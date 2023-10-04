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የሚፈነዳ ኮከብ በናሳ ጄምስ ዌብ የጠፈር ቴሌስኮፕ የአጽናፈ ሰማይን ትልቁን ምስጢር ሊፈታ ይችላል

Byሮበርት አንድሪው

ጥቅምት 4, 2023
የሚፈነዳ ኮከብ በናሳ ጄምስ ዌብ የጠፈር ቴሌስኮፕ የአጽናፈ ሰማይን ትልቁን ምስጢር ሊፈታ ይችላል

ተመራማሪዎች ሁለት የተለያዩ ዘዴዎችን በመጠቀም የአጽናፈ ሰማይን መስፋፋት በሚለኩበት ጊዜ ከሚፈጠረው አለመግባባት “ሀብል ውጥረት” ጋር ሲታገሉ ቆይተዋል። የመጀመሪያው ዘዴ የኮስሚክ ማይክሮዌቭ ዳራ (ሲኤምቢ) ጨረሮችን መለካትን ያካትታል፣ ይህም ከቢግ ባንግ የሚቀረው ሃይል ነው። ሁለተኛው ዘዴ በሃብል ቋሚ ላይ የተመሰረተ ነው, ይህም ጋላክሲዎች እና ሱፐርኖቫዎች ከምድር ላይ የሚርቁበትን ፍጥነት ይወስናል. ሃብል ያለማቋረጥ ከሲኤምቢ መለኪያዎች ጋር ሲወዳደር ከፍተኛ እሴቶችን ይሰጣል፣ ይህም ያልተፈታ ግጭት ይፈጥራል።

በአንድ ግኝት የናሳ ጄምስ ዌብ ስፔስ ቴሌስኮፕ (JWST) የሃብል ውጥረትን ለመፍታት አዳዲስ ግንዛቤዎችን በመስጠት SN H1pe የተባለ ዓይነት 0a ሱፐርኖቫ ምስል ቀርጿል። ምስሉ የሚፈነዳውን ኮከብ እንደ ብርቱካናማ ብርሃን፣ የስበት መነፅር ውጤት ያሳያል። የስበት መነፅር የሚከሰተው ብርሃን በአንድ የስነ ፈለክ ነገር ከፍተኛ የስበት ኃይል በተጠማዘዘ ቦታ ውስጥ ሲያልፍ ነው።

የሌንስ ተፅዕኖው እንደ አጉሊ መነጽር ይሠራል, ይህም የስነ ፈለክ ተመራማሪዎች ከመቼውም ጊዜ በበለጠ ጠለቅ ብለው እንዲመለከቱ ያስችላቸዋል. ምንም እንኳን የብርሃን ቅስት ሶስት የተለያዩ ኮከቦች ቢመስሉም ፣ ከመሬት 4.5 ቢሊዮን የብርሃን ዓመታት ርቆ በሚገኘው የጋላክሲ የፊት ገጽ ምክንያት በሚፈጠረው የስበት መነፅር ምክንያት ያው ሱፐርኖቫ ሁለት ጊዜ የተባዛ ነው።

አስትሮፊዚስቶች መረጃውን ሲመረምሩ ከሌንስ ሱፐርኖቫ የሚመጣው ብርሃን ከምድር በ16 ቢሊየን የብርሃን ዓመታት ርቀት ላይ ይገኛል። ይህ ጥንታዊ ዓይነት 1a ሱፐርኖቫ የሃብል ውጥረትን ችግር ለመፍታት ልዩ እድል ይሰጣል።

ተመራማሪዎች ይህን ሱፐርኖቫ በማጥናት ከዩኒቨርስ መስፋፋት ጀርባ ስላሉት ስልቶች ጠቃሚ ግንዛቤዎችን ማግኘት እና በCMB እና Hubble ቋሚ መለኪያዎች መካከል ያለውን ልዩነት ማስታረቅ ይችላሉ። በጄምስ ዌብ የጠፈር ቴሌስኮፕ እገዛ ሳይንቲስቶች እጅግ በጣም ግራ የሚያጋቡ የአጽናፈ ዓለሙን ሚስጥሮች ለመፍታት አንድ እርምጃ ይቀርባሉ።

ምንጮች:
- የናሳ ጄምስ ዌብ የጠፈር ቴሌስኮፕ (JWST)
- የሌንስ ሱፐርኖቫን የሚያጠኑ አስትሮፊዚስቶች

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