ኮራል ብሊች በህንድ ውቅያኖስ ውስጥ ባልተጠበቀ ጥልቀት ተገኝቷል

የፕሊማውዝ ዩኒቨርሲቲ ተመራማሪዎች በህንድ ውቅያኖስ ውስጥ ያለውን የኮራል ክሊኒንግ በተመለከተ አስገራሚ ግኝት አደረጉ። ከመሬት በታች እስከ 90 ሜትሮች (295 ጫማ) የሚደርስ የኮራል ክሊኒንግ ማስረጃ አግኝተዋል፣ ይህም ጥልቀቱ ከዚህ ቀደም የውቅያኖስን ሙቀት መቋቋም ይችላል ተብሎ ይታሰባል። በኔቸር ኮሙኒኬሽን ላይ የታተመው ጥናቱ በአንዳንድ የባህር ዳርቻ አካባቢዎች እስከ 80 በመቶ የሚደርሱት የውቅያኖስ ሙቀት መጨመር ጉዳት ደርሶባቸዋል።
በተለምዷዊ መልኩ ጥልቅ ኮራሎች የውቅያኖስን ሙቀት መቋቋም እንደሚችሉ ይታመን ነበር ምክንያቱም የሚኖሩበት ቀዝቃዛ ውሃ በአንጻራዊ ሁኔታ የተረጋጋ ነው ተብሎ ይታሰባል. ይሁን እንጂ ይህ ጥናት እንደዚያ እንዳልሆነ አረጋግጧል, በመላው አለም ላይ ያሉ ሪፎች በአየር ንብረት ለውጥ ምክንያት ተመሳሳይ ጥልቀት ላይ ሊጥሉ ይችላሉ.
የጥናት ቡድኑ በቦታው ላይ ክትትል፣ የውሃ ውስጥ ሮቦቶች እና በሳተላይት የተገኘ የውቅያኖስ መረጃን በማጣመር ክስተቱን ለማጥናት ተጠቅሟል። የገጽታ ሙቀት በተረጋጋ ጊዜ እንኳን ከወለሉ በታች ያለው ከፍተኛ የሙቀት መጠን መጨመር የባሕር ውስጥ ኮራልን እየጎዳ መሆኑን ደርሰውበታል። ይህ የጠለቀ የባህር ንጣፎች የተከሰቱት ጥልቀት የሌላቸው ሪፎች ምንም አይነት ጉዳት ባያሳዩም ጊዜ ነው።
እ.ኤ.አ. በ2020 እና በ2022 ተመራማሪዎች ሲመለሱ የሪፉ ክፍሎች ያገገሙ መሆናቸውን ጥናቱ ቢያረጋግጥም፣ ግኝቶቹ አሁንም አሳሳቢ ናቸው። ከመሬት በታች ከ100-490 ጫማ ርቀት ላይ የሚገኙት ሜሶፎቲክ ኮራሎች፣ በውቅያኖስ ሙቀት ምክንያት ጥልቀት በሌለው ውሃ የኮራል መጥፋት ምክንያት የሚደርሰውን የስነምህዳር ጉዳት ይቀንሳል ተብሎ ይጠበቃል። ይሁን እንጂ እነዚህ ኮራሎች አሁን አደጋ ላይ ናቸው.
እንደ ኤልኒኖ እና የህንድ ውቅያኖስ ዲፖሌ ባሉ የተፈጥሮ ዑደቶች የአየር ንብረት ለውጥ በአካባቢው ውቅያኖስ ላይ የሚያሳድረው ተጽዕኖ እየጨመረ ነው። ተመራማሪዎቹ በአሁኑ ጊዜ ውስን እውቀት ስላለን በእነዚህ አካባቢዎች ላይ እነዚህ ለውጦች ስለሚያስከትሏቸው ተፅእኖዎች ያለንን ግንዛቤ ማስፋት አስፈላጊ መሆኑን አሳስበዋል።
ምንጮች:
- ጥናት በተፈጥሮ ኮሙኒኬሽን ውስጥ ታትሟል
- የፕሊማውዝ ዩኒቨርሲቲ የምርምር ቡድን