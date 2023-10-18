ግራፊን በአምስት ንብርብሮች ሲደረደሩ ልዩ የኤሌክትሮኒክስ ባህሪያትን ያሳያል

በቅርብ ጊዜ በ MIT የተደረገ ጥናት በግራፊን ውስጥ በንብርብሮች ውስጥ ሲደራረብ አዲስ የኤሌክትሮኒክስ ባህሪን አግኝቷል። ግራፊን, አንድ አቶም-ወፍራም የካርቦን ንብርብር, በጥንካሬው እና በኮንዳክቲቭነት ይታወቃል, እና ይህ አዲስ ግኝት ለቁሳዊው የበለጠ እምቅ አተገባበርን ሊያስከትል ይችላል.
ጥናቱ እንደሚያሳየው ግራፊንን በአምስት እርከኖች ውስጥ በአንድ የተወሰነ ንድፍ መደርደር "multiferroic" ሁኔታን ይፈጥራል, እሱም ሁለቱንም ያልተለመደ መግነጢሳዊነት እና የተለየ የኤሌክትሮኒክስ ባህሪን ያሳያል. መልቲፈርሮይክ ቁሶች ብርቅ ናቸው እና የኃይል ወጪዎችን በመቀነስ የሃርድ ድራይቭ ፍጥነትን ለመጨመር በኤሌክትሮኒክስ ውስጥ የመጠቀም እድል አላቸው። የሁለትዮሽ መረጃን የሚወክሉ ጥቃቅን ማግኔቶችን ለመቀየር ባህላዊ መግነጢሳዊ ሃርድ ድራይቮች በኤሌክትሪክ ሞገዶች ላይ ይመረኮዛሉ። ነገር ግን፣ የማጠራቀሚያ መሳሪያዎች እንደ በተደራረቡ ግራፊን ባሉ ባለብዙ ፌሮይክ ቁሶች ከተሠሩ፣ እነዚህ ማግኔቶች በተቀላጠፈ እና በትንሽ ጉልበት ይቀያየራሉ።
ተመራማሪዎቹ የተነባበረ ግራፋይን ሁለት ልዩ ባህሪያትንም አግኝተዋል። በመጀመሪያ፣ በግራፉ ውስጥ ያሉት ኤሌክትሮኖች የምሕዋር እንቅስቃሴያቸውን አስተባብረዋል፣ በተመሳሳይ አቅጣጫ ከሚዞሩ ፕላኔቶች ጋር ይመሳሰላል። በተጨማሪም ኤሌክትሮኖች በኤሌክትሮኒካዊ “ሸለቆዎች” ውስጥ ተቀምጠዋል፣ ለእነርሱ በጣም ዝቅተኛ የኃይል ግዛቶች ነበሩ እና ከሌላው ይልቅ በአንዱ ሸለቆ ውስጥ መኖርን ይመርጣሉ። ለአንድ ሸለቆ ይህ ቅንጅት እና ምርጫ በአምስት-ንብርብር ግራፊን ውስጥ ብቻ ነው የሚታየው.
ቡድኑ ሁለቱንም መግነጢሳዊነት እና የኤሌክትሮኒካዊ ባህሪያትን የግራፊን ንብርብሮች መቆጣጠር ችሏል. ይህ አዲስ ግኝት “ፌሮ-ቫሊትሪክቲ” ብለው የሰየሙት ስለ graphene ባህሪ አዲስ ግንዛቤን ይሰጣል እና የበለጠ ቀልጣፋ የማከማቻ መሳሪያዎችን ለመንደፍ ዕድሎችን ይከፍታል።
ምንጮች:
- MIT ጥናት