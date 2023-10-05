ጥንታዊው ግዙፍ ትራፕበር የሸረሪት ቅሪተ አካል በአውስትራሊያ ተገኘ

የሳይንስ ሊቃውንት በኒው ሳውዝ ዌልስ፣ አውስትራሊያ ውስጥ ቅሪተ አካል የሆነ ግዙፍ የወጥመድ በር ሸረሪት ማግኘታቸው በሀገሪቱ ውስጥ በዓይነቱ አራተኛውን ብቻ የሚያሳይ ነው። “ሜጋሞኖዶንቲየም ማክሉስኪ” የሚል ስም ያለው ሸረሪት ከ11 እስከ 16 ሚሊዮን ዓመታት በፊት በሚዮሴኔ ዘመን ይኖር ነበር፣ እና በአካባቢው የዝናብ ደን አካባቢ ትዞር እና አድኖ ነበር። የሸረሪት ቅሪተ አካል መገኘቱ በአውስትራሊያ ውስጥ በዝግመተ ለውጥ ታሪክ እና በሸረሪቶች መጥፋት ላይ ብርሃን ይፈጥራል።
ቅሪተ አካል የሆነው ሸረሪት በአካባቢው ከተገኙት ሌሎች የ Miocene ቅሪተ አካላት መካከል ተገኝቷል። በጥሩ ሁኔታ የተጠበቀው የቅሪተ አካላት ተፈጥሮ ሳይንቲስቶች ስለ ሸረሪቷ አካል አወቃቀሮች ጥቃቅን ዝርዝሮችን እንዲያጠኑ አስችሏቸዋል, ይህም ከዘመናዊው ሞኖዶንቲየም ወይም ትራፕዶር ሸረሪት ጋር ተመሳሳይነት እንዳለው ያሳያል. ይሁን እንጂ የጥንቷ ሸረሪት ከዘመናችን ዘመዶቿ በግምት አምስት እጥፍ ትበልጣለች።
የጥንቷ ሸረሪት መገኘት ስለ አውስትራሊያ ያለፈ የአየር ሁኔታ ግንዛቤን ይሰጣል። የሸረሪት ቅሪተ አካል በዝናብ ደን ደለል ውስጥ መገኘቱ ክልሉ በአንድ ወቅት ከዛሬው የበለጠ እርጥብ እንደነበረ ያሳያል። ይህ መረጃ ሳይንቲስቶች ሞቃታማ የአየር ጠባይ እንዴት በሀገሪቱ እንስሳት ላይ ተጽዕኖ እንዳሳደረ እና ለወደፊቱ ሊረዳ ይችላል ።
የ Barychelidae ቤተሰብ የሆነው ይህ ልዩ የሸረሪት ዝርያ በዓለም ዙሪያ የተገኘ የመጀመሪያው ቅሪተ አካል ነው። የቅሪተ አካል ወጥመድ ውስጥ ሸረሪቶች ብርቅዬው አብዛኛውን ጊዜያቸውን ለቅሪተ አካል በማይመቹ ጉድጓድ ውስጥ የማሳለፍ ልምዳቸው ሊሆን ይችላል።
የዚህ ግኝት ግኝቶች በሊንያን ሶሳይቲ ዞሎጂካል ጆርናል ላይ ታትመዋል.
ምንጮች:
ማቲው አር ማኩሪ፣ ሚካኤል ፍሬስ፣ ሮበርት ራቨን (የሊንያን ሶሳይቲ ዞኦሎጂካል ጆርናል)
ሮበርት ራቨን (የኩዊንስላንድ ሙዚየም)