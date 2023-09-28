ጥንታዊው ጃይንት ትራፕበር የሸረሪት ቅሪተ አካል በአውስትራሊያ ተገኘ

የሳይንስ ሊቃውንት በአውስትራሊያ ውስጥ በኒው ሳውዝ ዌልስ ውስጥ ቅሪተ አካል የሆነ ግዙፍ ትራፕበር ሸረሪት በማግኘታቸው ጉልህ የሆነ ግኝት አደረጉ። ይህ በአገሪቷ ውስጥ የሚገኘው የዚህ ዓይነቱ አራተኛው ናሙና ብቻ ነው። ሜጋሞኖዶንቲየም mcluskyi የተባለችው ሸረሪት በ Miocene ዘመን ከ11 እስከ 16 ሚሊዮን ዓመታት በፊት ይኖር ነበር። በአውስትራሊያ ውስጥ አራት የሸረሪት ቅሪተ አካላት ብቻ ስለተገኙ ግኝቱ አስፈላጊ ነው፣ ይህም ሳይንቲስቶች የእነዚህን ፍጥረታት የዝግመተ ለውጥ ታሪክ ለመረዳት ፈታኝ አድርጎታል። ተመራማሪዎች ቅሪተ አካላትን በማጥናት ስለ ሸረሪቶች መጥፋት ግንዛቤን ማግኘት እና ያለፈውን ጊዜ በተሻለ ሁኔታ መረዳት ይችላሉ።
ግዙፉ የወጥመድ በር ሸረሪት አሁን ማክግራትስ ፍላት ተብሎ በሚጠራው የሳር መሬት ውስጥ ትኖር ነበር፣ ነገር ግን በአንድ ወቅት ለምለም የዝናብ ደን ነበር። የዚህ ሸረሪት ቅሪተ አካል ከሌሎች የእፅዋት ቅሪተ አካላት፣ ትራፕዶር ሸረሪቶች፣ ግዙፍ ሲካዳዎች እና ተርብዎች ጋር ሳይንቲስቶች ስለ አውስትራሊያ ያለፈ የአየር ንብረት የበለጠ እንዲያውቁ ያስችላቸዋል። በዝናብ ደን ደለል ውስጥ መገኘቱ ክልሉ በአንድ ወቅት ከዛሬው በጣም ርጥብ እንደነበር ያሳያል። ይህ መረጃ ተመራማሪዎች የአየር ንብረት ለውጥ እንዴት የሀገሪቱን ስነ-ምህዳሮች እንደነካ እና እንዴት ተጽእኖ ማሳደሩን እንደሚቀጥል እንዲገነዘቡ ይረዳቸዋል።
ቅሪተ አካል የሆነው ሸረሪት በዘመናችን ካሉት ዘመዶቹ በአምስት እጥፍ የሚበልጥ ሲሆን የሰውነት ርዝመት 23.31 ሚሊ ሜትር ነው። ሳይንቲስቶች የኤሌክትሮን ማይክሮስኮፒን በመቃኘት የሸረሪትን የሰውነት አካል እንደ ጥፍርዎቹ እና ስብስቦች ያሉ ጥቃቅን ዝርዝሮችን መመርመር ችለዋል። እነዚህ ዝርዝሮች በልበ ሙሉነት ወደ ዘመናዊው ሞኖዶንቲየም ወይም ወጥመድ ሸረሪት አጠገብ እንዲያስቀምጡ አስችሏቸዋል። ይሁን እንጂ ዝርያው ከዚያን ጊዜ ጀምሮ በዋናው አውስትራሊያ ውስጥ ጠፍቷል እና ከሲንጋፖር እስከ ፓፑዋ ኒው ጊኒ ባለው እርጥብ ደኖች ውስጥ ብቻ ይገኛል.
ይህ ጉልህ ግኝት በአውስትራሊያ ውስጥ ስላለው የዝግመተ ለውጥ ታሪክ እና ስለ ሸረሪቶች መጥፋት አዲስ መረጃ ይሰጣል። በተጨማሪም የአገሪቱን የቀድሞ የአየር ንብረት ሁኔታ እና በሚሊዮኖች ለሚቆጠሩ ዓመታት እንዴት እንደተቀየረ ብርሃን ይሰጣል። ግኝቶቹ በሊንያን ሶሳይቲ ዞሎጂካል ጆርናል ላይ ታትመዋል.
ምንጭ፡- ማቲው አር ማኩሪ፣ ሚካኤል ፍሬስ፣ ሮበርት ራቨን፣ “የተለያዩ የዘመናዊው ወጥመዶች ሸረሪት ዝርያዎች።