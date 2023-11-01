ወደ ምድር ቅርብ ነገር ምስጢራዊ አመጣጥ አዲስ ግንዛቤዎች Kamo'oalewa

የስነ ፈለክ ተመራማሪዎች ወደ ምድር ቅርብ የሆነውን ነገር (NEO) Kamo'oalewaን አመጣጥ በመረዳት አስደናቂውን ያለፈውን ጊዜ ብርሃን በማብራት ጉልህ እድገት አሳይተዋል። ለመጀመሪያ ጊዜ የተገኘው ከሰባት ዓመት በፊት ይህ “የሚንቀጠቀጥ የሰማይ ነገር” በልዩ ባህሪያቱ ምክንያት ሳይንቲስቶችን ግራ አጋብቷቸዋል። አሁን፣ ከአሪዞና ዩኒቨርሲቲ የተመራማሪዎች ቡድን ካሞኦአሌዋ ከጨረቃ እንደመጣ የሚጠቁሙ አሳማኝ ማስረጃዎችን አግኝቷል፣ ይህም በጥንታዊ የአስትሮይድ ተጽእኖ ምክንያት ነው።
የሥነ ፈለክ ተመራማሪዎች ሬኑ ማልሆትራ እና ጆሴ ዳንኤል ካስትሮ-ሲስኔሮስ አሃዛዊ ሞዴሎችን በመጠቀም የጨረቃ ድንጋይ ቁርጥራጭ ከጨረቃ ወለል ጋር በተፈጠረ ግጭት ወደ ህዋ ሊወነጭ የሚችልባቸውን ሁኔታዎች አስመስለዋል። ተመራማሪዎቹ የነዚህን የድንጋይ ፍርስራሾች ቀጣይ ምህዋር በመምሰል አንዳንዶቹ ካሞኦአሌዋ ጋር በሚመሳሰል መንገድ ሊሄዱ እንደሚችሉ ተገንዝበዋል። እንዲህ ዓይነቱ ምህዋር እምብዛም ባይሆንም፣ ከተዳሰሱት ሁኔታዎች ውስጥ በግምት 0.8 በመቶ የሚሆነው ይህ የማይቻል አይደለም።
እነዚህ ግኝቶች በካሞኦአሌዋ ያልተረጋጋ ምህዋር ውስጥ ከአስቴሮይድ ቀበቶ የሚገኘው አስትሮይድ በስበት ኃይል መያዙን የሚገልጽ አማራጭ ንድፈ ሃሳብ ይቃወማሉ። የዚህ ፅንሰ-ሀሳብ ዕድሎች በመሠረቱ ዋጋ ቢስ እንደሆኑ ይቆጠራሉ። በጆንስ ሆፕኪንስ ዩኒቨርሲቲ አፕላይድ ፊዚክስ ላቦራቶሪ የፕላኔቶች ሳይንቲስት የሆኑት አንድሪው ሪቭኪን የተመራማሪዎቹን ትንታኔ ያደንቃሉ።
የካሞኦአሌዋ የጨረቃ አመጣጥ ግኝት በምድር ላይ ስጋት ሊፈጥሩ የሚችሉ አደገኛ ኒኦዎችን ለመረዳት ሰፋ ያለ አንድምታ አለው። በተለምዶ የሥነ ፈለክ ተመራማሪዎች ከአስትሮይድ ቀበቶ በሚመነጩ ነገሮች ላይ ያተኩራሉ. ይሁን እንጂ ይህ ጥናት ከጨረቃ የሚመነጩ ኒኦዎችን ግምት ውስጥ ማስገባት አስፈላጊ መሆኑን ያሳያል. ካሞኦአሌዋ ትልቅ ስጋት ይፈጥራል ተብሎ ባይጠበቅም፣ ጥናቱ በሰለስቲያል ሰፈራችን ውስጥ ተደብቀው የሚገኙ ተመሳሳይ ነገሮች መኖራቸውን አጉልቶ ያሳያል።
ወደ ፊት በመጓዝ ቡድኑ የጥንት የጨረቃ ጉድጓዶችን በማጥናት ምርመራውን ለመቀጠል አቅዷል. ያልተነኩ የጨረቃ ጉድጓዶችን በመተንተን፣ ካሞኦአሌዋን ስለጀመረው ተጽእኖ ያላቸውን ግንዛቤ ለማሻሻል እና ለመነሻው መንስኤ የሆነውን ትክክለኛ እሳተ ጎመራ ለመለየት ተስፋ ያደርጋሉ።
ሳይንቲስቶች የኮስሞስን እንቆቅልሽ በጥልቀት ሲመረምሩ፣ እንደ ካሞኦአሌዋ ያሉ የሰማይ አካላት ስለ አጽናፈ ሰማይ ያለንን ግንዛቤ የሚከፍቱ እና ፕላኔታችንን ከወደፊት ስጋቶች ሊጠብቁ የሚችሉ ሚስጥሮችን እንደያዙ ግልጽ እየሆነ መጥቷል።
በተደጋጋሚ የሚጠየቁ ጥያቄዎች (ተየጥ)
Kamo'oalewa ምንድን ነው?
ካሞኦአሌዋ ከሰባት ዓመታት በፊት የተገኘ ከምድር ቅርብ የሆነ ነገር (NEO) ነው። እሱ የምድር “ኳሲ-ሳተላይት” ነው ተብሎ ይታሰባል ፣ ይህም ማለት ከፕላኔታችን ሲታዩ ደካማ ፣ የማያቋርጥ ጓደኛ ይመስላል። ይሁን እንጂ ካሞኦአሌዋ የሚዞረው ፀሐይን እንጂ ምድርን አይደለም።
የካሞኦአሌዋ መነሻ ምንድን ነው?
የቅርብ ጊዜ ጥናቶች ካሞኦአሌዋ የመጣው ከጨረቃ እንደሆነ ይጠቁማል። በሚሊዮን ከሚቆጠሩ አመታት በፊት በጨረቃ ወለል ላይ በደረሰው የአስትሮይድ ተጽእኖ ምክንያት ወደ ህዋ እንደተመጠቀ ይታመናል።
ተመራማሪዎች የካሞኦአሌዋን የጨረቃ አመጣጥ እንዴት አወቁ?
የስነ ፈለክ ተመራማሪዎች የጨረቃ ድንጋይ ቁርጥራጭ በአስትሮይድ ግጭት ሊወጣ የሚችልባቸውን ሁኔታዎች ለማስመሰል የቁጥር ሞዴሎችን ተጠቅመዋል። ከዚያም ተከታዩን የነዚህን ቁርጥራጮች ምህዋር ተንትነው አንዳንዶች የካሞኦአሌዋን አይነት መንገድ ሊከተሉ እንደሚችሉ አወቁ።
የካሞኦአሌዋ የጨረቃ አመጣጥ አንድምታ ምንድ ነው?
የካሞኦአሌዋ የጨረቃ አመጣጥ ግኝት ከአስትሮይድ ቀበቶ በተጨማሪ ከጨረቃ የሚመጡ ኒኦዎችን ግምት ውስጥ ማስገባት አስፈላጊ መሆኑን ያሳያል. ይህ እውቀት አደገኛ ሊሆኑ ስለሚችሉ ነገሮች ያለንን ግንዛቤ ለማሻሻል እና ምድርን ከወደፊት ተጽኖዎች የመጠበቅ ችሎታችንን ለማሻሻል ይረዳል።
ካሞኦአሌዋን በተመለከተ የወደፊት የምርምር እቅድ ምንድ ነው?
የሳይንስ ሊቃውንት የጥንት የጨረቃ ጉድጓዶችን በማጥናት ምርመራቸውን ለመቀጠል አቅደዋል. እነዚህን ያልተነኩ ጉድጓዶች በመመርመር፣ ካሞኦአሌዋን ያስጀመረውን ተፅእኖ በተመለከተ ተጨማሪ ግንዛቤዎችን ለማግኘት እና ለመነሻው መንስኤ የሆነውን ቦይ በትክክል ለመለየት ተስፋ ያደርጋሉ።