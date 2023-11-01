የመዳፊት ሽሎች በጠፈር ውስጥ በተሳካ ሁኔታ የተገነቡ፡ በጠፈር ውስጥ ለመራባት የሚያስችል እርምጃ

የአይጥ ሽሎች በአለም አቀፉ የጠፈር ጣቢያ (አይኤስኤስ) ላይ ሲለሙ የተሳካ እድገት አግኝተዋል። ይህ እጅግ አስደናቂ ሙከራ አጥቢ ፅንስ በማይክሮ ግራቪቲ አካባቢ ውስጥ ሲበቅሉ የሰው ልጅ ህዋ ላይ የመራባት እድልን ሲያሳይ ለመጀመሪያ ጊዜ ነው።
ሙከራውን ለማካሄድ ሳይንቲስቶች የመዳፊት ፅንስን በማዳቀል እስከ ሁለት-ሴል ደረጃ ድረስ እንዲዳብሩ ፈቅደዋል። ከዚያም ፅንሶቹ በረዶ ወድቀው ወደ ጠፈር ገቡ። አይኤስኤስ ከተሳፈሩ በኋላ የጠፈር ተመራማሪዎች የቀዘቀዙትን ሽሎች ቀልጠው ለአራት ቀናት እድገታቸውን ቀጠሉ። በመቀጠልም ፅንሶቹ ለምርምር ወደ ምድር ተልከዋል።
በሚያስደንቅ ሁኔታ, ውጤቶቹ እንደሚያሳዩት በጠፈር ጣቢያው ውስጥ ያለው የማይክሮ ግራቪቲ ሁኔታ በፅንሱ የመጀመሪያ ደረጃዎች ላይ አነስተኛ ተጽእኖ ነበረው. ይህ ግኝት ለወደፊቱ የሰው ልጅ የጠፈር በረራ አስተዋፅኦ የሚያደርጉ ጠቃሚ ግንዛቤዎችን ይሰጣል።
ቴሩሂኮ ዋካያማ በጃፓን ያማናሺ ዩንቨርስቲ ታዋቂ ተመራማሪ እና የዚህ አስደናቂ ጥናት ዋና አዘጋጅ የእነዚህን ውጤቶች አስፈላጊነት ለቀጣዩ የጠፈር ምርምር ደረጃ አፅንዖት ሰጥተዋል። ዋካያማ የሰው ልጅን የመራቢያ ችሎታዎች በጠፈር ላይ መመርመር ያለውን ጠቀሜታ አጉልቶ ያሳያል፣በተለይም የተራዘመ የጠፈር ጉዞን ለምሳሌ ወደፊት ወደ ማርስ የሚደረገውን ተልእኮ።
ዋካያማ “ወደፊት ወደ ማርስ በሚደረገው ጉዞ ላይ እርግዝና የመከሰቱ አጋጣሚ ከስድስት ወራት በላይ የሚቆይ በመሆኑ በጣም አሳሳቢ ጉዳይ ነው” ብሏል። "የእኛ ጥናት ዓላማ ሰዎች በእነዚህ የረጅም ጊዜ ተልእኮዎች ውስጥ በደህና መፀነስ እና መውለድ እንደሚችሉ ለማረጋገጥ ነው."
ይህ በህዋ ፅንሰ-ሀሳብ ውስጥ ያለው አስደናቂ ስኬት ትልቅ ዋጋ አለው፣ ምክንያቱም በኮስሞስ ውስጥ የሰው ልጅ መወለድን በተመለከተ ተጨማሪ ምርመራዎችን ለማድረግ መንገድ ይከፍታል። በማይክሮግራቪቲ አካባቢ ውስጥ አጥቢ ፅንስ እድገትን በመመርመር ሳይንቲስቶች የጠፈር ተጓዦችን ጤና እና ደህንነት ለመጠበቅ ወሳኝ መረጃዎችን በመሰብሰብ ከምድር ራቅ ወዳለ መዳረሻዎች ወደፊት ለሚያደርጉት ተልዕኮ።
በየጥ
ሰዎች በጠፈር ውስጥ መራባት ይችላሉ?
በጠፈር ውስጥ የመዳፊት ፅንሶች በተሳካ ሁኔታ ማደግ የሰው ልጅ በጠፈር ውስጥ መራባት እንደሚቻል ይጠቁማል. ከመሬት በላይ የሰው ልጅ የመራባት አንድምታ እና ተግዳሮቶች ሙሉ በሙሉ ለመረዳት ተጨማሪ ምርምር ያስፈልጋል።
የሙከራው ዓላማ ምን ነበር?
ሙከራው ማይክሮግራቪቲ በፅንሱ እድገት ላይ ያለውን ተጽእኖ ለመመርመር ያለመ ነው። አይኤስኤስ ላይ የአይጥ ሽሎችን በማቀዝቀዝ እና በማደግ፣ ሳይንቲስቶች ለወደፊት የጠፈር ምርምር አስተዋፅዖ ሊያበረክቱ የሚችሉ እና የሰው ልጅን በህዋ ውስጥ ለመራባት የሚረዱ ጠቃሚ ግንዛቤዎችን ለመሰብሰብ ፈልገዋል።
የዚህ ጥናት አንድምታ ምንድን ነው?
ጥናቱ ለወደፊቱ የሰው ልጅ የጠፈር ጉዞ አዳዲስ እድሎችን ይከፍታል. ማይክሮግራቪቲ በፅንስ እድገት ላይ ያለውን ተጽእኖ መረዳት የጠፈር ተጓዦችን በተራዘመ ተልዕኮዎች ደህንነት እና ደህንነት ለማረጋገጥ ወሳኝ ነው። በተጨማሪም ይህ እውቀት በሌሎች የሰማይ አካላት ላይ ሊኖሩ ለሚችሉ የሰው ሰፈራ ለማቀድ እና ለማዘጋጀት አስፈላጊ ነው።