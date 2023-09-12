አለምአቀፍ ቡድን የY ክሮሞዞምን ቅደም ተከተል አጠናቋል፣ አዲስ የፕሮቲን ኮድ ጂኖችን ያሳያል

የአለም አቀፍ ተመራማሪዎች ቡድን የ Y ክሮሞሶም, የወንድ ፆታ ክሮሞሶም ቅደም ተከተል በተሳካ ሁኔታ አጠናቅቋል. እጅግ በጣም ጥሩ የሆነው ምርምር 41 ተጨማሪ የፕሮቲን ኮድ ጂኖች እንዲገኙ አድርጓል, ይህም ለበሽታ ስጋት እና ስለ ሰው ባዮሎጂ ተጨማሪ ምርምር አዳዲስ መንገዶችን ከፍቷል.
እስከ ቅርብ ጊዜ ድረስ፣ ጉልህ የሆነ የY ክሮሞዞም ክፍል ከተጠቀሰው ጂኖም ጠፍቷል፣ ይህም ለተመራማሪዎች ፈታኝ ነበር። ይሁን እንጂ የቴክኖሎጂ እና የባዮኢንፎርማቲክስ ስልተ ቀመሮች እድገቶች ቡድኑ ይህንን መሰናክል እንዲያሸንፍ እና የወንድ ፆታ ክሮሞዞምን ሙሉ በሙሉ እንዲከተል አስችሎታል።
የY ክሮሞሶም ቅደም ተከተል 30 ሚሊዮን አዳዲስ መሠረቶችን በሰው ልጅ ጂኖም ማጣቀሻ ላይ ጨምሯል። በተጨማሪም፣ ከዚህ ቀደም የማይታወቁ 41 የፕሮቲን ኮድ ጂኖችን ገልጧል። ይህ አጠቃላይ የ Y ክሮሞሶም ቅደም ተከተል በሰዎች ባህሪያት እና በሽታዎች ላይ ተጽዕኖ ሊያሳርፉ የሚችሉ የጄኔቲክ ልዩነቶችን ለማጥናት ጠቃሚ ግብዓት ይሰጣል።
ለብዙ አሥርተ ዓመታት የማይታወቅ የ Y ክሮሞሶም አወቃቀር አሁን በተሻለ ሁኔታ ተረድቷል። ቅደም ተከተላቸው በ Y ክሮሞሶም የሚንቀሳቀሱትን የጄኔቲክ ማብሪያ / ማጥፊያዎችን የወልና ዲያግራም አቅርቧል ፣ አብዛኛዎቹ ለወንዶች እድገት ወሳኝ ናቸው። የሳይንስ ሊቃውንት አሁን ይህንን ካርታ ተጠቅመው ለመራባት የዘረመል አስተዋጾ እና ሌሎች ወንድ-ተኮር ባህሪያትን በጥልቀት መመርመር ይችላሉ።
በ Y ክሮሞሶም ውስጥ በተገኙት ተደጋጋሚ ሞለኪውላዊ ቅጦች እና ፓሊንድሮሚክ ቅደም ተከተሎች ምክንያት የቅደም ተከተል ሂደቱ ፈታኝ ነበር። ይሁን እንጂ አዲሱ የአሰራር ዘዴ ተመራማሪዎቹ እነዚህን ውስብስብ ቅደም ተከተሎች ለይተው እንዲገነዘቡ አስችሏቸዋል, ይህም ስለ ወንድ ፆታ ክሮሞሶም የበለጠ አጠቃላይ እይታ ይሰጣል.
የተጠናቀቀው የY ክሮሞሶም ቅደም ተከተል ሊሳካ የቻለው ከ100 በላይ ተመራማሪዎች ከአለም ዙሪያ ባደረጉት የትብብር ጥረት ነው። ጥናቱ የተመራው በብሔራዊ የሰው ልጅ ጂኖም ምርምር ኢንስቲትዩት እና በቴሎሜር-ቴሎሜር ኮንሰርቲየም ነው።
ይህ ጉልህ ስኬት ስለ ሰው ባዮሎጂ ያለንን ግንዛቤ በእጅጉ ያሳድጋል እና ለካንሰር ምርምር ግኝቶች አስተዋፅዖ ያደርጋል። ከዚህም በላይ በ Y ክሮሞሶም ውስጥ በግለሰቦች መካከል የሚታየው ተለዋዋጭነት አሁን በበለጠ ሊዳሰስ ይችላል, ይህም የበሽታ አደጋዎችን የበለጠ ለመረዳት ያስችላል.
የY ክሮሞሶም ቅደም ተከተል መጠናቀቁ በጂኖም ውስጥ ትልቅ ምዕራፍ ሲሆን ወደፊት በመስክ ላይ ለሚደረጉ ግኝቶች መድረክን ያዘጋጃል። ተመራማሪዎች ከዚህ ቀደም ያልተመረመሩትን የY ክሮሞሶም ክፍሎች ተፅእኖ እና ተግባር ለመፈተሽ ሙከራዎችን በመንደፍ በሰው ጤና እና እድገት ላይ ያለውን ሚና ላይ ብርሃን ፈንጥቆታል።
ምንጮች:
- ምንጭ ርዕስ ርዕስ: "Hearst መጽሔቶች እና ያሁ በእነዚህ ማገናኛዎች አንዳንድ ንጥሎች ላይ ኮሚሽን ወይም ገቢ ሊያገኙ ይችላሉ."
- ተፈጥሮ ጆርናል፣ ህትመት፡ [DOI ወይም ድምጽ/ እትም/ገጽ ቁጥሮች አስገባ]
- የካሊፎርኒያ ዩኒቨርሲቲ ሳንታ ክሩዝ የዜና መግለጫ፡ [ካለ URL አስገባ]
- የጆንስ ሆፕኪንስ ዩኒቨርሲቲ የዜና መግለጫ፡ [ካለ URL አስገባ]
- የብሔራዊ የሰብአዊ ጂኖም ምርምር ኢንስቲትዩት የዜና መግለጫ፡ [ዩአርኤል ካለ አስገባ]
– ቴሎሜሬ-ወደ-ቴሎሜር ኮንሰርቲየም፡ [ካለ URL አስገባ]
- የዩሲኤስሲ ተመራማሪ ፣ ካረን ሚጋ ጥቅስ፡ [ካለ URL አስገባ]