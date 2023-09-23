ስለ ዩሮፓ የህይወት እምቅ አዳዲስ ግኝቶች

ሳይንቲስቶች ከጁፒተር ጨረቃዎች አንዱ የሆነው ዩሮፓ ለሕይወት ተስማሚ ሁኔታዎች ሊኖሩት እንደሚችሉ የሚጠቁሙ አዳዲስ መረጃዎችን አግኝተዋል። ይህ ግኝት ሊሆን የቻለው በናሳ ጄምስ ዌብ የጠፈር ቴሌስኮፕ የተሰበሰበውን መረጃ በመተንተን ነው።
በናሳ የጎዳርድ ጠፈር የበረራ ማእከል የፕላኔቶች ሳይንቲስት በጄሮኒሞ ቪላኑዌቫ የሚመራው የምርምር ቡድን የኢሮፓን ውቅያኖስ ኬሚስትሪ በመረዳት ላይ ያተኮረ ነበር። በዩሮፓ ወለል ላይ በተለይም ታራ ሬጂዮ ተብሎ በሚጠራው አካባቢ ጠንካራ ካርቦን ዳይኦክሳይድ አግኝተዋል። ይህ ክልል በጨረቃ በረዷማ ገፅ እና በውቅያኖስ ስር ባለው መስተጋብር በተሰነጣጠለ መልክዓ ምድር ይገለጻል።
በዩሮፓ ገጽ ላይ የካርቦን ዳይኦክሳይድ አመጣጥ የጨረቃ ተወላጅ ወይም የውጭ ምንጮች ስለመሆኑ ቀደም ሲል የተደረጉ ምልከታዎች ጥያቄዎችን አስነስተዋል። ይሁን እንጂ የቅርብ ጊዜ ምርምር ለዚህ ጥያቄ አሳማኝ መልስ ይሰጣል. በታራ ሬጂዮ ውስጥ የሶዲየም ክሎራይድ (የጠረጴዛ ጨው) መኖሩ ካርቦን ዳይኦክሳይድ የኢሮፓ ተወላጅ መሆኑን ያሳያል።
ካርቦን በምድር ላይ እንደምናውቀው ለሕይወት አስፈላጊ አካል ተደርጎ ይቆጠራል። ስለዚህ የዩሮፓን ውቅያኖስ ኬሚስትሪ መረዳት ህይወትን የመደገፍ አቅሙን ለመወሰን ወሳኝ ነው። ይህ አዲስ ማስረጃ የኢሮፓን እንቆቅልሽ ለመክፈት እና ከምድር በላይ የመኖር እድልን አንድ እርምጃ ያቀርብልናል።
ተጨማሪ መረጃዎችን ለመሰብሰብ እና እነዚህን ግኝቶች ለማረጋገጥ ስለ ዩሮፓ ተጨማሪ ጥናቶች እና አሰሳ አስፈላጊ ይሆናል። ሳይንቲስቶች ዩሮፓ ለኑሮ ምቹ አካባቢን ለማስተናገድ ስላለው አቅም ተስፋ ያደርጋሉ እናም ምርመራቸውን ለመቀጠል ይፈልጋሉ።
ምንጮች:
- የናሳ ጄምስ ዌብ የጠፈር ቴሌስኮፕ መረጃ ትንተና
- በናሳ የጎዳርድ የጠፈር በረራ ማእከል መሪ ደራሲ እና የፕላኔቶች ሳይንቲስት በጄሮኒሞ ቪላኑዌቫ የምርምር ወረቀቶች
ትርጓሜዎች
- ዩሮፓ: ከጁፒተር ጨረቃዎች አንዱ
- ጄምስ ዌብ የጠፈር ቴሌስኮፕ፡- ኢንፍራሬድ ስፔክትረም ውስጥ ያለውን አጽናፈ ዓለም ለመመልከት በናሳ የተከፈተ የጠፈር ቴሌስኮፕ
– ሶዲየም ክሎራይድ፡- የኬሚካል ውህድ በተለምዶ የገበታ ጨው በመባል ይታወቃል
ማሳሰቢያ፡- ይህ ጽሁፍ ከምንጩ መጣጥፉ ዋና ዋና ነጥቦችን ማጠቃለያ ሲሆን በዋናው ጽሁፍ ላይ የተሰጡትን ልዩ ዝርዝሮች እና ሳይንሳዊ ማብራሪያዎች አያካትትም።