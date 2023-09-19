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የፒንክ አልማዝ ምስጢር፡ ሳይንቲስቶች ለመመስረት “የጎደለውን ንጥረ ነገር” ያገኙታል።

ByMampho Brescia

ሴፕቴ 19, 2023
የፒንክ አልማዝ ምስጢር፡ ሳይንቲስቶች ለመመስረት “የጎደለውን ንጥረ ነገር” ያገኙታል።

ሳይንቲስቶች በብርቱነታቸው እና በሚያምር ውበታቸው የሚታወቁትን ሮዝ አልማዞችን አፈጣጠር በተመለከተ በቅርቡ አንድ አስደናቂ ግኝት አደረጉ። ሮዝ አልማዝ በዓለም ላይ በጣም ውድ ከሆኑት ድንጋዮች መካከል አንዱ ሲሆን በሰብሳቢዎች እና ጌጣጌጥ አድናቂዎች ለረጅም ጊዜ ሲፈለግ ቆይቷል። ከእነዚህ ብርቅዬ እንቁዎች መካከል ከ90 በመቶ በላይ የሚሆኑት በቅርብ ጊዜ ሥራውን ባቆመው በሰሜን ምዕራብ አውስትራሊያ በሚገኘው አርጋይል ማዕድን ማውጫ ውስጥ ተገኝተዋል።

የአርጊል ማዕድን ይህን ያህል ቁጥር ያለው ሮዝ አልማዝ ያመረተው ለምንድነው የሚለው ጥያቄ ተመራማሪዎችን ለዓመታት ግራ ሲያጋባ ቆይቷል። በአህጉራት መካከል ከሚገኙት አብዛኞቹ የአልማዝ ማዕድን ማውጫዎች በተለየ፣ የአርጊል ማዕድን ማውጫ በአንዱ ጠርዝ ላይ ይገኛል። ኔቸር ኮሙኒኬሽንስ በተባለው መጽሔት ላይ ባወጣው አዲስ ጥናት የአውስትራሊያ ሳይንቲስቶች ቡድን ሮዝ አልማዝ ወደ ምድር ገጽ የመጣው ከ1.3 ቢሊዮን ዓመታት በፊት ገደማ የመጀመሪያው ሱፐር አህጉር በመፍረሱ እንደሆነ ገልጿል።

የጥናቱ መሪ ሁጎ ኦሊሮክ ከምእራብ አውስትራሊያ ከርቲን ዩኒቨርሲቲ እንደገለፀው ለሮዝ አልማዝ መፈጠር አስፈላጊ ከሆኑ ሶስት ንጥረ ነገሮች ውስጥ ሁለቱ ቀድሞውኑ ይታወቃሉ። የመጀመሪያው ንጥረ ነገር ካርቦን ነው፣ እሱም በመሬት ውስጥ ቢያንስ 150 ኪሎ ሜትር (93 ማይል) ከምድር በታች በጥልቅ መቀመጥ አለበት። ካርቦኑ ጥልቀት የሌለው ከሆነ፣ ወደ ግራፋይት ይቀየራል፣ ከአልማዝ በጣም ያነሰ ዋጋ ያለው ንጥረ ነገር።

ሁለተኛው ንጥረ ነገር የአልማዞችን ግልጽነት ለመለወጥ እና ፊርማቸውን ሮዝ ቀለም ለመስጠት የሚያስፈልገው ትክክለኛ የግፊት መጠን ነው። ኦሊሮክ በጣም ትንሽ ግፊት ማድረግ ግልጽ የሆነ አልማዝ እንደሚያስገኝ ሲገልፅ ከፍተኛ ጫና ወደ ቡናማነት እንዲቀየር ያደርጋል። በአርጊል ማዕድን ማውጫ ውስጥ የተገኙት የአልማዝ ትልቅ ክፍል ብዙ ዋጋ የሌላቸው ቡናማ ዝርያዎች እንደነበሩ ልብ ሊባል ይገባል።

ይህ የቅርብ ጊዜ ግኝት ሮዝ አልማዞችን የመፍጠር ሂደት ላይ ብርሃን ይፈጥራል እና ተመሳሳይ ተቀማጭ ገንዘብ በዓለም ዙሪያ ለማግኘት ጠቃሚ ግንዛቤን ይሰጣል። በዚህ መስክ ላይ ተጨማሪ ምርምር በገበያ ውስጥ ከፍተኛ አቅርቦትን በማቅረብ የእነዚህ በጣም ተፈላጊ የሆኑ እንቁዎች ተጨማሪ ምንጮችን ማግኘት ይችላል. ጥናቱ በሮዝ አልማዞች ዙሪያ ያለውን ማራኪነት እና ብልሃትን ያጠናክራል፣ በዓለም ላይ ካሉት እጅግ ውድ እና ብቸኛ ድንጋዮች መካከል ስማቸውን ያጠናክራል።

ምንጮች:
– ሙሬይ ሬይነር፣ ሮዝ አልማዝ ግኝት አዲስ ተቀማጭ ገንዘብ ለማግኘት ሊረዳ ይችላል፣ Phys.org
- የትራፊክ ስቱዲዮ #ቢ፣ ሮዝ አልማዞች በሚያስደንቅ ሁኔታ ብርቅ ናቸው - እና ውድ ናቸው። ሳይንቲስቶች እንዴት እንደተፈጠሩ እንደሚያውቁ ያውቃሉ, ቢዝነስ ኢንሳይደር

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