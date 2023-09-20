ጥገኛ ትሎች ጉንዳኖችን የሳር ምላጭን ለመውጣት ይቆጣጠራሉ።

በቅርብ ጊዜ የተደረጉ ጥናቶች እንደሚያሳዩት ጥገኛ ትሎች በተለይም ላንሴት ጉበት ፍሉዎች ጉንዳኖችን ወደ ሳር ምላጭ ለመውጣት እና አየሩ በጣም በሚሞቅበት ጊዜ ወደ ታች እንዲወርድ የማድረግ ችሎታ አላቸው። እነዚህ ትሎች የመራቢያ ዑደታቸውን ለመቀጠል በትላልቅ እንስሳት በመመገብ ላይ የተመሰረተ ውስብስብ የሕይወት ዑደት አላቸው.
የላንሴት ጉበት ጉንፋን በዋነኝነት የሚኖረው በከብት ወይም በሌሎች የግጦሽ እሬቶች ውስጥ እንደ ትልቅ ሰው ነው። ሆኖም ግን, የመጨረሻውን አስተናጋጅ ላይ ለመድረስ, ተከታታይ ደረጃዎችን ያልፋሉ. የትል እንቁላሎቹ በላሞች ይወጣሉ እና በሳር ውስጥ ይደርሳሉ, እዚያም ቀንድ አውጣዎች ይበላሉ. በቀንድ አውጣዎች ውስጥ፣ ትሎቹ ወደ እጭነታቸው ደረጃ ይደርሳሉ እና በግብረ ሥጋ ግንኙነት ይራባሉ። ቀንድ አውጣዎቹ በትልቹ ዙሪያ የቋጠሩ (cysts) በመፍጠር ለወረራ ምላሽ ይሰጣሉ። ጉንዳኖች ሳያውቁት እነዚህን የጭቃ ኳሶች ከትል እጮች ጋር ይበላሉ.
ጉንዳኑ ውስጥ ከገቡ በኋላ እጮቹ ያድጋሉ እና ወደ ጉንዳን ሆድ ይፈልሳሉ፣ አንዱ እጭ ደግሞ ወደ ጉንዳን አእምሮ በመሄድ ይቆጣጠራል። የተበከለው ጉንዳን በሳር ምላጭ አናት ላይ ወጥቶ በላዩ ላይ እንዲይዝ ይደረጋል። በመጨረሻው አስተናጋጅ ውስጥ ከገቡ በኋላ, ትሎቹ ለአቅመ አዳም ይደርሳል, ወደ ጉበት ይንቀሳቀሳሉ, ይመገባሉ, ይጣመራሉ እና እንቁላል ይጥላሉ, ዑደቱን እንደገና ያስጀምራሉ.
በኮፐንሃገን ዩኒቨርሲቲ የዕፅዋትና የአካባቢ ሳይንስ ክፍል ተመራማሪዎች በበሽታው የተያዙትን ጉንዳኖች ባህሪ የበለጠ ለመረዳት ጥናት አደረጉ። በዴንማርክ የቢድስተፕ ደን ውስጥ ከ1,000 በላይ የተጠቁ ጉንዳኖችን ለ13 ተከታታይ ቀናት ተመልክተዋል። ጥናቱ እንደሚያሳየው የሙቀት መጠኑ በጉንዳኖቹ ባህሪ ላይ ትልቅ ሚና ይጫወታል። በቀዝቃዛ ቀናት፣ ጉንዳኖቹ በዋነኝነት በሳሩ ላይ ይቆያሉ፣ በሞቃት ቀናት ደግሞ ወደ ኋላ ተመልሰው ወደ ታች በመውረድ መደበኛ ተግባራቸውን ቀጠሉ። ይህ የሚያሳየው ትሎቹ በሌሊት እና በማለዳው ሰአታት ውስጥ ጉንዳኖቹን እንደሚቆጣጠሩ ነው።
ጥናቱ የእነዚህ ጥገኛ ተህዋሲያን ውስብስብነት እና ውስብስብነት እና ስለእነሱ ምን ያህል እስካሁን እንደምናውቃቸው አጉልቶ ያሳያል። ፍሉዎች የጉንዳንን አንጎል እንዲቆጣጠሩ የሚያስችሉ ልዩ ዘዴዎችን ለማግኘት ተጨማሪ ምርምር ያስፈልጋል። ሰዎች አልፎ አልፎ በእነዚህ በትልች ሊያዙ ቢችሉም፣ ኢንፌክሽኑ ብርቅ ነው እና ሰዎች በአጋጣሚ አስተናጋጆች ናቸው።
ምንጭ: ዘ ጋርዲያን