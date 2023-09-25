ሳይንቲስቶች በሞት ኢንሱሌተር ውስጥ የተረጋጋ ሁባርድ ኤክሳይቶንስን ይመለከታሉ

በዶክተር ዴቪድ ህሴህ የሚመራው የካሊፎርኒያ የቴክኖሎጂ ኢንስቲትዩት የሳይንስ ሊቃውንት ቡድን በኮንደንሴድ ቁስ ፊዚክስ ዘርፍ ትልቅ ለውጥ አምጥቷል። በፎቶ-ዶፒድ አንቲፌሮማግኔቲክ ሞት ኢንሱሌተር ውስጥ የተረጋጋ ሁባርድ ኤክሳይንቶችን የሚያሳዩ ማስረጃዎችን ተመልክተዋል። በተፈጥሮ ፊዚክስ ውስጥ የታተመው ይህ አስደሳች ግኝት የኤሌክትሮን ባህሪን የተለመዱ ህጎችን በሚቃወሙ ቁሳቁሶች ውስጥ ስለ ኤክሳይቶኖች ባህሪ አዲስ ግንዛቤዎችን ይሰጣል።
ኤክሳይቶንስ ኤሌክትሮን እና ቀዳዳ በኤሌክትሮስታቲክ ሃይሎች ሲገናኙ የሚወጡ የተዋሃዱ ቅንጣቶች ናቸው። እነሱ በተለምዶ ሴሚኮንዳክተር ቁሶች ውስጥ ይገኛሉ እና በደንብ ተምረዋል. ሆኖም፣ ወደ Mott insulators ግዛት ስንገባ ባህሪያቸው ይለወጣል። Mott insulators በጠንካራ የኮሎምቢክ መስተጋብር ምክንያት ኤሌክትሮኖችን ወደ ተወሰኑ ጥልፍልፍ ቦታዎች የሚያስገድዱ እና የተለየ ባንድ ክፍተት የሚፈጥሩ ቁሶች ናቸው። በሞት ኢንሱሌተሮች ውስጥ፣ ሁባርድ ኤክሳይቶን፣ ልብ ወለድ ኳሲፓርቲክል ሊወጣ ይችላል። እንደ ኳሲፓርትቲክሎች የተረጋጋ ሁባርድ ኤክሳይንቶች መኖር ከረዥም ጊዜ ጀምሮ ሲተነተን ቆይቷል ነገር ግን ግልጽ ጥያቄ ሆኖ ቆይቷል።
ዶ/ር ህሲህ እና ቡድናቸው ጠንካራ መስተጋብር ባላቸው ኤሌክትሮኖች ላይ ባላቸው ፍላጎት የተነሳ እነዚህን ስርዓቶች ለማጥናት ተነሳስተው ነበር። Mott insulators, ያላቸውን ልዩ bandgap እና antiferromagnetic ቅደም ተከተል ጋር, Hubbard excitons ለመመርመር ተስማሚ አካባቢ ሰጥተዋል. አንቲፌሮማግኔቲክ መስተጋብሮች የሚከሰቱት የጎረቤት ኤሌክትሮኖች ሽክርክሪት በተቃራኒ አቅጣጫዎች ሲደረደሩ ነው, ይህም በእቃው ውስጥ መግነጢሳዊ ቅደም ተከተል ያስገኛል.
በኤሌክትሮኒካዊ መስተጋብር ውስብስብ መስተጋብር፣ አንቲፌሮማግኔቲክ ቅደም ተከተል እና የእነዚህ ኤክሳይቶኖች አጭር ጊዜ ተፈጥሮ ምክንያት የ Hubbard ኤክሳይንቶችን መፈለግ እና መረዳት ፈታኝ ነው። ነገር ግን ቡድኑ የቁሳቁስን ጊዜያዊ ምላሽ በእውነተኛ ጊዜ ለመያዝ Mott insulator Sr2IrO4 እና terahertz spectroscopy በመጠቀም የሙከራ ቅንብር አዘጋጅቷል። ውጤቶቹ በSr2IrO4 ውስጥ የሃባርድ ኤክሳይቶኒክ ፈሳሽ መኖሩን የሚያረጋግጥ ልዩ የጣት አሻራ አሳይተዋል።
በሞት ኢንሱሌተሮች ውስጥ የተረጋጋ የሃባርድ ኤክሳይቶኖች መገኘት ለሁለቱም መሰረታዊ ግንዛቤ እና ተግባራዊ አተገባበር አዳዲስ እድሎችን ከፍቷል። ወደፊት የሚደረግ ጥናት የHubard excitonsን ትስስር ዘዴዎች፣ ከተለያዩ መግነጢሳዊ ግዛቶች ጋር ያላቸውን ግንኙነት እና እምቅ የቴክኖሎጂ አተገባበርን በመረዳት ላይ ሊያተኩር ይችላል። ይህ እጅግ አስደናቂ ጥናት ስለ ኤክሳይቶኖች እና ስለ ውስብስብ ቁሶች ባህሪያቸው ግንዛቤያችን ላይ ትልቅ እድገትን ያሳያል።
ምንጮች:
- ዋናው ጽሑፍ፡ ተፈጥሮ ፊዚክስ (DOI፡ 10.1038/s41567-023-02187-0)