በሚደረገው ጉዞ ላይ ትቀራለች።
በ 75 ሚሊዮን አመታት ውስጥ, ኒውዚላንድ ወደ ወገብ አካባቢ ትደርስ ይሆናል, በተመሳሳይ ጊዜ አፍሪካ, እስያ, አውስትራሊያ እና አውሮፓ አንድ ላይ ተሰባስበው ሱፐር አህጉርን ይፈጥራሉ. ከዚያ በኋላ፣ ኒውዚላንድ ወደ ደቡብ አቅጣጫ በዝግታ ፍጥነት ይከታተላል እና በመጨረሻም ከምድር ወገብ በታች በ20 እና 30 ዲግሪ ኬክሮስ መካከል ያበቃል።
ይሁን እንጂ የወደፊቷ የኒውዚላንድ ሕይወት ከአስደሳች በጣም የራቀ እንደሚሆን ይተነብያል። የሱፐር አህጉር በስተ ምዕራብ መኖሩ የሰሜን እና ደቡብ ደሴቶች "በሞቃታማ ውቅያኖሶች እንዲታጠቡ" ያደርጋቸዋል, ይህም ኒው ዚላንድን ለመኖሪያነት አስቸጋሪ ያደርገዋል. የሱፐር አህጉር ምስረታ ካርቦን ዳይኦክሳይድን ጨምሮ የሙቀት አማቂ ጋዞችን ከእሳተ ገሞራ እንቅስቃሴ እንደሚለቅ ይጠበቃል ይህም የአለም ሙቀት በከፍተኛ ደረጃ እንዲጨምር ያደርጋል።
በኮምፒዩተር ሞዴል መሰረት ከባቢ አየር በ50 ሚሊዮን አመታት ውስጥ 250% የሚጠጋ የካርቦን ዳይኦክሳይድን ሊይዝ ይችላል። የጨመረው የሙቀት አማቂ ጋዞች፣ የፀሃይ ሃይል መጨመር እና ቀዝቃዛ ባህሮች አለመኖር ሱፐር አህጉርን ለአብዛኛዎቹ የህይወት ዓይነቶች የማይመች ያደርገዋል። በብዙ አካባቢዎች ከ 40 ዲግሪ ሴልሺየስ የሚበልጥ የሙቀት መጠን ያለው የመሬት ስፋት ግማሽ የሚጠጋው በረሃ ይሆናል።
ይህ የወደፊት ሁኔታ ሩቅ ቢመስልም, ፕላኔቷን ቀዝቃዛ እና የበለጠ መኖሪያ በሆነ ሁኔታ ውስጥ ለማቆየት የአየር ንብረት እርምጃን አስፈላጊነት ያጎላል. ጥናቱ እንግዳ ተቀባይ የአየር ንብረት መጠበቅ ለአሁኑ እና ለመጪው ትውልድ ህልውና እና ደህንነት ወሳኝ መሆኑን ለማስታወስ ያገለግላል።
ትርጓሜዎች
- ሱፐርኮንቲን: ብዙ አህጉራትን ያቀፈ ትልቅ መሬት አንድ ላይ ተጣመሩ።
– የቴክቶኒክ እንቅስቃሴ/አህጉራዊ ተንሸራታች፡- የምድር ቴክቶኒክ ሳህኖች ቀስ በቀስ እንቅስቃሴ እና ግጭት።
– የግሪን ሃውስ ጋዝ፡- የኢንፍራሬድ ጨረሮችን በመምጠጥ ለግሪንሀውስ ተፅእኖ የሚያበረክት ጋዝ፣ ይህም የምድር ሙቀት እንዲጨምር ያደርጋል።
– ማንትል፡- በፕላኔቷ ሙቀት ምክንያት ቀስ ብሎ የሚፈሰው ከምድር ቅርፊት በታች ያለ ንብርብር።
ምንጮች:
- የብሪስቶል ዩኒቨርሲቲ
- ዕቃዎች