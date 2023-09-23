ኔቸር ኮሙኒኬሽንስ በተሰኘው ጆርናል ላይ በቅርቡ የወጣው ጥናት ሮዝ አልማዝ መፈጠሩን ፍንጭ ሰጥቷል። በአውስትራሊያ የሚገኘው ከርቲን ዩኒቨርሲቲ ተመራማሪዎች አሁን የተዘጋው የአርጊል ማዕድን በአውስትራሊያ ያልተለመደ ከፍተኛ ቁጥር ያላቸውን ሮዝ አልማዞች ያመረተበትን “የጠፋውን ንጥረ ነገር” አግኝተዋል።
ጥናቱ እንደሚያሳየው ሮዝ አልማዝ ወደ ምድር ከ 1.3 ቢሊዮን አመታት በፊት የመጀመርያው ሱፐር አህጉር በተገነጠለችበት ወቅት ነው። ተመራማሪዎቹ ሮዝ አልማዞችን ለመፍጠር ሶስት አስፈላጊ ንጥረ ነገሮችን ለይተው አውቀዋል. የመጀመሪያው ካርቦን ነው, ከምድር ገጽ በታች ጥልቀት ያለው. ሁለተኛው ትክክለኛ የግፊት መጠን ነው, ይህም አለበለዚያ ግልጽ የሆኑ አልማዞች ወደ ሮዝ እንዲቀይሩ ያደርጋል. ሦስተኛው እና ቀደም ሲል ያልታወቀ ንጥረ ነገር አልማዞችን ወደ ላይ ያነሳው የእሳተ ገሞራ ክስተት ነው።
ተመራማሪዎቹ ከሰው ፀጉር የበለጠ ቀጭን በሆነ ሌዘር በመጠቀም የአርጊል ማዕድን 1.3 ቢሊዮን አመት እድሜ እንዳለው ወስነዋል ይህም አልማዝ የተገኘው ቀደም ሲል ከታመነው ከ 100 ሚሊዮን አመታት በኋላ ነው. ይህ የጊዜ ገደብ ኑና ወይም ኮሎምቢያ በመባል ከሚታወቀው የሱፐር አህጉር መፈራረስ ጋር ይስማማል። ከ1.8 ቢሊዮን ዓመታት በፊት በምዕራብ እና በሰሜናዊ አውስትራሊያ መካከል በተፈጠረው ግጭት ወቅት ቀለም ወደ አልማዝ እንዲገባ ያደረገው ግዙፍ ግፊት ነው። ኑና መለያየት ሲጀምር፣ የዚያን ክስተት "ጠባሳ" እንደገና አነቃ፣ ማግማ እንዲተኮስ በማድረግ፣ አልማዞችን ይዞ።
ይህ አስደናቂ ግኝት ለወደፊቱ የአልማዝ ፍለጋ አንድምታ ሊኖረው ይችላል። በተለምዶ የአልማዝ ፍለጋዎች በአህጉሮች መሃል ላይ ያተኮሩ ናቸው ነገር ግን ተመራማሪዎቹ ወደ አህጉራት ዳርቻ መመልከት የበለጠ ሮዝ አልማዞችን ማግኘት እንደሚቻል ይጠቁማሉ። እነዚህን ብርቅዬ እንቁዎች ለማግኘት የሚችሉባቸው ቦታዎች ካናዳ፣ ሩሲያ፣ ደቡብ አፍሪካ እና አውስትራሊያ ያካትታሉ። ይሁን እንጂ ተመራማሪዎቹ ብዙ ሮዝ አልማዞችን ማግኘት ቀላል ወይም ፈጣን እንደማይሆን ያስጠነቅቃሉ.
እ.ኤ.አ. በ 2020 የአርጊል ማዕድን መዘጋት የሮዝ አልማዝ ዋጋን የበለጠ ጨምሯል ፣ ምክንያቱም አቅርቦታቸው እየጠበበ ነው። የጥናቱ ግኝቶች ስለ ሮዝ አልማዝ አፈጣጠር ወሳኝ ግንዛቤዎችን ይሰጣሉ እና በአዳዲስ ክልሎች ውስጥ እነዚህን በጣም ተፈላጊ የሆኑ የከበሩ ድንጋዮችን ለመፈለግ ሊረዳ ይችላል ።
ምንጮች:
- ተፈጥሮ ኮሙኒኬሽን፣ "የአርጊል አልማዝ ክምችት በሱፐር አህጉር መፈራረስ ወደ ተከሰተ ጥንታዊ የስምጥ ዞን መሸጋገር"
– AFP የዜና ወኪል