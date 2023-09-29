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የጥንታዊ የባህር ኤሊ ቅሪተ አካል ግኝት የዝግመተ ለውጥ ታሪክ ግንዛቤን ይሰጣል

ByMampho Brescia

ሴፕቴ 29, 2023
የጥንታዊ የባህር ኤሊ ቅሪተ አካል ግኝት የዝግመተ ለውጥ ታሪክ ግንዛቤን ይሰጣል

በቅርብ ጊዜ በስሚዝሶኒያን ትሮፒካል ምርምር ኢንስቲትዩት የተገኘው ግኝት በባህር ዔሊዎች የዝግመተ ለውጥ ታሪክ ላይ ብርሃን ፈንጥቋል። በፓናማ የሚገኝ የሳይንስ ሊቃውንት ቡድን የሌፒዶቼሊስ ጂነስ ቅሪተ አካል የሆነውን እንደ ኦሊቨር ሪሊ እና ኬምፕ ራይሊ ያሉ ዝርያዎችን ያካተተ ጥንታዊ ቅሪተ አካል ተገኘ። ቅሪተ አካሉ በከፊል የተጠበቀው ካራፓሴ በፓናማ የላይኛው ሚዮሴን ቻግሬስ ምስረታ ውስጥ ተገኝቷል።

ይህ አዲስ የተገኘው ቅሪተ አካል ወደ 6 ሚሊዮን ዓመታት ገደማ የጀመረው የላይኛው ሚዮሴን ኢፖክ ነው። በዚህ ጊዜ ፕላኔቷ ወደ ቀዝቃዛ እና ደረቅ ሁኔታዎች እየተለወጠች ነበር, በፖሊዎች ውስጥ የበረዶ ክምችት እየጨመረ, የባህር መጠን እየቀነሰ እና የዝናብ መጠን ይቀንሳል. ሳይንቲስቶች ይህን ጥንታዊ የባሕር ኤሊ በማጥናት እነዚህ ፍጥረታት ከተለዋዋጭ የአካባቢ ሁኔታዎች ጋር እንዴት እንደተላመዱ የተሻለ ግንዛቤ ለማግኘት ተስፋ ያደርጋሉ።

ከዚህ ግኝት በጣም ጠቃሚ ከሆኑት ግኝቶች አንዱ በባህር ኤሊ ቅሪተ አካላት ውስጥ የዲኤንኤ ምልክቶች መኖራቸው ነው። ሳይንቲስቶች DAPI በመባል የሚታወቀውን መፍትሄ በመጠቀም የተጠበቁ የአጥንት ሴሎችን ኒውክሊየስ የሚመስሉ ባህሪያትን መለየት ችለዋል, ይህም የጄኔቲክ ቁስ መኖሩን ያመለክታል. የዲኤንኤ ጥበቃ ቀደም ሲል በሁለት የዳይኖሰር ቅሪተ አካላት ውስጥ ብቻ የተዘገበ በመሆኑ ይህ ግኝት በጣም አስደናቂ ነው።

የእነዚህ ቅሪተ አካላት አስፈላጊነት የባህር ኤሊዎችን የዝግመተ ለውጥ ታሪክ ከመረዳት በላይ ይዘልቃል። የፓናማ ኢስትመስ በሚፈጠርበት ጊዜ ስለ ካሪቢያን አካባቢ ብዝሃ ሕይወት ጠቃሚ ግንዛቤዎችን ይሰጣሉ። ኢስትመስ ካሪቢያንን ከፓስፊክ ውቅያኖስ በመለየት ሰሜንና ደቡብ አሜሪካን አገናኘ። በተጨማሪም ቅሪተ አካላት ለስላሳ ቲሹዎች ጥበቃ እና እንደ ፕሮቲኖች እና ዲ ኤን ኤ ያሉ ኦሪጅናል ህይወት ያላቸው ነገሮች ፍንጭ ይሰጣሉ። ሞለኪውላር ፓሊዮንቶሎጂ በመባል የሚታወቀው ይህ የምርምር መስክ በቅሪተ አካላት ውስጥ ተጠብቀው የነበሩትን ጥንታዊ የዘረመል ቁሶች ይዳስሳል።

በፓናማ የተገኘው ይህ ጥንታዊ የባሕር ኤሊ ቅሪተ አካል በካሪቢያን የባሕር ዳርቻ የሚገኙ ቅሪተ አካላት ያበረከቱትን ከፍተኛ አስተዋጽኦ ያሳያል። እነዚህ ግኝቶች በክልሉ ውስጥ የሚገኙትን የባህር ውስጥ የጀርባ አጥንቶች ታሪክን እንደገና በመፃፍ እና በምድር ላይ ስላለው የህይወት ዝግመተ ለውጥ ያለንን ግንዛቤ እያሳደጉ ናቸው።

የዜና ማመሳከሪያ
ኤድዊን-አልቤርቶ ካዴና፣ ካርሎስ ደ ግራሲያ፣ ዲዬጎ ኤ. Combita-Romero et al. ከፓናማ የመጣ የላይኛው ሚዮሴን የባህር ኤሊ ኦስቲዮይቶችን ከዲኤንኤ ጋር የሚጠብቅ። ጆርናል ኦፍ ቨርቴብራት ፓሊዮንቶሎጂ። ዶኢ፡ 10.1080/02724634.2023.2254356

ምንጮች:
- የስሚዝሶኒያን ትሮፒካል ምርምር ተቋም
- የጀርባ አጥንት ፓሊዮንቶሎጂ ጆርናል

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