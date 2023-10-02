ጥንታዊው ግዙፍ ትራፕበር የሸረሪት ቅሪተ አካል በአውስትራሊያ ተገኘ

በአውስትራሊያ የሚገኙ የሳይንስ ሊቃውንት በኒው ሳውዝ ዌልስ ውስጥ ቅሪተ አካል የሆነ ግዙፍ ትራፕdoor ሸረሪት በአገሪቱ ውስጥ አራተኛውን የታወቁ ናሙናዎች አገኙ። ሜጋሞኖዶንቲየም mcluskyi የተባለችው ጥንታዊ ሸረሪት በ Miocene ዘመን ከ11 እስከ 16 ሚሊዮን ዓመታት በፊት ይኖር ነበር። ይህ ግኝት ጠቃሚ ነው ምክንያቱም በአውስትራሊያ ውስጥ የሸረሪት ቅሪተ አካላት እምብዛም ስለማይገኙ ሳይንቲስቶች የዝግመተ ለውጥ ታሪካቸውን ለመረዳት አስቸጋሪ ያደርገዋል።
የዚህ ሸረሪት ቅሪተ አካል መገኘት ስለ ያለፈው የአውስትራሊያ አየር ሁኔታ አዲስ ግንዛቤን ይሰጣል። በዝናብ ደን ደለል ውስጥ መገኘቱ ክልሉ በአንድ ወቅት አሁን ከነበረው በጣም ርጥብ እንደነበረ ይጠቁማል። ይህ መረጃ ሳይንቲስቶች ሞቃታማ የአየር ጠባይ በአውስትራሊያ ስነ-ምህዳሮች ላይ ምን ያህል ተጽዕኖ እንዳሳደረ እና ለወደፊቱ እንዴት እንደሚቀይር በተሻለ እንዲረዱ ይረዳቸዋል።
ቅሪተ አካል የሆነው ሸረሪት ከዘመናዊው ሞኖዶንቲየም ወይም ትራፕዶር ሸረሪት ጋር እንደሚዛመድ ይታመናል ነገር ግን መጠኑ በጣም ትልቅ ነው። የሰውነቱ ርዝመት 23.31 ሚሊ ሜትር ሲሆን ይህም ከአንድ ኢንች በላይ ነው። የዚህ ጥንታዊ ሸረሪት የቅርብ ዘመድ አሁን ከሲንጋፖር እስከ ፓፑዋ ኒው ጊኒ ባለው እርጥብ ደኖች ውስጥ ይኖራል፣ ይህ የሚያሳየው እነዚህ ሸረሪቶች ሀገሪቱ ይበልጥ ደረቃማ እየሆነች በመጣችበት ወቅት ከመጥፋታቸው በፊት በሜይን አውስትራሊያ ውስጥ ተመሳሳይ አካባቢዎችን ይይዙ እንደነበር ያሳያል።
ቅሪተ አካል የሆነው ሸረሪት ከሌሎች ሚዮሴን ቅሪተ አካላት መካከል የተገኘ ሲሆን አንዳንዶቹም በጥሩ ሁኔታ የተጠበቁ ሲሆኑ ሳይንቲስቶች ስለ ሸረሪቷ ጥፍር፣ ስብስቦች፣ እግሮች እና ዋና አካል ጥቃቅን ዝርዝሮችን እንዲያጠኑ አስችሏቸዋል። ይህ የዝርዝር ደረጃ ተመራማሪዎች ቅሪተ አካሉን በልበ ሙሉነት የ Barychelidae ቤተሰብ አባል አድርገው እንዲመድቡ ረድቷቸዋል, ይህ ቡድን ከዚህ ቀደም በቅሪተ አካል ውስጥ በየትኛውም የዓለም ክፍል ተገኝቷል.
በአጠቃላይ ይህ ግኝት በአውስትራሊያ ውስጥ ስላሉት ሸረሪቶች የዝግመተ ለውጥ ታሪክ ጠቃሚ ግንዛቤዎችን ይሰጣል እና ያለፉትን የአየር ንብረት ሁኔታዎች እና በአካባቢው ያሉ የአካባቢ ለውጦችን እንድንረዳ አስተዋፅዖ ያደርጋል።
ምንጮች:
- ማቲው አር ማኩሪ ፣ ሚካኤል ፍሬስ ፣ ሮበርት ሬቨን ። "የዘመናዊው ወጥመድ በር ሸረሪት የተለያዩ ዝርያዎች" የሊንያን ሶሳይቲ ዞሎጂካል ጆርናል.
- የኩዊንስላንድ ሙዚየም አርኪኖሎጂስት ሮበርት ራቨን።