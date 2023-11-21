የሳይንስ ሊቃውንት የአቴንስ ብሔራዊ ኦብዘርቫቶሪ የራስ ገዝ አስተዳደርን ለመጠበቅ ድጋፍ አደረጉ

የአቴንስ ብሔራዊ ኦብዘርቫቶሪ (NOA) ሳይንቲስቶች በቅርቡ የወሰደውን የመንግስት ውሳኔ የተቋሙን የራስ ገዝ አስተዳደር እና ነፃነትን ሊጎዳ የሚችል ህዝባዊ ድጋፍ እንዲደረግ ጠይቀዋል። ውሳኔው የNOA ቁጥጥርን ወደ የአየር ንብረት ቀውስ እና ሲቪል ጥበቃ ሚኒስቴር ማዛወርን ያካትታል።
በአሁኑ ጊዜ በምርምር እና ፈጠራ አጠቃላይ ሴክሬታሪያት (GSRI) ስር የሚሰራው NOA ከሌሎች ገለልተኛ የምርምር ኤጀንሲዎች ጋር በመሆን የልማት ሚኒስቴር ነው ብሎ ያምናል። የዝውውሩ ዋነኛ መከራከሪያ ነጥብ ከNOA ተመራማሪዎች መካከል ጥቂቶቹ ብቻ ለሲቪል ጥበቃ ተልእኮ የበኩላቸውን አስተዋፅዖ ለማበርከት የሚያስችል እውቀት ስላላቸው ነው።
በቅርቡ ለፓርላማ ድምጽ በሚቀርበው ረቂቅ አዋጅ ላይ የተቀመጠው የታቀደው እርምጃ የምርምር ማዕከላት እና የቴክኖሎጂ ኤጀንሲዎች ፕሬዚዳንቶች ምክር ቤትም ትችት ፈጥሯል። ይህ የጋራ ድምጽ የNOAን "መቆረጥ" ከብሔራዊ የምርምር ኤጀንሲዎች መረብ ይቃወማል, ይህ ውሳኔ አጠቃላይ ተግባሩን እንደሚያደናቅፍ እና እንደሚያስተጓጉል ስጋቶችን ይገልፃል.
እንደ NOA አቤቱታ መሰረት፣ ይህ ለውጥ በግሪክ ያለውን የምርምር ሂደት አደጋ ላይ ይጥላል፣ ተቋሙ ተወዳዳሪ የምርምር የገንዘብ ድጋፍ የማግኘት እና ሳይንሳዊ የላቀ ውጤት ለማምጣት ያለውን ተስፋ አደጋ ላይ ይጥላል። እንዲሁም የምርምር ማእከልን የመቆጣጠር ልዩ የአሠራር እና የአስተዳደር መስፈርቶች ግንዛቤ እና እውቅና ማጣት ያሳያል። መሰል ጉዳዮችን ለማስተዳደር አስፈላጊው እውቀት በጂ.ኤስ.አር.አይ. ውስጥ ተጠናክሯል, ብቸኛ ተቆጣጣሪ አካል ለዚህ ተግባር.
እ.ኤ.አ. በ 1842 የተመሰረተው NOA ከኦቶማን አገዛዝ ነፃ ከወጣች በኋላ የተቋቋመው የግሪክ የመጀመሪያ የምርምር ተቋም ነው ። የአስትሮኖሚ፣ የአስትሮፊዚክስ፣ የጠፈር አፕሊኬሽኖች እና የርቀት ዳሳሽ (IAASARS)፣ የአካባቢ ምርምር እና ዘላቂ ልማት ተቋም (IERSD) እና የጂኦዳይናሚክ ኢንስቲትዩት (ጂአይ)፣ የምድርን የውስጥ ፊዚክስ እና የገጽታ መዛባትን በመከታተል ላይ ያተኮረ ነው። NOA ሳይንሳዊ ምርምርን እና ግንዛቤን በማሳደግ ረገድ ወሳኝ ሚና ተጫውቷል።
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ለምንድነው NOA የክትትል ሽግግርን የሚቃወመው?
NOA የክትትል ሽግግርን ወደ የአየር ንብረት ቀውስ እና የሲቪል ጥበቃ ሚኒስቴር መተላለፉን እየተቃወመ ነው ምክንያቱም ከተመራማሪዎቹ መካከል ጥቂቶቹ ከሲቪል ጥበቃ ጋር የተያያዘ እውቀት አላቸው ብሎ ስለሚያምን ነው። የልማት ሚኒስቴር የምርምር እና ኢኖቬሽን አጠቃላይ ሴክሬታሪያት (GSRI) ሥራቸውን ለመከታተል የተሻለ ነው ሲሉ ይከራከራሉ።
የመንግስትን ውሳኔ የሚቃወም ማን ነው?
የምርምር ማዕከላት እና የቴክኖሎጂ ኤጀንሲዎች ፕሬዝዳንቶች ምክር ቤትም የታቀደውን ዝውውር ይቃወማል። NOAን ከብሔራዊ የምርምር ኤጀንሲዎች ማውጣቱ ሥራውን በእጅጉ እንደሚያስተጓጉል እና ጠቃሚ ሳይንሳዊ ሥራዎችን እንዳይሠራ እንቅፋት እንደሚሆንም ይገልጻሉ።
ይህ ውሳኔ በግሪክ ምርምር ላይ ምን ተጽእኖ ሊኖረው ይችላል?
የNOA አቤቱታ እንደሚያመለክተው ይህ ውሳኔ በአጠቃላይ በግሪክ ውስጥ ለምርምር እድገት ስጋት ይፈጥራል። ርምጃው NOA ተወዳዳሪ የምርምር የገንዘብ ድጋፍ እንዲያገኝ እና ሳይንሳዊ የላቀ ደረጃ እንዲያገኝ እንቅፋት ሊሆን ይችላል፣ በዚህም የዕድገት እና የዕድገት ጉዞውን አደጋ ላይ ይጥላል ሲል ተከራክሯል።
የNOA ታሪክ ምንድነው?
በ 1842 የተመሰረተው ግሪክ ከኦቶማን አገዛዝ ነፃ ከወጣች በኋላ, NOA የሀገሪቱ የመጀመሪያ የምርምር ተቋም ነው. ባለፉት አመታት ለሥነ ፈለክ፣ አስትሮፊዚክስ፣ የአካባቢ ምርምር እና ጂኦዳይናሚክስ ዘርፎች ከፍተኛ አስተዋጽዖ አበርክቷል።