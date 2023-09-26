ጥናት ወደ ጅምላ መጥፋት ሊመሩ የሚችሉ ከባድ የአየር ንብረት ሁኔታዎችን ይተነብያል

በብሪስቶል ዩኒቨርሲቲ በቅርቡ የተደረገ ጥናት እንደሚያሳየው በሚሊዮን ከሚቆጠሩ ዓመታት በኋላ በሰዎች እና በሁሉም አጥቢ እንስሳት ላይ የጅምላ መጥፋት ሊያስከትል የሚችለውን አስከፊ የአየር ንብረት ሁኔታ ያሳያል። ጥናቱ እንደሚያመለክተው የሱፐር አህጉር መመስረት፣ የምድርን አሁን ያሉትን አህጉራት አንድ በማድረግ፣ ሰውን ጨምሮ ለአብዛኞቹ አጥቢ እንስሳት አደገኛ በሆነ የሙቀት መጠን ተለይቶ የማይመች አካባቢ ይፈጥራል።
ለመጀመሪያ ጊዜ ተመራማሪዎች የሱፐር ኮምፒዩተር የአየር ንብረት ሞዴሎችን በመጠቀም የወደፊቱን የአየር ሁኔታ ሁኔታዎችን ለመምሰል እና አህጉራት ወደ አንድ ሱፐር አህጉር መቀላቀል ወደ ከባድ የአየር ንብረት ጽንፎች እንደሚመራ ደርሰውበታል. አማካኝ የአለም ሙቀት ሊጨምር ይችላል፣ ይህም ለአብዛኞቹ አጥቢ እንስሳት መዳን ያደርገዋል፣ ከከፍተኛ ሙቀት ጋር መላመድ ለማይችሉ፣ የማይቻል ነው።
ጥናቱ በተጨማሪም የፀሀይ ብርሀን መጨመርን በመተንበይ በምድር ላይ ከፍተኛ የሃይል ልቀት እና የሙቀት መጠን ይጨምራል። የሱፐር አህጉር መፈጠር ተደጋጋሚ የእሳተ ገሞራ ፍንዳታ እና ከፍተኛ መጠን ያለው ካርቦን ዳይኦክሳይድ እንዲለቀቅ ያደርጋል፣ ይህም የአለም ሙቀት መጨመርን ያባብሳል። እየጨመረ የሚሄደው የካርቦን ዳይኦክሳይድ መጠን፣የሞቃታማ ፀሀይ እና ጽንፈኛ አህጉራዊነት በብዙ አካባቢዎች ከ40 እስከ 70 ዲግሪ ሴልሺየስ ለሚደርስ የሙቀት መጠን መጨመር አስተዋፅኦ ያደርጋሉ።
አጥቢ እንስሳት፣ ሰውን ጨምሮ፣ በታሪክ በዝግመተ ለውጥ የተለያዩ የአየር ሁኔታዎችን ለመቋቋም፣ እንደ ፀጉር እና እንቅልፍ ባሉ ባህሪያት ቅዝቃዜን ይለማመዳሉ። ይሁን እንጂ ከፍተኛ ሙቀትን የመቋቋም ችሎታቸው በአንፃራዊነት ቋሚ ሆኖ በመቆየቱ ለረጅም ጊዜ የሚቆይ ከመጠን በላይ ሙቀትን መትረፍ አይቻልም. በጥናቱ ላይ የተገለጹት የአየር ንብረት ሁኔታዎች እውን ከሆኑ ሰዎች እና ሌሎች አጥቢ እንስሳት ሙቀትን ማስወገድ እና ሰውነታቸውን ማቀዝቀዝ ባለመቻላቸው የመጥፋት አደጋ ይደርስባቸዋል።
በሰዎች ምክንያት የአለም ሙቀት መጨመር እና የግሪንሀውስ ጋዝ ልቀትን ተከትሎ የተፈጠረውን የአየር ንብረት ችግር ለመቅረፍ አስቸኳይ አስፈላጊነት የጥናቱ ተባባሪ የሆኑት ዶክተር ኢዩኒስ ሎ አጽንኦት ሰጥተዋል። ቀደም ሲል የሰውን ጤንነት የሚጎዳው ከፍተኛ ሙቀት፣ የተጣራ ዜሮ ልቀትን ለማግኘት ዓለም አቀፍ ጥረቶች አፋጣኝ እንደሚያስፈልግ አጉልቶ ያሳያል።
የጥናቱ ግምቶች የሙቀት፣ የንፋስ፣ የዝናብ እና የእርጥበት አዝማሚያዎችን በመምሰል ላይ የተመሰረቱት ወደፊት ለሚጠበቀው ሱፐር አህጉር ፓንጋ ኡልቲማ ነው። የሰው ልጅ የቅሪተ አካል ነዳጆችን መብላቱን ከቀጠለ፣ የካርቦን ዳይኦክሳይድ መጠን አሁን ካለው 400 ክፍል በአንድ ሚሊዮን ወደ 600 ክፍሎች ከፍ እንደሚል ይገመታል። የወደፊቱ ሁኔታ የካርቦን ዳይኦክሳይድ መጠን በእጥፍ፣ 2.5% ተጨማሪ የፀሐይ ጨረር፣ እና ሞቃታማ እና ሞቃታማ በሆነ ሞቃታማ ክልል ውስጥ ያለ ሱፐር አህጉር ሊመሰክር ይችላል።
ጥናቱ በተጨማሪም ከፀሀይ ስርዓታችን ባሻገር ኤክሶፕላኔቶችን ወይም ፕላኔቶችን በማጥናት ቴክቶኒኮችን እና አህጉራዊ አቀማመጦችን ማጤን አስፈላጊ መሆኑን ያሳያል። በሩቅ ዓለማት ላይ የመሬት መሬቶች አቀማመጥ ለሰው ልጅ መኖሪያነት ለመወሰን ወሳኝ ሚና ይጫወታል.
በማጠቃለያው የጥናቱ ትንበያ የጨለመ ቢመስልም ወቅታዊውን የአየር ንብረት ቀውሶች መፍታት እና የግሪንሀውስ ጋዝ ልቀትን በመቀነስ የፕላኔታችንን መኖሪያነት ለመጠበቅ አስፈላጊ መሆኑን አመልክተዋል። ንፁህ ዜሮ ልቀትን ለማሳካት የሚደረገው የጋራ ጥረት የሰው ልጅ መጥፋትን ለመከላከል እና ይህችን ፕላኔት የምንጋራውን የተለያዩ አጥቢ እንስሳትን ለመጠበቅ ወሳኝ ነው።
ምንጮች:
– የብሪስቶል ዩኒቨርሲቲ ጥናት በተፈጥሮ ጂኦሳይንስ ውስጥ ታትሟል
- የሱፐር አህጉር ፍቺ፡ በአንድ ላይ ከተሰባሰቡ አህጉራት የተዋቀረ ትልቅ መሬት።
- የአየር ንብረት ጽንፎች ፍቺ፡- ያልተለመደው ከባድ ወይም ያልተለመደ የአየር ሁኔታ፣ እንደ ከፍተኛ ሙቀት ወይም ከባድ ዝናብ።
- የአህጉራዊነት ፍቺ፡- በአህጉሪቱ ውስጥ ባለው መገኛ አካባቢ የሚነካበት ደረጃ፣ በወቅቶች መካከል ባለው ከፍተኛ የሙቀት ልዩነት ይታወቃል።