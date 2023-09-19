ናሳ ምድርን ለመጠበቅ የአስትሮይድ ማፈንገጥ ዘዴን ይፈትሻል

የናሳ ሳይንቲስቶች የአስትሮይድን አቅጣጫ ወደ ምድር መቀየር ይችሉ እንደሆነ ለማወቅ ሙከራ በተሳካ ሁኔታ አከናውነዋል። ድርብ አስትሮይድ ሪዳይሬሽን ፈተና (ዳርት) ተብሎ የሚጠራው ተልዕኮ ዲሞርፎስ የተባለውን አስትሮይድ አቅጣጫ ለማስቀየር ያለመ ነው። 330 ሚሊዮን ዶላር የወጣችው የጠፈር መንኮራኩር የኪነቲክ ተፅዕኖ ቴክኒክ አካል በሆነው የአስትሮይድ መገለባበጥ ዘዴ ተጠቅሟል።
ናሳ ዲሞርፎስ ለምድር አስጊ እንዳልሆነ ለህዝቡ ቢያረጋግጥም፣ ተልእኮው የተነደፈው ይህ የማፈንገጫ ዘዴ ለወደፊት የአስትሮይድ ግጭቶች አዋጭነት ለመወሰን ነው። ኤጀንሲው ወደፊት ከመሬት ጋር በግጭት ኮርስ ላይ ያለ አስትሮይድ ከተገኘ ዝግጁ መሆን ይፈልጋል።
ይህ ሙከራ ፕላኔታችንን ሊያስከትሉ ከሚችሉ ተጽእኖዎች ለመጠበቅ ናሳ ቀጣይነት ባለው መልኩ በመሬት ላይ ያሉ ነገሮችን (NEOs) ለማጥናት እና ለመረዳት እና ዘዴዎችን ለመንደፍ የሚያደርገው ጥረት አካል ነው። ኤጀንሲው የተለያዩ ስልቶችን እየዳሰሰ ሲሆን ከእነዚህም መካከል የኪነቲክ ተፅዕኖ ፈጣሪ ቴክኒኮችን፣ የስበት ኃይል ትራክተሮችን እና የአስትሮይድ አቅጣጫን በስበት ኃይል እገዛ አድርጓል።
የዳርት ተልእኮ የጠፈር መንኮራኩሩን ወደ ዲሞርፎስ በመጋጨቱ ውጤቱን በማጥናት ነበር። ሳይንቲስቶች አስትሮይድ ለተፅዕኖው የሚሰጠውን ምላሽ መረጃ በመሰብሰብ የአስቴሮይድን አቅጣጫ ለመቀየር የኪነቲክ ተፅዕኖ ፈጣሪ ቴክኒክን ውጤታማነት መገምገም ይችላሉ። እንዲህ ዓይነቱ እውቀት ለወደፊቱ የአስትሮይድ ማፈንገጥ ተልዕኮዎችን ለማዳበር ወሳኝ ይሆናል.
ናሳ ለአስትሮይድ ጥናትና ምርምር መስጠቱ ምድርን ከአደጋ ሊያስከትሉ ከሚችሉ ክስተቶች ለመጠበቅ ያላቸውን ቁርጠኝነት ያጎላል። ስለ አስትሮይድ ያለንን ግንዛቤ በማሳደግ እና ዘዴዎቻችንን በማጥራት ወደፊት ለሚደርሱ አደጋዎች ምላሽ ለመስጠት በተሻለ ዝግጁ መሆን እንችላለን።
ምንጮች:
- ናሳ፡ https://www.nasa.gov/
- LADBible፡ https://www.ladbible.com/news/latest-nasa-has-just-hit-an-asteroid-20220522