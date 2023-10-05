የድመት ፑሪንግን ምስጢር መፍታት፡- ጥናት ፌሊንስ የሚያረጋጋ ድምፅ እንዴት እንደሚሰራ ላይ ብርሃን ፈነጠቀ።

በቅርብ ጊዜ በጆርናል የወጣ ባዮሎጂ የታተመ ጥናት ድመቶች ባህሪያቸውን የማጥራት ድምጾቻቸውን እንዴት እንደሚያወጡ እንቆቅልሹን ፍንጭ ሰጥቷል።ይህ ክስተት ሳይንቲስቶችን ለዓመታት ግራ ሲያጋባ ቆይቷል። ከድመት ጩኸት እና ጩኸት በስተጀርባ ያሉት ስልቶች በደንብ የተረዱ ቢሆንም ከኋላቸው ያለው ትክክለኛ ሂደት ያልታወቀ ሆኖ ቆይቷል።
ከግማሽ ምዕተ ዓመት በፊት የተደረገ ጥናት እንደሚያመለክተው ማጥራት በጉሮሮ ውስጥ ባሉ የድምፅ እጥፎች ውስጥ ልዩ በሆነ ዘዴ መፈጠሩን ያሳያል። እነዚህ ጥናቶች እንደሚያሳዩት ዝቅተኛ-ድግግሞሽ ድምፆች የነርቭ ግቤት እንዲከሰት የሚያስፈልጋቸው የጡንቻ መኮማተር ውጤቶች ናቸው.
ይሁን እንጂ በቪየና ዩኒቨርሲቲ ተመራማሪዎች የሚመራው አዲሱ ጥናት ይህን የቀደመውን ግንዛቤ ይፈታተነዋል። ጥናቱ እንደሚያሳየው ድመቶች ምንም አይነት የነርቭ ግቤት ወይም ተደጋጋሚ የጡንቻ መኮማተር ሳይኖር ንጹህ ድምጽ ማሰማት ይችላሉ. በምትኩ፣ በፌሊንስ የድምጽ እጥፎች ውስጥ የተገጠመ ልዩ “ፓድ” እነዚህን የሚያረጋጋ ድምፆች እንዲያመነጩ ይረዳቸዋል።
የሳይንስ ሊቃውንት ይህን የድምፅ አመራረት ዘዴ በሰዎች ላይ ከሚታየው "የሚፈጥረው ድምጽ" ወይም "የድምጽ ጥብስ" ጋር ያመሳስሉትታል። የቤት ውስጥ ድመት ማንቁርት ንቁ የሆነ የጡንቻ መኮማተር ሳያስፈልገው በሚያስደንቅ ሁኔታ ዝቅተኛ ድምጾችን በማንጻት ድግግሞሽ ላይ ማድረግ ይችላል።
እንደ የጥናቱ አካል የተደረጉ አናቶሚካል ምርመራዎች በድመቶች የድምፅ እጥፋት ውስጥ ልዩ የሆነ “ፓድ” እንዳለም አረጋግጠዋል። ይህ ፓድ ጥቂት ኪሎግራም የሚመዝኑ ትናንሽ እንስሳት በሚገርም ሁኔታ ዝቅተኛ ድግግሞሾችን እንዴት ድምጽ ማሰማት እንደሚችሉ ሊያብራራ ይችላል።
ምንም እንኳን ይህ አዲስ ጥናት የቀደመውን ፅንሰ-ሀሳብ ሙሉ በሙሉ ውድቅ ባያደርገውም ፣ አሁን ያለንበት የድመት ማጥራት ግንዛቤ ያልተሟላ እና ይህንን አስገራሚ ክስተት ሙሉ በሙሉ ለመረዳት ተጨማሪ ምርምር እንደሚያስፈልግ ግልፅ ማሳያ ሆኖ ያገለግላል።
ምንጮች፡ የአሁኑ የባዮሎጂ ጥናት