የማልቪኖክስሆሳን ባዮታ እንቆቅልሽ፡ አስደናቂ የመጥፋት ምስጢር ተገለጸ።

በመሬት-ሳይንስ ክለሳዎች ላይ የታተመው በቅርቡ የተደረገ ጥናት ማልቪኖክስሆሳን ባዮታ የተባለ ጥንታዊ የውሃ ላይ የሚኖሩ እንስሳት ቡድን በአንድ ወቅት በሱፐር አህጉር ጎንድዋና መጥፋት ላይ አዲስ ብርሃን ፈነጠቀ። ለሁለት መቶ ዓመታት ለሚጠጋ ጊዜ የመጥፋታቸው ምክንያት እንቆቅልሽ ሆኖ ቆይቷል፣ አሁን ግን ተመራማሪዎች እውነቱን እንዳገኙ ያምናሉ። የጥፋተኝነት ጣት በአየር ንብረት ለውጥ ላይ በትክክል ይጠቁማል።
የዛሬዋን አፍሪካን፣ ደቡብ አሜሪካን፣ አውስትራሊያን፣ አንታርክቲካን፣ የህንድ ክፍለ አህጉርን እና የአረብ ባሕረ ገብ መሬትን ያቀፈ ጎንድዋና በደቡብ ዋልታ አቅራቢያ ይገኛል። በ 5 ሚሊዮን ዓመታት ውስጥ በጎንድዋና ዙሪያ ያለው የባህር ከፍታ ቀስ በቀስ እየቀነሰ በመጨረሻ ወደ ማልቪኖክስሆሳን ባዮታ መጥፋት አመራ።
ተመራማሪዎች በመቶዎች የሚቆጠሩ ቅሪተ አካላትን እንደገና በመተንተን እና የተገኙባቸውን አለቶች ጂኦሎጂካል ባህሪያት በመመርመር የክስተቶችን የጊዜ ሰሌዳ አንድ ላይ ማሰባሰብ ችለዋል። የማልቪኖክስሆሳን ባዮታ ቅሪተ አካላት ከባህር ጠለል ትንሽ መቀነስ ጋር ይዛመዳሉ፣ ይህም እነዚህን የመጥፋት ክስተቶች ያስከተለው “የማጨስ ሽጉጥ” ነው። በባህር ጠብታዎች ምክንያት የተከሰተው የአየር ንብረት ለውጥ የውቅያኖሱን ሞገድ በማስተጓጎል በደቡብ ዋልታ ዙሪያ ያለውን የውቅያኖስ ሂደቶች ይነካል ።
የማልቪኖክስሆሳን ባዮታ በቀዝቃዛ ውሃ ውስጥ ለመኖር እንደተሻሻለ የሚታመነው በውቅያኖስ ሞገድ መቋረጥ ምክንያት ከሚከሰቱት የአየር ንብረት ለውጦች ጋር መላመድ አልቻለም። በውጤቱም, ለሞቃታማ ውሃ ተስማሚ በሆኑ ይበልጥ ተስማሚ በሆኑ የባህር ዝርያዎች ተተኩ.
ይህ የመጥፋት ክስተት በደቡብ ዋልታ አካባቢ ባለው ስነ-ምህዳር ላይ አስከፊ ተጽእኖ አሳድሯል፣ ይህም እስከ ዛሬ ድረስ ባለው የብዝሀ ህይወት ውስጥ ውድቀት አስከትሏል። የጥናቱ ግኝቶች ሰፋ ያለ እንድምታ አላቸው፣ ስለ ዋልታ አከባቢዎች እና ስነ-ምህዳሮች ተጋላጭነት በባህር ደረጃ እና የሙቀት መጠን ላይ እንደ ማስጠንቀቂያ ያገለግላል።
አሁን ያለውን የብዝሀ ህይወት ቀውስ ስንጋፈጥ፣ ይህ ጥናት ስነ-ምህዳሮች በሰዎች ለተፈጠረው የአየር ንብረት ለውጥ ምን ያህል ስሜታዊ እንደሆኑ ያሳያል። ዛሬ የምናደርጋቸው ማንኛቸውም የማይቀለበስ ለውጦች በምድራችን ላይ ዘላቂ እና ብዙ መዘዝ እንደሚኖራቸው ለማስታወስ ያህል ነው።
በየጥ
ጥ፡ ጎንድዋና ምንድን ነው?
መ፡ ጎንድዋና ከ420 ሚሊዮን አመታት በፊት የነበረ እና አፍሪካን፣ ደቡብ አሜሪካን፣ አውስትራሊያን፣ አንታርክቲካን፣ የህንድ ንኡስ አህጉርን እና የአረብ ባሕረ ገብ መሬትን ያቀፈ ሱፐር አህጉር ነበረች።
ጥ፡ የማልቪኖክስሆሳን ባዮታ ምን ነበር?
መ: የማልቪኖክስሆሳን ባዮታ በጎንድዋና ዙሪያ ባለው ውሃ ውስጥ የሚኖሩ በውሃ ላይ የሚኖሩ ጥንታዊ የእንስሳት ቡድን ነው። በዋነኛነት ትሪሎቢትስ፣ ቢቫልቭ የሚመስሉ ብራኪዮፖዶች፣ ሞለስኮች እና ኢቺኖደርምስ ያቀፈ ነበር።
ጥ: የማልቪኖክስሆሳን ባዮታ መጥፋት ምክንያት የሆነው ምንድን ነው?
መ: ቀስ በቀስ የባህር መጠን መቀነስ በደቡብ ዋልታ ዙሪያ ያለው የውቅያኖስ ሞገድ ተረብሸዋል፣ በዚህም ምክንያት የማልቪኖክስሆሳን ባዮታ ሊላመድ ያልቻለው የአየር ንብረት ለውጥ፣ በመጨረሻም ወደ መጥፋት አመራ።
ጥ፡ ይህ ጥናት ስለ ወቅታዊ የአየር ንብረት ለውጥ ምን ይነግረናል?
መ፡ ጥናቱ የዋልታ አከባቢዎችን እና ስነ-ምህዳሮችን በባህር ደረጃ እና የሙቀት መጠን ለውጥ ላይ ያለውን ስሜት አጉልቶ ያሳያል። የሰው ልጅ የአየር ንብረት ለውጥ በብዝሃ ህይወት ላይ የሚያስከትለውን የማይቀለበስ መዘዝ ለማስታወስ ያገለግላል።
ጥ፡- በደቡብ ዋልታ ዙሪያ ያለው ሥነ-ምህዳር ታሪካዊ የብዝሃ ሕይወት ደረጃውን መልሶ ማግኘት ይችላል?
መ: የመጥፋት ክስተት ከተከሰተበት ጊዜ ጀምሮ ስነ-ምህዳሩ ሙሉ በሙሉ አላገገመም, ይህም የማልቪኖክስሆሳን ባዮታ በመጥፋቱ ምክንያት የሚፈጠረው የብዝሃ ህይወት መጥፋት ዘላቂ ተጽእኖ እንዳለው ይጠቁማል.