በጠፈር ተመራማሪዎች ላይ ለአጥንት መጥፋት ፈውስ የተስፋ ቃል ያሳያል

በአለም አቀፉ የጠፈር ጣቢያ (አይኤስኤስ) ተሳፋሪዎች ላይ የጠፈር ተጓዦችን ሊጠቅም የሚችል አይጥ ላይ የአጥንት መበላሸትን ለመከላከል በልዩ ሁኔታ የተቀናጀ መድሃኒት ታይቷል። የካሊፎርኒያ ሎስ አንጀለስ ዩኒቨርሲቲ ተመራማሪዎች (UCLA) እና በማሳቹሴትስ የሚገኘው የፎርሲት ኢንስቲትዩት ተመራማሪዎች በአይ ኤስ ኤስ ላይ የሚኖሩ አይጦችን አጥንት እንዳይበላሽ ብቻ ሳይሆን የአጥንት መጠናቸው እንዲጨምር የሚያደርግ መድሃኒት ፈጥረዋል።
ቡድኑ ማይክሮግራቪቲ በወር ተጋላጭነት የአጥንት ማዕድን ጥግግት (BMD) አንድ በመቶ ቅናሽ እንደሚያመጣ ደርሰውበታል። ይህንን ለመዋጋት፣ የአጥንትን እድገት የሚቆጣጠር ኤንኤል-1 የተባለ ፕሮቲን ተጠቅመው BP-NELL-PEG በመባል የሚታወቀውን መድሀኒት ፈጥረው ያለምንም አሉታዊ የጎንዮሽ ጉዳት የአጥንት ሕብረ ሕዋሳት ላይ ያነጣጠረ መድሃኒት ፈጠሩ። በ BP-NELL-PEG የታከሙ አይጦች ከቁጥጥር ቡድን ጋር ሲነፃፀሩ በ BMD ውስጥ ከፍተኛ ጭማሪ አሳይተዋል.
ይህ ግኝት በማይክሮግራቪቲ ውስጥ ረዘም ያለ ቆይታን ጨምሮ ለወደፊት የጠፈር ተልእኮዎች ተስፋ ቢሰጥም፣ የNELL-1 የሰው ሙከራዎች መቼ ሊጀመሩ እንደሚችሉ ምንም መረጃ የለም። እስካሁን ድረስ በማሳቹሴትስ የሚገኘው ቦን ባዮሎጂክስ የተባለ አንድ ኩባንያ ብቻ NELL-1ን በመጠቀም የተበላሸ ዲስክ በሽታን በአውስትራሊያ ውስጥ በፓይለት ፕሮግራም ውስጥ ለማከም የሰው ክሊኒካዊ ሙከራዎችን አድርጓል። የዚህ ጥናት ሁኔታ በእርግጠኝነት አይታወቅም.
በጠፈር ተመራማሪዎች ላይ ለአጥንት መጥፋት መዳኒት ቢኖረውም በህዋ ላይ መጋለጥ የሚያስከትሉትን ሌሎች የጤና ችግሮችን ለምሳሌ የአዕምሮ ለውጥን ለመቅረፍ ተጨማሪ ምርምር ያስፈልጋል። ለአሁን፣ የጠፈር ተመራማሪዎች ከረዥም የጠፈር ተልእኮዎች ጋር ተያይዘው የሚመጡትን አደጋዎች ለመቀነስ በመደበኛ ትሬድሚል ክፍለ ጊዜዎች ላይ መተማመንን ይቀጥላሉ።
ምንጮች:
- የካሊፎርኒያ ሎስ አንጀለስ ዩኒቨርሲቲ (UCLA)
- ፎርሲት ኢንስቲትዩት
- የአጥንት ባዮሎጂስቶች