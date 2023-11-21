ስለ ምድር ኮር-ማንትል ድንበር አዳዲስ ግንዛቤዎች በቅርብ ሙከራዎች ተገለጡ

የሳይንስ ሊቃውንት ስለ ምድር ዋና-ማንትል ወሰን እጅግ በጣም ከባድ የሆነ ግኝት አድርገዋል ፣ ይህም በሲሊቲክ እና በብረታ ብረት ቁሳቁሶች መካከል ባለው ሚስጥራዊ ግንኙነቶች ላይ በከባድ ሁኔታዎች ላይ ብርሃን በማብራት ነው። ከዚህ ቀደም ስለ አካባቢው ኬሚካላዊ ተለዋዋጭነት ብዙም አይታወቅም ነበር, ነገር ግን የቅርብ ጊዜ ሙከራዎች አንድ አስደናቂ ክስተት አሳይተዋል.
በአሪዞና ስቴት ዩኒቨርሲቲ የተመራማሪዎች ቡድን፣ በሳይንቲስቶች ዳን ሺም፣ ታህዩን ኪም እና ጆሴፍ ኦሩርከ ከመሬት እና ህዋ ጥናት ትምህርት ቤት የተራቀቁ ቴክኒኮችን በመጠቀም ከፍተኛ የሙቀት መጠን እና የግፊት ሙከራዎችን አድርጓል በአርጎን የላቀ የፎቶን ምንጭ። ብሄራዊ ቤተ-ሙከራ እና PETRA III የ Deutsches Elektronen-Synchrotron በጀርመን።
ሙከራቸው በኮር-ማንትል ወሰን ላይ የሚገኙትን ጽንፈኛ ሁኔታዎች አስመስሎ ከምድር ገጽ የሚገኘው ውሃ ወደ ፕላኔቷ ጠልቆ ሊገባ እንደሚችል አሳይቷል። የተቀነሰው ውሃ ወደ ኮር-ማንትል ድንበር ሲደርስ ኬሚካላዊ ምላሽ ይከሰታል, ይህም የተለየ ሃይድሮጂን-የበለፀገ, የሲሊኮን-የተዳከመ ንብርብር ይፈጥራል.
ይህ አዲስ ሽፋን የውጪውን ኮር ባህሪያት ይነካል, ወደ ፊልም-መሰል መዋቅር ይለውጠዋል. በተጨማሪም፣ ምላሹ ሲሊካ ክሪስታሎችን ያመነጫል፣ ወደ ማንቱሉ የሚነሱ እና የሚዋሃዱ፣ በዋና-ማንትል ወሰን ላይ ያለውን የሙቀት ሁኔታ ይነካል።
እነዚህ ግኝቶች በምድር መጎናጸፊያ እና እምብርት መካከል የተገደበ የቁሳቁስ ልውውጥ አለ የሚለውን የረጅም ጊዜ እምነት ይሞግታሉ። ከፍተኛ የቁሳቁስ ልውውጥ የሚከሰተው በቢሊዮኖች ለሚቆጠሩ ዓመታት ውስጥ በውሃ ውስጥ በጥልቅ ሰርጎ በመግባት ምክንያት ይመስላል። በውሃ እና በሲሊኮን መካከል ያለው መስተጋብር ወደ ሲሊካ መፈጠር ያመራል, የበለጠ ተለዋዋጭ የሆነ የኮር-ማንትል ግንኙነትን ያጎላል.
ግኝቱ ቀደም ሲል ከታሰበው በላይ ትልቅ የአለም የውሃ ዑደት ይጠቁማል። ጥልቀት ያለው የብረታ ብረት እና የውሃ-ውሃ ዑደት በጂኦኬሚካላዊ ሂደቶች እርስ በርስ የተያያዙ ናቸው, ይህም በኮር-ማንትል ወሰን ላይ በተሻሻለው ክልል ላይ ከፍተኛ ተጽዕኖ ያሳድራል.
የዚህን ግኝት አንድምታ ሙሉ በሙሉ ለመረዳት ተጨማሪ ምርምር የሚያስፈልግ ቢሆንም፣ ስለ ምድር ውስጣዊ ሂደቶች ጠቃሚ ግንዛቤዎችን ይሰጣል እና በፕላኔታችን ውስጥ በጥልቅ ስለሚፈጠሩ ውስብስብ ግንኙነቶች ያለንን ግንዛቤ ያሰፋል።
ተደጋግሞ የሚነሱ ጥያቄዎች:
ጥ፡ የኮር-ማንትል ወሰን ምንድን ነው?
የኮር-ማንትል ወሰን የምድርን እምብርት የሚለየው ክልል ነው፣ በዋነኛነት ከቀለጠው ብረት እና ኒኬል፣ ከዙሪያው ካባ፣ እሱም ጠንካራ ዓለት ነገሮችን ያቀፈ።
ጥ፡ የቅርብ ጊዜ ሙከራዎች አንድምታ ምንድናቸው?
ሙከራዎቹ እንደሚያሳዩት ከምድር ገጽ የሚገኘው ውሃ ወደ ጥልቅ የውስጥ ክፍል ውስጥ ዘልቆ በመግባት ኬሚካላዊ ግብረመልሶችን እንደሚፈጥር እና የኮር-ማንትል ወሰን ስብጥርን እንደሚያስተካክል። ይህ በመጎናጸፊያው እና በዋናው መካከል ስላለው ውስን የቁሳቁስ ልውውጥ ቀዳሚ ግምቶችን ይፈትናል።
ጥ፡ ይህ ግኝት ስለ ምድር የውሃ ዑደት ያለንን ግንዛቤ እንዴት ይነካዋል?
ግኝቶቹ ቀደም ሲል ከታሰበው በላይ ሰፊ የሆነ የአለም የውሃ ዑደት ይጠቁማሉ፣ በጥልቅ ሜታሊካል ኮር እና በውሃው ላይ ጥልቅ ግንኙነቶች። በኮር-ማንትል ድንበር ላይ ያለው የተቀየረው ክልል በእነዚህ ጂኦኬሚካላዊ ሂደቶች ውስጥ ወሳኝ ሚና ይጫወታል።
ጥ: በሙከራዎቹ ውስጥ ምን ዓይነት ዘዴዎች ጥቅም ላይ ውለዋል?
ሙከራዎቹ ከፍተኛ የሙቀት መጠን ያለው እና የግፊት ሌዘር የሚሞቅ የአልማዝ-አንቪል ሴል ቴክኒኮችን በዩናይትድ ስቴትስ እና በጀርመን የላቁ ፋሲሊቲዎች በመሬት ማእከላዊ ማንትል ድንበር ላይ ያለውን አስከፊ ሁኔታ ለመድገም ተጠቅመዋል።
ጥ፡ ስለ ጥናቱ ተጨማሪ መረጃ የት ማግኘት እችላለሁ?
ጥናቱ በተፈጥሮ ጂኦሳይንስ መጽሔት ላይ ታትሟል. ጽሑፉን በ [የጎራው URL] ማግኘት ትችላለህ (የጎራውን URL እዚህ አስገባ)።