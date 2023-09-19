ጥገኛ ትሎች ጉንዳኖችን የሣር ምላጭን ለመዳሰስ ይቆጣጠራሉ።

ላንሴት ጉበት ፍሉክስ በመባል የሚታወቁት ጥገኛ ትሎች ከዚህ ቀደም ከታሰበው በላይ ጉንዳንን የመበከል ዘዴ እንዳላቸው በቅርቡ የተደረገ ጥናት አረጋግጧል። እነዚህ ትሎች ጉንዳኖች የሳር ምላጭ ላይ እንዲወጡ ያስገድዷቸዋል እና አየሩ በጣም ሲሞቅ ወደ ታች ይመለሳሉ። የዚህ ማጭበርበር ዓላማ ጉንዳኖቹ በትላልቅ እንስሳት የመበላት እድላቸውን ከፍ ለማድረግ ነው, ይህም ትሎቹ የህይወት ዑደታቸውን እንዲቀጥሉ ያስችላቸዋል.
የላንሴት ጉበት ጉንፋን በዋነኝነት የሚኖሩት በላሞች ወይም ሌሎች የግጦሽ እሬቶች ውስጥ እንደ ትልቅ ሰው ነው። ትሎቹ በላሟ ገለፈት አማካኝነት እንቁላሎችን በሳሩ ውስጥ ያስቀምጣሉ፣ ከዚያም ቀንድ አውጣ ይበላሉ። በቀንድ አውጣዎች ውስጥ፣ ትሎቹ ወደ ቀጣዩ እጭ ደረጃ ይደርሳሉ እና በግብረ ሥጋ ግንኙነት ይራባሉ። ቀንድ አውጣዎቹ በትልቹ ዙሪያ የቋጠሩ (cysts) በመፍጠር ለወረራ ምላሽ ይሰጣሉ።
ጉንዳን ከገቡ በኋላ እጮቹ ወደ ቀጣዩ የህይወት ደረጃቸው ይገባሉ። አብዛኞቹ ወደ ጉንዳን ሆድ ይሰደዳሉ፣ ነገር ግን አንድ ሰው ወደ አንጎል መንገዱን ያቀናል እና ይቆጣጠራል። የተበከለው ጉንዳን በሳር ምላጭ አናት ላይ ለመውጣት እና እራሱን በማያያዝ ትላልቅ እንስሳት ጉንዳን እና ትሎቹን እንዲበሉ እድል ይሰጣል. ትሎቹ በመጨረሻው አስተናጋጅ ውስጥ ወደ አዋቂነት ይደርሳሉ፣ ወደ ጉበት ይንቀሳቀሳሉ፣ ይመገባሉ፣ ይገናኛሉ እና ዑደቱን እንደገና ለማስጀመር እንቁላል ይጥላሉ።
በኮፐንሃገን ዩኒቨርሲቲ የተመራማሪዎች ቡድን ይህን ውስብስብ ሂደት የበለጠ ለመመርመር ወሰነ። በዴንማርክ በሚገኝ ጫካ ውስጥ ከአንድ ሺህ በላይ የተጠቁ ጉንዳኖችን ያጠኑ እና የሙቀት መጠኑ በጉንዳኖቹ ባህሪ ላይ ከፍተኛ ተጽዕኖ እንዳሳደረ አረጋግጠዋል። ጉንዳኖቹ በቀዝቃዛ ቀናት ውስጥ በሳሩ ላይ ይቆያሉ ነገር ግን በሞቃት ቀናት ወደ ኋላ ይሳቡ ነበር። ይህ የሚያመለክተው ትሎቹ በምሽት እና በማለዳ ጉንዳኖቹን በመቆጣጠር በግጦሽ የሚሰማሩ እንስሳት በሚንቀሳቀሱበት ጊዜ በሳሩ ውስጥ ያስቀምጧቸዋል ከዚያም በቀን ከፀሀይ ይከላከላሉ.
እነዚህ ግኝቶች የጥገኛ ባህሪ ውስብስብነት እና እነዚህ ፍሉኮች የጉንዳንን አእምሮ ለመቆጣጠር የሚጠቀሙባቸውን ልዩ ዘዴዎች ለመረዳት ተጨማሪ ምርምር እንደሚያስፈልግ ያሳያሉ። ሰዎች አልፎ አልፎ በላንሴት ጉበት ጉንፋን ሊለከፉ ቢችሉም፣ እነዚህ ኢንፌክሽኖች እምብዛም አይደሉም እና ሰዎች በአጋጣሚ አስተናጋጆች ናቸው።
ምንጮች: የባህርይ ስነ-ምህዳር