ሳይንቲስቶች በፕሉቶ ላይ አዲስ ክሪዮቮልካኖን አግኝተዋል-Kiladze Caldera

በአንድ ወቅት በሶላር ሲስተም ውስጥ ዘጠነኛው ፕላኔት ተብሎ ይጠራ የነበረው ፕሉቶ የፕላኔቷን ሁኔታ አጥቶ ሊሆን ይችላል ነገር ግን የሳይንቲስቶችን ፍላጎት መያዙን ቀጥሏል። ለናሳ አዲስ አድማስ የጠፈር መንኮራኩር ምስጋና ይግባውና ስለዚህ የሩቅ የሰማይ አካል አስደናቂ ግኝቶችን ፈትተናል። በናሳ የፕላኔቶች ሳይንቲስት ዳሌ ክሩክሻንክ መሪነት በተደረገው እጅግ አስደናቂ ጥናት ተመራማሪዎች በፕሉቶ ላይ ኪላዴዝ ካልዴራ በመባል የሚታወቀውን አዲስ ክሪዮቮልካኖ ለይተው አውቀዋል።
የኪላዜ ካልዴራ ልዩ አወቃቀር ሳይንቲስቶችን ሳበ። ቀደም ሲል ከፕሉቶ ሚቴን በረዶዎች እና ጭስ በታች ተደብቆ የነበረው በውሃ በረዶ የተከበበበት ቦታ የተለየ አመጣጥ ይጠቁማል። የቡድኑ ትንተና በውሃ በረዶ ውስጥ የተቀላቀለው አሞኒያ የሚያሳዩ ማስረጃዎችን አቅርቧል። ይህ ግኝት ስለ ፕሉቶ የጂኦሎጂካል እንቅስቃሴዎች ያለፉትን ግምቶች ይፈታተናል።
በግምታቸው መሰረት, ሳይንቲስቶች ኪላዴዝ ካልዴራ ከጥቂት ሚሊዮን አመታት በፊት እንደፈነዳ ያምናሉ, ይህም በአንጻራዊ ሁኔታ ወጣት ክሪዮቮልካኖን ያመለክታል. ተጨማሪ የበረዶ እሳተ ገሞራዎች ማለትም ራይት ሞንስ እና ፒካርድ ሞንስ በፕላኔቷ ላይም ተለይተዋል። ይህ አዲስ የተገኘ ግንዛቤ ተለዋዋጭ እና ንቁ ፕሉቶን ያሳያል፣ ፈታኝ የሆነ የተለመደው የቀዝቃዛ፣ የቦዘኑ ድንክ ፕላኔቶች።
ጥናቱ በፕሉቶ የጂኦሎጂካል ውስብስብ ነገሮች ላይ ብርሃን በመስጠቱ በተከበረው ኢካሩስ ጆርናል ላይ ታትሟል እና በቅድመ-ህትመት ዳታቤዝ arXiv ላይም ይገኛል። በኒው አድማስ የጠፈር መንኮራኩር የተሰበሰቡ ምስሎችን እና መረጃዎችን በማጥናት ሳይንቲስቶች የዚህን የሩቅ ዓለም እንቆቅልሾችን በማውጣት ስለ ስርዓታችን ውጫዊ ክፍሎች ያለንን እውቀት በማስፋፋት ላይ ናቸው።
በተደጋጋሚ የሚጠየቁ ጥያቄዎች (ተየጥ)
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ጥ፡ ክሪዮቮልካኖ ምንድን ነው?
መ፡ ክሪዮቮልካኖ ከቀለጠ ድንጋይ ወይም ላቫ ይልቅ ውሃ እና በረዷማ ቁሶችን ለምሳሌ የውሃ በረዶ፣ አሞኒያ ወይም ሚቴን የመሳሰሉ የእሳተ ገሞራ አይነት ነው።
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ጥ: ተፅዕኖ ጉድጓዶች ምንድን ናቸው?
መ: ተጽዕኖ ቋጥኞች በፕላኔት ወይም በሰለስቲያል አካል ላይ በሜትሮይት ወይም በአስትሮይድ ሲመታ የሚፈጠሩ መዋቅሮች ናቸው።
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ጥ፡ Kiladze Caldera ዕድሜው ስንት ነው?
መልስ፡ ሳይንቲስቶች ኪላዴዝ ካልዴራ እና አካባቢው ጥቂት ሚሊዮን አመታት ያስቆጠረ እንደሆነ ይገምታሉ ይህም በአንጻራዊ ሁኔታ በቅርብ ጊዜ የተከሰተውን ፍንዳታ ይጠቁማል።
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ጥ፡ ፕሉቶ ላይ ሌሎች ክሪዮቮልካኖዎች አሉ?
መ፡ አዎ፣ ከኪላዴዝ ካልዴራ በተጨማሪ ፕሉቶ ላይ ራይት ሞንስ እና ፒካርድ ሞንስ የሚባሉ ሌሎች ሁለት የበረዶ እሳተ ገሞራዎች ተለይተዋል።
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ጥ: ስለዚህ ጥናት ተጨማሪ መረጃ የት ማግኘት እችላለሁ?
መ፡ ጥናቱ ኢካሩስ በተባለው ጆርናል ላይ ታትሟል እና በቅድመ-ህትመት ዳታቤዝ arXiv ላይም ይገኛል።