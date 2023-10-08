የኩይፐር ቀበቶ፡ ከቀድሞው ሀሳብ የበለጠ ጥልቅ ምስጢር

የኩይፐር ቤልት፣የበረዷማ ቁሶች እና የፕላኔቶች ቀለበት በፀሀይ ስርዓታችን ዙሪያ ሳይንቲስቶች መጀመሪያ ላይ ካመኑት የበለጠ እንቆቅልሽ ሆኖ እየታየ ነው። በቅርብ ጊዜ የተደረጉ ጥናቶች አሥር ትላልቅ ነገሮች ከቀበቶው ጫፍ በላይ ተኝተው እንደሚገኙ የሚያሳይ ማስረጃ ተገኘ, ይህም ድንበሮቹ ቀደም ሲል ከተገመተው በጣም ርቀዋል. አሁን ያለው ግንዛቤ ኩይፐር ቤልት ከፀሃይ ስርአት ማእከል ወደ 50 የሚጠጉ የስነ ፈለክ ክፍሎች (AU) ይደርሳል ቢሆንም ይህ አዲስ ጥናት ከ 60 AU በላይ እንኳን የነገሮች መኖራቸውን ያሳያል።
ለእነዚህ "እንቆቅልሽ" እቃዎች አንድ ሊሆን የሚችል ማብራሪያ ከኩይፐር ቀበቶ ባሻገር የሚገኝ ሁለተኛ ቀበቶ መኖር ነው. ይህ መላምታዊ ቀበቶ በአንፃራዊነት ባልተዳሰሰው የሩቅ ሥርዓታችን ሥርዓተ ፀሐይ ይኖራል። የእነዚህን ነገሮች ግኝት ሊሆን የቻለው በ 2006 የተወነጨፈው የናሳ አዲስ አድማስ የጠፈር መንኮራኩር ሲሆን ይህም የኩይፐር ቤልት ወደ ፕሉቶ በተልእኮ በነበረበት ወቅት ስብጥር ላይ ጠቃሚ መረጃ ሰጥቷል።
ከፀሐይ ከ57 AU በላይ ቢሆንም፣ አዲስ አድማስ የአቧራ ቅንጣቶችን ማግኘቱን ቀጥሏል፣ ይህም በአቅራቢያ ባሉ ነገሮች መካከል ቀጣይ ግጭቶችን ያሳያል። ይህ የሚያሳየው በ Kuiper Belt ውስጥ ከፍተኛ መጠን ያለው ያልታወቀ ነገር ሊኖር ይችላል። በሱባሩ ቴሌስኮፕ የተነሱ በመቶዎች የሚቆጠሩ ምስሎችን በመተንተን ተመራማሪዎች ቀበቶው ከሚጠበቀው ገደብ በላይ አስራ ሁለት ሊሆኑ የሚችሉ ነገሮችን መለየት ችለዋል።
ይሁን እንጂ እነዚህን ግኝቶች ለማረጋገጥ ተጨማሪ ምርመራ ያስፈልጋል. በውጫዊው የፀሐይ ስርዓት ላይ ጥናት ያደረጉ ሌሎች ቴሌስኮፖች ከኩይፐር ቤልት ባሻገር ተመሳሳይ ነገሮችን አላስተዋሉም. እነዚህ ነገሮች ለምን እስካሁን ድረስ ከእይታ ተደብቀው ቀሩ የሚለውን ጥያቄ ያስነሳል። አንደኛው አማራጭ በሃብል ስፔስ ቴሌስኮፕ የተገኙት ከዋክብት መደብዘዝ ምክንያቱ ያልተገኙ የኩይፐር ቤልት ከፊታቸው በሚያልፉ ነገሮች ሊሆን ይችላል።
የኩይፐር ቤልት ሚስጥሮች የስነ ፈለክ ተመራማሪዎችን ግራ መጋባታቸውን ቀጥለዋል፣ እና የእነዚህ ነገሮች ግኝት ስለዚህ አስቸጋሪ አካባቢ ያለንን ግንዛቤ የበለጠ ያጎለብታል። የዚህን የሩቅ ግዛት ትክክለኛ መጠን እና ስብጥር ለመወሰን ተጨማሪ ማሰስ እና ምልከታ ያስፈልጋል።
ምንጮች:
- ሳይንስ፡- “ጥናቱ እንደሚያመለክተው ምስጢራዊው የኩይፐር ቀበቶ እኛ ካሰብነው የበለጠ ጥልቅ ነው”
– ናሳ፡ አዲስ አድማስ ተልእኮ
- የዋሽንግተን ዩኒቨርሲቲ: የስነ ፈለክ ትምህርት ክፍል
- የካሊፎርኒያ ዩኒቨርሲቲ, ሎስ አንጀለስ: የፊዚክስ እና የስነ ፈለክ ትምህርት ክፍል